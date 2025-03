L’aventure de Mairo

Le 18 mars 2020, cela fait deux jours que la Suisse a vu fermer tous ses commerces dit non-essentiels et ses restaurants, mais elle n’a pas encore interdit de bicrave des rimes et graille des prods. De l’autre côté de la frontière, à l’ouest, on entre aussi dans la période trouble des restrictions sanitaires liée à la pandémie de covid-19, synonyme de confinement à domicile pour beaucoup. Ce 18 mars donc, RTS Couleur 3, chaîne publique romande, poste sur YouTube une vidéo intitulée « MAIRO – 95 ml Freestyle – NAYUNO SESSIONS – Prods : Hopital ». La guest star du jour n’est pas à proprement parler un débutant. En provenance de Genève, il est affilié à la SuperWak Clique, plutôt fameuse. Cependant, Mairo n’est pas encore identifié personnellement, du moins pas en France, et son premier disque est sorti discrètement en janvier de cette même année 2020. Cette session freestyle s’inscrit au début de ce que l’industrie musicale appelle le développement d’un artiste : un travail de fond pour se présenter au public, se faire identifier par la critique, améliorer sa musique, se tromper et apprendre. Le contexte d’une planète privée de sortie est alors idéal pour que Mairo et son beatmaker Hopital ébruite leur Monde Libre.

C’était il y a déjà cinq ans, et depuis les deux frères ont bien avancé. Mairo est désormais un personnage connu de la scène rap francophone. Il a croisé le fer et craché le feu avec les meilleurs du genre, a sorti une série d’EPs de qualité et n’a eu de cesse de parfaire sa musique, en s’octroyant notamment les services d’autres producteurs. LA FIEV, son premier album – entièrement composé par Hopital, de nouveau – est le fruit de ses quêtes et expérimentations des dernières années, qui elles-mêmes faisaient suite à un parcours antérieur brièvement évoqué dans cet entretien. Surtout, LA FIEV, si elle se propage comme l’espère son auteur, marquera le début d’un nouveau cycle, toujours empreint de la liberté et de la créativité de Mairo. Retour avec lui sur l’aventure menant au si sacré premier album.

Abcdrduson : Tu présentes LA FIEV comme un album, or ce n’était pas le cas de tes précédentes sorties. À quel moment a-t-il été clair dans ton esprit que ce disque était différent des autres ?

Mairo : C’était clair avant de commencer à travailler dessus. J’étais en mode : « Ok, j’ai fait assez d’EPs, je suis prêt à faire mon album. » Les étoiles s’alignaient pour cela. Il y aurait eu moyen que mon premier album soit fait un peu plus tôt – et d’ailleurs le plan initial était de faire 95 monde libre, Rougemort puis l’album – sauf qu’après Rougemort, quelque chose me faisait dire que je devais continuer à sortir des EPs. Ce n’était pas encore le bon moment pour l’album et il a fallu réaliser tous les projets intermédiaires avant que je me sente prêt.



A : Qu’est-ce qui fait que tu ne te sentais pas prêt avant ?

M : Quand on a encore à cœur le format de l’album, quand on le voit comme quelque chose d’important et d’intéressant, on l’idéalise beaucoup. C’est mon cas mais paradoxalement, je me disais que l’on pourrait considérer certains de mes EPs comme des albums sans que cela ne me dérange. D’ailleurs, quand 95 monde libre a été posté sur les plateformes de streaming, il était classé comme album pour un souci de nomenclature, donc certains ont pu se dire que c’était mon premier album. On met des termes pour mettre des termes alors que parfois, la démarche derrière la réalisation du projet est assez similaire. J’ai toujours travaillé ma musique de la manière la plus approfondie possible donc pour moi, la différence entre un album et un EP n’est pas énorme, elle tient peut-être dans le nombre de morceaux. Huit titres, comme il y avait sur Rougemort, c’est trop peu pour un album à mon sens. Il en faut au moins dix je pense, comme sur Illmatic. Au début, j’imaginais d’ailleurs mon premier album comme un disque contenant dix pistes, car l’existence d’Illmatic rendait cela légitime.

A : C’est donc la seule différence entre un EP et un album : le nombre de titres ?

M : En dehors de la quantité de morceaux, il y a pour ma part un investissement plus approfondi, en temps comme en argent. J’ai mis une grosse année pour faire LA FIEV, il fallait écrémer autant que nécessaire pour être vraiment content de chaque titre. Je suis allé chercher des gens plus forts pour le mix, des gens plus forts pour le mastering. En termes d’argent, l’investissement est également important. C’est-à-dire que le premier album, selon moi, c’est le moment où jamais pour faire un gros clip, une grosse cover ou un gros teaser. Enfin, un titre n’est dessus qu’à condition que j’en sois sûr à 100%, il n’y aucune marge d’incertitude. Sur les EPs, je teste davantage, je m’accorde plus de libertés. Dans le cadre d’un EP, je peux ne pas être totalement sûr d’un truc mais avoir envie de l’expérimenter, alors je le fais.

A : Le titre de l’album, LA FIEV, est inspiré du film Fièvre à Columbus University, c’est ça ?



M : Hopital et moi avons le titre en tête depuis 2019, et il n’a jamais quitté nos esprits. C’est trop bien car c’est une référence commune et parce qu’avec une lecture premier degré, ça donne l’idée d’un premier album qui se propage comme une maladie. Le mot en lui-même est inspiré de ce film, mais avec Hopital, nous sommes dans un truc où « la fiev », c’est un peu comme la conscience : si tu as la fiev, tu as la conscience. Dans le film, il y a ce fameux comédien Laurence Fishburne qui joue souvent le rôle de l’aîné des protagonistes et qui leur fait un peu la morale, tout en évoluant dans le même contexte qu’eux. Il est plus vieux qu’eux de dix ou quinze ans et il est aussi plus éveillé qu’eux. Dans Boyz N The Hood, c’est un daron du quartier, et dans Fièvre à Columbus University, c’est un professeur tandis que Ice Cube joue le jeune un peu désorienté et nous nous retrouvions là-dedans parce que nous même avons traîné et esquivé l’école. Comme Menace II Society, ce sont des films avec lesquels nous avons grandi et nous sommes forgés, ce sont nos références. Nous pouvions nous identifier aux personnages, même si forcément nous ne vivions pas la même réalité, mais dans ce genre de films quand un gars comme Laurence Fishburne arrive avec sa sagesse, sa morale ça nous parle tout comme ça parle au personnage de Ice Cube. Il l’écoute et n’est pas en mode : « arrête de nous casser les couilles l’ancien ! »

A : Tu t’identifies donc à la fois au jeune et au prof ?



M : Exactement, car j’ai aussi envie de tendre vers le côté du prof. Il y a une certaine dualité, comme si Ice Cube et Laurence Fishburne étaient le même personnage dans ma tête, ce qu’ils ne sont pas dans le film. Je suis autant l’un que l’autre, si on veut bien. C’est ma façon de poser cette philosophie de LA FIEV.

A : Le film évoque le racisme, une thématique qui occupe une place importante dans ta musique et dans ton album. Tu y parles notamment de la colonisation et de géopolitique. Pourquoi est-ce une dimension importante pour toi ?



M : Parce que cela fait partie de qui je suis, de ce que j’ai vécu et de ce dans quoi j’ai grandi. C’est un sujet important de mon rap, sans l’être plus que d’autres : la famille ou moi-même par exemple. Je parle tout aussi volontiers d’une connerie qui m’est arrivée dans la journée ou de l’heure à laquelle je me réveille que d’un fait de vie réel à propos d’inégalités liées au racisme, à la classe sociale ou à l’âge. Je ne pense pas que le racisme soit mon fer de lance et d’ailleurs, je ne hiérarchise pas mes thèmes. H Jeune Crack m’a fait un commentaire un jour : pour décrire mon rap il a dit que c’était « absurde » et sur le coup je n’ai pas capté du tout, mais en y repensant je crois que j’ai compris. Il disait cela parce que justement, je peux passer d’une phase où je parle de problèmes raciaux à une autre à propos de totalement autre chose. C’est comme ça que je construis mon truc et franchement, je me trouve cohérent. J’ai l’impression que je dose parfaitement ce que j’ai envie de dire où j’ai envie de le dire, et si ça paraît absurde ou décousu, chacun prend ce qu’il doit prendre. Je ne privilégie pas une thématique mais il est très logique que des choses ressortent plus que d’autres, car ce sont les sujets les plus présents dans ma tête. Alors, pourquoi les questions raciales sont plus présentes que d’autres ? Je ne sais pas.

A : Quand H Jeune Crack parlait d’absurde, c’était juste à propos de l’enchaînement des phases ou c’était dans leur nature même ?



M : Je crois qu’il le disait plus pour l’enchaînement des phases, comme si je passais d’un truc à un autre sans que l’on suive toujours. Pourtant, on suit ce que je dis, non ? Je passe de gauche à droite sans cesse ?

A : C’est ta nature d’écriture, oui. En écoutant un morceau qui semble plus thématique, comme « eritriste » on peut percevoir que tu vas contre elle.



M : Au départ, le texte qui a donné « eritriste » n’était pas censé être celui d’un morceau triste. C’est la prod qui l’a rendu triste. J’ai adapté la fin de mon couplet mais je crois que tout le début, je l’avais écrit sur la prod de « attentat uzi », un truc plus boom-bap, enervé. « Depuis que ma mère m’a allaité… » etc., je l’avais écrit pour le rapper normalement et je pense que c’est aussi ma force : sur un son kické, ténébreux ou autre, je peux arriver conscient, deep à propos de la daronne ou de mon entourage. Et je peux faire l’inverse aussi, comme sur le morceau avec Implaccable, ce n’est pas parce que je pose sur de la jersey drill que je dois dire que de la D. Je le vois comme ça.

A : Tu ne te questionnes jamais sur la réception du public et sur la capacité de celui-ci à comprendre ton propos si tu mélanges les genres et les tons entre eux ?



M : Je me pose la question de la réception à plusieurs niveaux mais pas quant à la compréhension de ce que je dis. « Est-ce que je dis trop d’infos ? Est-ce que je dis des trucs trop scred que les gens ne vont pas comprendre ? » Je ne me le demande pas, et j’essaie de ne pas me retenir. Je sais que ça peut être une force en réalité, de référencer des trucs qui me tiennent à cœur mais que tout le monde ne comprend pas. Les gens s’interrogent sur ce qui leur semble codé. Quelqu’un comme Freeze Corleone, si tant de monde l’aime, je pense que c’est entre autres choses parce qu’il arrive avec un truc qui parait crypté. Il y a des gens qui arrivent à très bien faire passer leurs idées en parlant de choses que tout le monde connaît ; il y a des gens qui ne disent que des trucs cryptés et codés, et les deux peuvent fonctionner. C’est ainsi que je perçois les choses, donc après j’essaie juste d’être un gars clair et d’articuler correctement. On me fait souvent la réflexion : « Tu articules bien. » Je le fais naturellement car quand je dis quelque chose, j’aime qu’on le comprenne. Autant je peux mettre plein de mots et plein de sons, autant j’aime que l’on saisisse clairement ce que je dis. C’est un exercice ! Quand j’écoutais « Quelques gouttes suffisent », je me prenais la tête pour bien capter ce que pouvait dire Lino dans des passages comme « L.I.N.O, Cal B.O local fléau, focalise l’attention sur le poison dans l’bocal » et j’étais content de le faire. C’était un niveau de technique abusé mais j’aimais bien me prendre la tête pour comprendre parce qu’à la fin, le gars avait fini par dire quelque chose. Dans l’oreille, c’est cool, mais il ne faut pas oublier qu’il y a un propos.

A : La compréhension par ton public est donc malgré tout une contrainte d’écriture.



M : Oui et non. Je dis certaines phrases dans un bon français de base et d’autres après je mets quatre mots en verlan et une référence de Genève donc personne ne comprend. Je m’en suis bien aperçu après mon Grünt : Quand quelqu’un me dit « lourd le truc par rapport à Genève ! » je sais que ce ne sera pas compris par la plupart des autres gens. Mais quand je fais ces références, je ne le conscientise pas, c’est juste que j’oublie que tout le monde ne les a pas. Après il y a le cas de figure où tu veux faire passer un message, ton but n’est pas d’être incompris, au contraire. Des gars comme Youssoupha ou Orelsan ont de la facilité à être compris, plus que d’autres gars je pense. Pourquoi ? Parce qu’ils font en sorte que leurs phrases se suivent bien, que l’ensemble ne soit pas trop dur à comprendre, donc logiquement, ça parle à tout le monde. Chacun peut les comprendre, ils font exprès de parler au plus de gens possible, même pas dans le fond, juste dans la compréhension de base. En grandissant, en vieillissant même, la question se pose de savoir ce que l’on a envie de laisser. Qu’est-ce que tu veux dire aux jeunes ? De plus en plus, je me dis que les phrases trop hardcore, ça ne me ressemble pas. Je peux les aimer personnellement, mais je n’aurais même pas envie d’aller les défendre dans la vraie vie. Je pense qu’avec le temps, je vais m’approcher d’un truc plus light, mais qui sera dans l’élévation. Je me vois beaucoup dans ce que fait quelqu’un comme Mustafa The Poet qui a un propos et une identité. J’aimerais, plus tard, parler comme lui de trucs beaux, donner de l’espoir plutôt que de rapper tout et n’importe quoi. Alors parfois, il faut penser à la façon d’amener les choses. Sur « Cléopâtre », je voulais transmettre une émotion et pour cela, j’ai enlevé tous les mots vulgaires qui étaient présents au départ. Pourtant, je ne suis pas quelqu’un qui va réfléchir à retirer les vulgarités pour que son titre passe partout, mais là, comment faire passer l’émotion que je veux en mélangeant tout ? Dès lors, ça devient des exercices pour moi. En revanche, ce n’est vraiment pas tout le temps, ce sont des challenges le temps d’un morceau.

A : Dans « La patte brisée », morceau sur ta maman, il y a une phrase…



M : Où je parle des poils que j’ai sur la teub ! J’étais à deux doigts de l’enlever et après en réfléchissant, je me suis dit que c’était précisément ce que je voulais dire. Moi-même, je sens bien que la phase sonne chelou au milieu du reste, et pourtant, sa place est là. Soit je disais ainsi ce que je voulais, soit je n’arrivais pas à exprimer mon idée. C’est aussi quelque chose qui arrive parfois, tu veux transmettre quelque chose de précis mais comme la phase passe mal à l’endroit où tu veux le dire, et bien tu ne le dis pas. Tant pis, il vaut mieux ne pas l’exprimer là, maintenant, comme ça, que d’essayer de le dire autrement sans réussir à viser aussi juste.