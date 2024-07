DJ K-Tana – 2024 Underground Hip-Hop (2ème trimestre)

L’été vient d’arriver et la situation politique pourrait plonger la France dans un cauchemar total. Loin du farniente, les deux dernières mixtapes de K-Tana renouent avec l’esprit « Fight the power » cher à Public Enemy. Prélude aux futurs combats possibles, la bande sonore des mois écoulés regroupe des talents tels que Roc Marciano, Hus Kingpin, Pro Dillinger, Che Noir, Da Flyy Hooligan, Napoleon Da Legend ou encore Conway. Mixées avec douceur par le DJ toulousain, ces mixtapes rassemblent une centaine de titres, fruits d’un digging soigné dans l’underground Hip-Hop états-unien.

Tracklisting :

01. Mach-Hommy – thblkgd

02. Conway The Machine – Vertino feat. Joey Bada$$

03. XP The Marxman – Balboni Boyz feat. Born Unique & DJ Boogieman

04. Gaza Glock x Illinformed – Gate Close

05. Machacha – Pain feat. Ferris Blusa & Daniel Son

06. XP The Marxman – Cali Quake

07. Conway The Machine – Mutty feat. Stove God Cooks

08. Gangrene (The Alchemist & Oh No) – Magic Dust feat. Evidence

09. Money Mogly x Rasmus Beats – Fisher King$ feat. NoEmotion GoldMask & Joey DaSilva

10. Gangrene (The Alchemist & Oh No) – Hood Diagnostics

11. Money Mogly x Rasmus Beats – Twin Turbo$ feat. Starz Coleman

12. Freak Tha Monsta – Meeting Of The Minds

13. Supastition – He Who Remains

14. Conway The Machine – Give & Give feat. Cool & Dre

15. Jamal Gasol – Fuck Rap

16. Money Mogly x Rasmus Beats – Four Word$

17. Mike Shabb – Julie

18. Supastition – Look At God! feat. E.Smitty

19. Raz Fresco & Daniel Son – Ice Water

20. Mach-Hommy – Sur Le Pont d’Avignon (Reparation #1)

21. PA Dre – When It Rains feat. Punchline

22. BVA – Out Here feat. Benny The Butcher & Leaf Dog

23. Raz Fresco & Daniel Son – Northside

24. Da Flyy Hooligan & Mr Slipz – Lifechecc 2.0

25. Supastition – When Heroes Fall

26. Abstract Museum & Guilty Simpson – Unforgettable

27. Da Flyy Hooligan & Mr Slipz – Exzhibit 2.0

28. Slum Village – Since 92 feat. Robert Glaspe

29. Supastition – How Do I Love Thee?

30. K.A.A.N. & DJ Hoppa – The Plot Thickens

31. Napoleon Da Legend & Rhettmatic – A Word From D-Styles

32. Da Flyy Hooligan & Mr Slipz – Nocturnal Hooli 2.0

33. Napoleon Da Legend & Rhettmatic – Not Without A Heart feat. Nejma Nefertiti

34. K.A.A.N. & DJ Hoppa – Delusions Of Grandeur

35. PA Dre – Even feat. Mickey Factz, Wordsworth, Smoke DZA & Martale

36. Napoleon Da Legend & Rhettmatic – Legendary Legacy

37. Mach-Hommy – conch fritters feat. Sleep Sinatra

38. Tru Trilla – Sun Rays feat. Reks & Lakim Shabazz

39. Nightmares On Wax – Les Nuits

40. Slum Village – Keep Dreaming feat. Fat Ray & Karriem Riggins

41. Big Hit Hit-Boy & The Alchemist – Temperature Check

42. Machacha – Iconic Artpieces feat. Vega7 The Ronin, Felix De Luca & SmooVth

43. M.A.V. & Damien – Red Light Green Light

44. Machacha – Throw Dices feat. Rufus Sims & Griot Noy

45. WateRR x The Standouts – Movado

46. Maze Overlay & Machacha – Providence

47. Mike Shabb – Free YSL feat. Da$H

48. WateRR x The Standouts – U Gotta Pay For This feat. C Dot

49. The Quarter Inch Kings x Che Uno – Raro Gemz feat. Kingdom Kome