L’École du micro d’argent, la bande originale de Ma 6-t va crack-er, Entre deux mondes… Quelques références suffisent à en dire beaucoup sur la qualité de l’année 1997 du rap français. Au moment de retourner vingt ans en arrière, ce n’est néanmoins pas nécessairement un article hommage que nous avons souhaité faire. Ç’aurait en effet été un peu malhonnête : cette époque correspondant à celle de l’adolescence pour nous, nos souvenirs sont forcément biaisés ; de même, nous vivions alors la musique plus par procuration qu’au quotidien. Notre idée a davantage consisté à rassembler un maximum d’éléments de connaissance sur ces douze mois, afin de créer un document retranscrivant le plus fidèlement possible ce qu’a été cette période pour le rap hexagonal.

Aujourd’hui, en cherchant un peu sur internet, il est assez facile de trouver toute trace d’un évènement survenu ces quinze dernières années dans une scène musicale un minimum médiatisée. En 1997, évidemment, l’information était plus dispersée. Le défi était donc d’aller la chercher où elle se cache : dans de vieux magazines cornés, dans des vidéos d’époque mises en ligne sur YouTube, dans nos colonnes, dans nos propres souvenirs et dans ceux de grands acteurs d’alors.

De la sortie de L’École du micro d’argent aux soucis judiciaires de NTM, de la parution du premier numéro de Groove à la grande vague des compilations, nous vous proposons un retour chronologique et documenté sur les évènements qui ont fait le millésime 1997 du rap français.