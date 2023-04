Varnish La Piscine, à contre-courant(s)

Pendant longtemps, les suiveurs assidus de la SuperWak Clique (Slimka, Di-Meh, Makala) et du rap suisse en général ont essayé de mettre des mots sur la musique de Varnish La Piscine. Sans jamais vraiment réussir à en donner une définition précise. Derrière les prestations explosives du trio, notamment sur scène, se cachait en effet une autre qualité indéniable : un travail sur les productions singulier, qu’il faut beaucoup attribuer à un homme au nom difficile à oublier une fois qu’on l’a entendu pour la première fois. Depuis sept ans, Varnish La Piscine élabore son propre monde, qu’il soit musical ou visuel. Un univers où se croisent rap, musique électronique, BOs de vieux films ainsi que de jeux vidéo, et influences visuelle tirées du cinéma de Wes Anderson, Federico Fellini ou des frères Cohen.

Un son unique et hétéroclite, rarement entendu ailleurs, qui aura fini par attirer l’oreille de noms de plus en plus importants : il y a d’abord eu la scène rap et pop française, de Deen Burbigo à Bonnie Banane en passant par Gracy Hopkins ou Joanna, puis le monde de la musique électronique, avec une signature récente sur le label de référence Ed Banger Records, et – encore plus fort – une validation par deux de ses références absolues : Pharrell Williams et Tyler The Creator. Aidé d’un coup de pouce de Pedro Winter, le jeune Suisse a ainsi vu, tour à tour ces dernières semaines, Pharrell s’afficher lors de la Fashion Week avec le dernier EP du producteur en main, puis Tyler partager sur ses réseaux sociaux la sortie. Une love story artistique pas si étonnante quand on entend la musique du Suisse, qui revendique pourtant aussi sa singularité. Et qu’il nous a longuement détaillée le temps d’une heure pour de la sortie de son dernier EP THIS LAKE IS SUCCESSFUL chez Ed Banger Records.

AUTODIDACTE

J’ai commencé à faire de la musique à partir du moment où j’ai commencé à en écouter. Je n’en écoutais pas juste pour me faire plaisir, j’étais vraiment dans un mode d’écoute où je me demandais « qu’est-ce que j’aime vraiment et pourquoi j’aime ça ». J’ai grandi avec des parents qui m’ont fait écouter plein de choses très éclectiques. Je pense à Phil Collins, Sade, Michael à fond, Madonna, Koffi Olomidé, Werrason. Même en France, avec Roch Voisine. Mon père aimait beaucoup aussi Gainsbourg, on en avait beaucoup à la maison, Françoise Hardy, je pourrais vous en parler pendant des heures… Et le rap c’était plus ma grande sœur, et aussi par moi-même. Mais je ne me suis pas arrêté qu’à Pharrell. Ce qui m’a vraiment percuté c’est Jadakiss, tous ces mecs un peu New York. Il fait froid, tu as une grosse veste. Rap ! Il y a aussi le Congo, qui est quelque chose d’important pour moi. Manger du riz avec du pondu, c’est ma culture, j’ai grandi dedans. Et c’est pareil dans la musique : je suis un stan de Papa Wemba. Il a une ouverture d’esprit qui est différente des autres chanteurs congolais. Koffi Olomidé aussi. Mais j’ai trouvé chez Papa Wemba quelque chose de plus éclectique par rapport aux autres chanteurs congolais.

C’est ensuite vers mes 12-13 ans que j’ai commencé à vraiment vouloir produire. Un cousin à moi est venu un jour, et il a installé FL Studio. Il l’a mis sur l’ordi, et j’étais là : « mais c’est quoi ça ? ». J’ai ensuite appris à faire de la musique en regardant des vidéos sur YouTube et en écoutant de la musique, je n’ai pas eu de cours. Je me rappelle d’ailleurs de ma toute première prod’. Je ne l’ai plus parce que j’ai eu six ordis entre temps mais c’était un truc… je le mettrai plus dans la catégorie hip hop. J’étais vraiment en autodidacte. Même pour jouer du clavier. Après je ne suis pas Herbie Hancock, mais je me débrouille. J’enregistre parfois des musiciens pour mes morceaux, notamment des guitaristes, et je fais souvent ma mélodie au clavier en leur disant « Je veux cette mélodie en guitare ». Je ne connais pas les notes, le solfège ce n’est pas mon délire. Parfois ça me permet d’être libre, dans le sens où je suis plus naïf dans ce que je fais, mais je me dis que si j’avais quelques bases de solfège, je gagnerai un peu plus de temps. Au final mes professeurs en musique, c’est Pharrell, Stereolab, Jamiroquai, et dans le rap Makala, Booba, Jay Z, Alpha Wann. Et dans la vie de tous les jours, mon manager Oumar. Mais je pense avoir l’oreille relative. Il y a des choses que j’entends que j’arrive à rejouer directement quand je les entend donc ça m’aide beaucoup. Je crois que je comprends assez rapidement la musique des autres.

MODÈLES

En termes de modèles, Pharrell est le premier à m’avoir inspiré, suivi de Tyler. Il y a un truc qui est similaire chez eux et moi, c’est qu’on aime le même type de musique. Ils m’ont ouvert la voie de la confiance en moi. Ce sont de vraies figures masculines. Dans ma tête je vois ça comme un arbre : il y a le tronc, qui est Pharrell, la branche qui est Tyler, et moi j’ai ma branche qui est en train de pousser. Pharrell vient de Stevie Wonder, quand tu entends sa musique tu entends Stevie. Et quand tu entends Stevie tu entends des sonorités d’Herbie Hancock. C’est vraiment cette image pour moi de l’arbre avec des branches musicales différentes. Et c’est quelque chose de naturel, pas un truc superficiel où je suis juste un mec fan d’eux qui veut faire la même chose, ça va plus loin que ça. Je sais qui je suis, je sais ce que j’aime, et au-delà de Pharrell, il y a Stereolab, il y a Jamiroquai qui sont aussi des influences de ma vie. Si un jour j’ai envie de faire du prog-rock je vais le faire. Le fait qu’on se dise que j’ai des similitudes avec Pharrell tout en sentant que ça reste Varnish, c’est parce que je fais quand même ce que j’aime. Je ne me prive pas. C’est quelque chose qu’on voit souvent chez d’autres artistes, ce truc de faire quelque chose pour que tout le monde aime. D’ailleurs, dans ma musique, personne ne m’a jamais dit « Fait peut être plus comme ça ». Dans la vie de tous les jours, oui, il y a mon manager Oumar. Mais dans mon art ça n’existe pas.

[On suggère alors que Oumar et Makala sont les deux seules personnes à avoir le droit de donner à Varnish leur avis sur sa musique.

Oumar, en train de travailler sur son ordinateur au fond de la salle pendant l’entretien, lève d’un coup sa tête.

« Ah non, je ne donne pas mon avis sur la musique moi ! ».]

[Rires] Par contre Oumar me donne des conseils sur la vie de tous les jours. Là oui, il est là. Mais je pense qu’il me fait confiance sur l’art. Ce qui est important au final pour moi, c’est que je sois le premier à aimer ce que fais, avant les gens qui m’écoutent. Quitte à ne pas faire de compromis.

COLLABORER

Bosser pour les autres, c’est quelque chose d’enrichissant dans le sens où tu dois aussi t’adapter à la personne que tu as en face de toi. Tu es un peu comme un tailleur haute couture, tu fais un costard ou une robe personnalisée pour chaque artiste, c’est vraiment ce truc-là qui me parle. « Toi tu es grand comme ça, ok, il te faut un costard comme ça. Ah toi tu vas aller danser dans ce bal, ok, il te faut une robe comme ça ». Après, ce que j’apprécie, c’est que les gens qui viennent me voir savent toujours pourquoi ils viennent travailler avec moi. Dans le sens où ils me disent « Fais, et je m’adapte à ta musique ». À l’inverse, j’aime bien aussi demander à l’artiste ce qu’il aime avant de commencer. Mais, ça m’intéresse moins quand on me dit « fais moi un truc comme cette prod ». Dans ce cas là, prends juste l’instrumental de ce son là et pose dessus si c’est ça… Après il faut aussi savoir se mettre en retrait et parfois c’est un peu chaud [rires]. Parce que j’aime bien composer tout seul. Mais avec quelqu’un comme Makala par exemple, on n’a presque pas besoin de communiquer quand on bosse ensemble. On sait ce qu’on doit faire et il sait que je l’ai déjà identifié, je sais ce qu’il aime. En vrai, il n’a même pas besoin de me le dire. C’est ça qui est cool.