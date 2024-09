La décennie 2010 a été, aux États-Unis, une période foisonnante pendant laquelle de nouveaux artistes sont devenus des icônes générationnelles, et de plus anciens se sont réinventés en solo ou en groupe. Plutôt que de désigner ses meilleurs rappeurs, l’Abcdr du Son a sélectionné, parmi celles et ceux dont le parcours a décollé lors de ces dix années, les plus inventifs ou représentatifs de cette ère en vingt portraits et trente mentions honorables.