Yung Tarpei, du cloud au lac

Pour le moins discret en termes de communication, Yung Tarpei partage tranquillement sa musique depuis cinq bonnes années maintenant. Prestataire, sa dernière sortie en date, s’inscrit dans la continuité de DIY, 2018, ATM, 2019, F.R.E.B.S, 2020, et Nouveau Monde, 2022. La musique se veut légère voire festive, le rap reste laidback, tandis qu’au fil du temps les productions se font de plus en plus organiques – ConanLeGrosBarbare aux machines. C’est depuis Genève qu’opère Le Tarp, la ville au bout du lac, à la jonction du Rhône et de l’Arve, là où le brun Henny et l’eau la plus cristalline se retrouvent. Lui en profite, il plonge, nage, surfe, se baigne avec ses copains Conan, Valere, Abi2spee, Ankerboy, Netikos et les autres, sans se prendre la tête ni se poser de questions. « J’fais toujours ma musique pour les chômeurs et les guetteurs » dit-il sur « Prestataire », et il est juste que les morceaux de Yung Tarpei ont cette capacité à distraire ceux qui attendent, à faire d’un plafond beige un ciel bleu et d’un mur gris un horizon ensoleillé. Mieux qu’une thérapie : une pilule qui fait plouf dans une carafe, une mixtape de Tarpei le Jeune.

Abcdr du Son : C’est en 2018 que tu présentes ta musique en solo pour la première fois, avec la mixtape DIY. Quel a été ton parcours musical antérieur ?

Yung Tarpei : Avant cela, j’ai commencé à écrire avec des potes au préau, comme tous les jeunes qui n’ont rien à faire le soir. Avec l’équipe CLR [pour C’est La Razzia, NDLR] nous traînions, buvions des bouteilles et faisions des freestyles. Puis j’ai rencontré Bin Shetarr, qui a été le premier gars avec qui j’ai enregistré et qui à peu près au même moment a lui-même rencontré Sawmal. Ces connexions ont fini par créer la Rive Magenta, une espèce de collectif. RM était une étiquette que nous avions mise sur les sons que nous faisions tous ensemble. Il y avait pas mal de gens : Dalienski, Moe d’Amour, T£flxn Dxn, RockyBlue, Yung Home et toute une ribambelle de personnes. Tout ça, c’était entre 2015 et 2018 je dirais, puis ça s’est un peu tassé par la suite, chacun ayant pris sa direction, seul ou en groupe. Durant cette période, nous avons aussi connecté avec Luni Sacks et les gars de Francis Trash, via Soundcloud.

A : Tu as évoqué deux entités, CLR et Rive Magenta. Ce sont deux choses bien distinctes ?

Y : Oui, CLR, c’est l’équipe avec qui je suis depuis le tout début, tandis que Rive Magenta constitue plus un chapitre, un hors-série dans ma vie d’artiste. L’expérience Rive Magenta m’a nourri artistiquement pour mieux revenir ensuite avec CLR, l’équipe de base.



A : Qu’impliquait pour toi l’intitulé DIY, pour « Do it yourself » ? Était-ce une façon de revendiquer l’indépendance comme choix, était-ce un moyen de la souligner comme une contrainte ?

Y : DIY, c’est pour dire que tu n’as pas besoin de beaucoup pour faire quelque chose qui te satisfasse. Tu n’as pas à attendre que l’on te dise de le faire, tu peux le faire toi-même, si tu en as la volonté. Il y a une part de liberté à faire le truc tout seul, tu es indépendant, donc libre dans tes choix artistiques, comme dans ta manière de travailler et tu n’as rien à attendre du regard des gens.

A : Qu’est-ce qui explique qu’en 2018 tu passes ce cap d’une sortie en solo ?

Y : La proposition de faire un projet m’a été faite par Jeune Ras, alors que je n’avais pas trop d’endroit où enregistrer, donc je me suis dit que c’était un bon moyen de faire plein de solos. Je pouvais faire une première carte de visite. Avant ça je n’avais jamais fait quoi que ce soit d’un peu réfléchi, de prévu ; tout était spontané, les textes étaient écrits au moment de les enregistrer, jamais nous ne nous disions « allez, on va faire un son comme ci ou comme ça ! » Pour DIY c’était aussi une démarche nouvelle au niveau des prods, il fallait les chercher pour construire un truc en entier, et ça m’intéressait de voir si j’étais capable de le faire.

A : Comment t’étais-tu débrouillé pour les instrus ?

Y : Je voulais n’avoir que des prods de gens avec qui j’étais déjà connecté, des gars que je connaissais physiquement, alors j’ai pris mon carnet d’adresses et j’ai cherché ceux avec qui j’avais pu bosser dans les deux années précédentes, via la Rive Magenta notamment, et qui étaient chauds pour m’envoyer des packs. Le but était aussi de mettre en avant des noms en qui j’avais confiance pour l’avenir, dont je pensais que potentiellement, ça marcherait pour eux plus tard.

A : Revenons maintenant sur ton parcours d’auditeur, en partant de Marekage Streetz, puisqu’en cherchant un peu, il est possible de trouver des morceaux de toi avec Bil ou avec Beniblanc, deux piliers du crew. Quel est ton rapport à ce collectif et comment t’es-tu connecté avec eux ?

Y : J’ai découvert Marekage Streetz quand j’étais au cycle [équivalent du collège français, NDLR], alors que j’écoutais déjà pas mal de rap, notamment Néochrome et compagnie. Mais eux, c’étaient des gars de la ville et mettre la main sur leurs sons était compliqué, on se les envoyait sur téléphone par Bluetooth, il y avait un côté incroyable. Et c’était tellement vrai, tellement rue, mais aussi super fort lyricalement. J’ai pris ma claque, Comme un poizon dans le Rhône, je l’écoutais tous les jours quand j’allais à la school. Un peu plus tard, durant l’époque de La Kabane, les mecs de Marekage trainaient en bas de chez moi pour fumer des spliffs et jouer au foot, ce qui a donc été mon premier contact, j’étais encore petit, c’était marrant de les voir là. La ville est petite. Puis dans la musique, la connexion s’est faite surtout par mon frère, DJ Lucc, qui mixait pour certains de leurs lives, et par Bobby, que nous connaissions depuis un moment. J’étais bien connecté avec lui et Unconito, lorsqu’ils formaient Coffee Shot. Ce sont toutes ces parentés qui ont fait le lien avec Bil et avec Beniblanc.



A : En dehors de Marekage Streetz, les rappeurs locaux ont-ils eu une place dans tes oreilles quand tu étais jeune ?

Y : J’ai écouté des gars du quartier un peu, comme Tracktime et Az.i, qui font du son depuis longtemps déjà. Après, il y avait des gars de mon âge, ils rappaient à 13 piges, c’était marrant. Mais à part ces gens-là qui étaient vraiment dans le quartier, des grands dont je n’ai même plus les blases en tête, je ne suivais pas vraiment le rap de Genève.

A : Et si on traverse l’Atlantique, qu’écoutais-tu ?

Y : Jeune, j’écoutais du rap américain, mais ne parlant pas anglais, je ne comprenais rien. C’était les trucs qui giflaient l’Europe : 50 Cent et tout ce rap des années 2000. Mais j’écoute beaucoup plus de rap US aujourd’hui, je comprends mieux la langue donc j’apprécie mieux. Petit, j’étais vraiment plus sur le rap français.

A : Dans le rap américain que tu as écouté plus tard, d’après les indices que tu laisses dans ta musique, il semble y avoir Max B. Qu’est-ce qui t’a séduit chez lui, et dirais-tu qu’il est une influence ?

Y : Je pense que c’est une influence par la nonchalance de sa personne. La précision de ses couplets liée à la spontanéité de ses refrains, chantés avec une voix cassée, c’est magnifique. Le gars transpire la bonne humeur, c’est le genre de musique que j’aime écouter.

A : Qu’est-ce qui t’a parlé dans le rap globalement ? Certains l’aiment pour l’écriture, d’autres pour l’esthétique, d’autres encore pour la musique. Et toi ?

Y : Me concernant, c’est le côté écriture. C’est sur ce critère que je me prenais des gifles, que je me disais : « ah ouais ! Comment est-ce qu’ils arrivent à avoir toutes ces idées ? » Quand j’étais petit je me disais que c’était compliqué, alors que ça ne l’est pas tant que ça. Il faut juste réfléchir comme un con, une fois que tu t’y mets et que tu trouves tes schémas, ça devient assez facile. Mais il y avait quelque chose d’impressionnant à entendre des gars enchaîner un truc qui avait à la fois du sens et un peu de musicalité. Quand l’intérêt du texte est trop sur le fond du propos, au détriment de la forme, je décroche un peu. Pour que ça raconte quelque chose, tu n’es pas obligé de m’envoyer un message de fou.