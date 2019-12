l'année rap 2019

SCH - "Cervelle"

D-Styles - "Some Old Funky Shit"

DJ Muggs & Mach Hommy - "900K"

Sada Baby - "Tien N Yamcha"

Fivio Foreign - "Big Drip"

Ninho - "Kim Jong Ill" feat. Niro

Yugen Blakrok - "Gordon Madonna"

NymLo - "100,000" feat. Smoke DZA

Future - "Krazy But True"

Pardison Fontaine - "Southside"

Schoolboy Q - "Attention"

Salaam - "Plus 3"

Maxo - "Time"

Shootergang Kony - "Charlie"

Veust - "Blue Cheese"

Scarz - "Cœur brave"

Myka 9 - Levitate - "Levitate" feat. Dove Mosis

Loveni - "L'arrière du Uber" feat. Ichon & Jeune LC

Hemlock & Kenny Segal - "Addicted Youth "

Shobee - "Ciel" feat. Lomepal

Nekfeu - "Alunissons"

Cousin Stizz - "Perfect" feat. City Girls

404Billy - "Sombre fan"

Young Boy Never Broke Again - "Carter Son"

Young Dolph & Key Glock - "1 Hell of a life"

Denzel Curry - "Zuu"

13 Block - "Pas Vu Pas Pris"

LK de l'Hôtel Moscou - "Masculin singulier"

Megan Thee Stallion - "Simon Says" feat. Juicy J

Tyler, the Creator - "What’s Good"

Tsew The Kid - "Ôter "

Gangstarr - "Lights Out" feat. MOP

SiR - "Hair Down" feat. Kendrick Lamar

03 Greedo - "Disco Shit" feat. Freddie Gibbs

Griselda - "Dr. Bird's "

Pop Smoke - "Dior"

Sinik - "Toujours"

Niro - "Lomachenko"

Benny the Butcher - "18 Wheeler" feat. Pusha T

People Under the Stairs - "The Sound of a Memory"

Yung Tarpei - "Ces yeux"

Devin The Dude - "I’ll Say Anything"

DaBaby - "Suge"

13 Block - "Zidane"

Mr. Muthafukin' eXquire - "FCK Boy"

Jul - "Loin du ghetto"

Peezy - "No Hooks II"

YBN Cordae - "Thanksgiving"

Seth Gueko - "Paris Street" feat. Flynt, Jazzy Bazz & Sinik

Naps - "Evidemment" feat. Kalif Hardcore

DJ Mustard - "On God" feat. A$AP Ferg, YG, Tyga & A$AP Rocky

Boogie - "Skydive II" feat. 6lack

Your Old Droog - "90 From the Line"

Kassa Overall - "La Casa Azul"

Infinit' - "Programme"

Skepta - "Bullet From A Gun"

Arm & Vîrus - "Cap Gris"

Denzel Curry - "Ricky"

Bino Rideaux - "Allatttt" feat. Ty Dolla $ign

Kobo - "Blessings"

Médine - "Le jour où j'ai arrêté le rap"

LIM - "B1 oue oue"

The Alchemist - "W.Y.G.D.T.N.S". feat. ScHoolboy Q

Doja Cat - "Tia Tamera" feat. Rico Nasty

Ninho - "L'Ancien"

DJ Duke - "Lourdeur désertique" feat. Nikkfurie

Skalpel - "Splinter" feat. E.One, Sitou Koudadjé, Tideux & Slhigh Kut

Koba La D - "RR 9.1" feat. Niska

Jne Side - "L0v3"

Young Thug - "Hot" feat. Gunna

Enima - "Best Friend"

Da Uzi - "Les ténèbres"

Black Milk - "Save Yourself"

Crimeapple - "Dead Gringos"

Scylla - "BX Vice"

Jok’air - "Jay-z et & Beyoncé" feat. Suky

PNL - "Déconnecté"

Somnea - "-10"

Beniblanc - "Corner"

Freddie Gibbs - "Palmolive" feat. Pusha T & Killer Mike

Sleepy Hallow - "Agony"

Kevin Gates - "RBS Intro"

70th Street Carlos - "Sacrifices" feat. OMB Peezy & OBN Jay

Norsacce Berlusconi - "Dans la tête"

Makala - "Radio Suicide"

Sadek - "Roulette russe 7 #Thanos"

Baby Keem - "Apologize"

Luidji - "Néons rouges - Belles chansons"

Casey x Harry la hache - "En bas d'la page"

Octavian - "Bet" feat. Skepta, Michael Phantom

Maxo Kream - "Bissonnet"

Lyonzon - "Tah sah"

Guapdad 4000 - "Izayah" feat. Key!, Maxo Kream, Denzel Curry & Kenny Beats

Remy - "Alibi" feat. Leto

Payroll Giovanni - "My Enemies Girlfriend"

Sameer Ahmad - "Papa Legba"