Juillet-août 2022 : la sélection de DJ k-tana

L’été a souvent constitué une trêve dans l’actualité du rap, le public étant moins disponible pour consommer avec les beaux jours. Aujourd’hui, tout le monde reste connecté partout et tout le temps : la production musicale suit donc son cours comme si de rien n’était. La période juillet-août a ainsi été très riche, avec les sorties attendues de Roc Marciano & The Alchemist, Joey Bada$$ ou Domo Genesis (produit par Evidence). Ces gros projets, DJ k-tana les a écoutés ; il s’est également plongé dans des œuvres plus obscurs, afin de ressortir le meilleur que la période estivale avait à offrir. Avec, en bonus, un mix centré sur des projets instrumentaux et des beats récents.

Tracklisting :

01. Brock Berrigan – Alligator Creek

02. Mav x PA. Dre – About mine feat. Rigz

03. Mickey Diamond & Machacha – John McClane

04. Joey Bada$$ & Westside Gunn – Brand New 911

05. AA Rashid x DirtyDiggs – Clap For Me feat. TriState

06. Boom Slapp – World Burn feat. Fashawn

07. Allah Preme & Uncle Fester – STFU! feat. Big Trip & Lukey Cage

08. Hell Razah & RoadsArt – Real Recognize Real

09. Bloody Monk Consortium – Sumo Monk

10. Vic Spencer & Small Professor – Pitfall Music (Reprise) feat. Flee Lord & Recognize Ali

11. Apollo Brown – It Just Is

12. Mav x PA. Dre – Stadium lights feat. Madhattan

13. Nyeusi Loe – Lemon Squeeze feat. Kaleo Jacobs

14. Planet Asia & Scarr – Tropicanna

15. Boom Slapp – Checkout Time feat. I.K.E

16. Nyck Caution – Devil In The Details

17. Cookin Soul x Jinsang – Nichibotsuuuuu

18. L.I.F.E. Long & A-$harp – Gensulude

19. Sonnyjim & Giallo Point – Mink To The Bank

20. Rigz – Pressure feat. Zaydok the Godhop MC, Hak, Yp aka Young Paul

21. Apollo Brown – Nervous Goodbyes

22. Domo Genesis & Evidence – Victories & Losses feat. Evidence

23. La Cantina & Boztown – Deep Forest

24. Manny Megz/Cash Lansky – La Mort N’est Pas La Reponse

25. Roc Marciano & The Alchemist – The Elephant Man’s Bones

26. Sonnyjim & Giallo Point – Paris St Germaine feat. Asun Eastwood

27. Termanology – What You Know About It? feat. Nym Lo

28. Teller Bank$ – Hollywood

29. Rapper Big Pooh – What Else

30. Whiskeyman – No Label feat. Ras Kass & Josiah The Gift

31. Planet Asia & Scarr – Mandela Effect

32. ROSEFLOWS – It Was Dark feat. Monday Night

33. Daniel Son, 36 Cypher & Futurewave – PTSD

34. D-Styles, Excess, Mike Boo & Pryvet Peepsho – Malasadistic

35. A.M. Early Morning & J Wade – Last Moment

36. Bobby J From Rockaway x Hush – Sometimes

37. Cookin Soul x Jinsang – Dopea$$beat

38. The Musalini & Khrysis – Off the Nest

39. Tragedy Khadafi & BP – Melanin

40. Termanology – Let Ya Glock Burst feat. Kool G Rap

41. Sars Kuma – Master Thesis

42. Kaidi Tatham – All I Need

43. Whiskeyman – Calculate feat. Pro Dillinger & KXNG Crooked

44. Mark 4ord – ALFRED HITCH COCKED feat. XP THE MARXMAN

45. ShrapKnel (Curly Castro & PremRock) – Acid Vignette feat. Donovan Days & The Binary Marketing Show