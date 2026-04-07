Presque trimestrielle puisqu’elle s’arrête à la mi-mars, cette nouvelle sélection de DJ K-Tana retourne au terme « underground » dans son acception d’origine. Évidemment, il y a quelques gros noms dont la présence ne se dément pas à l’instar de The Alchemist, mais au tracklisting de ce Underground Hip-Hop #1 pour l’année 2026, on retrouve beaucoup d’artistes confidentiels. Qu’ils viennent d’Angleterre (Gaza Glock & Illinformed, Mindz Malverde), de France (Shitao), du Québec (Nicholas Craven), d’Allemagne (Snowgoons) ou des États-Unis d’Amérique (beaucoup), tous les producteurs et mcs présents ici partagent la même quête d’un rap pur et dur. Après avoir trouvé le sample, on cherche la rime tranchante et le mot juste, et on recommence jusqu’à faire mieux. Inutile d’en rajouter encore, autant appuyer sur play et se laisser guider. Durant l’heure que dure ce mix, c’est un K-Tana technique et prescripteur qui mène la danse, jamais bien loin des 90 BPM.

1. Jack Jetson & Illinformed – « Crystal Lake » feat. Sonnyjim

2. Larry June, Curren$y & The Alchemist – « Spiral Staircases »

3. Rigs – « Never be the same »

4. Rigs – « Running »

5. Trapmat Savior & Nicholas Craven – « Scouts » feat. Forest N/A & Willjxmes

6. Tha God Fahim & Nicholas Craven – « Symptoms »

7. Rigs – « One Gunn » feat. Rob Gates

8. Shitao – « Returning »

9. Rass Kass – « Little Italy » feat. Z

10. Spanish Ran – « Losing Weight Pt. 3 » feat. Al-Doe & Pinnl

11. Apollo Brown – « Opulence »

12. Filthy Heir – « Pierced By Sunbeams »

13. Pep57 & Und$ – « Let’s Rap About It »

14. Mickey Diamond & Big Ghost Ltd – « Rabbit hole »

15. TrueCipher – « Fred Fenster « feat. Doza The Drum Dealer

16. Roc Marciano – « Good for you »

17. Shane Dollar – « Intro »

18. Mindz Malverde, Saint Mikhael & Graphwize – « Part Of The Game »

19. Chino XL – « Blue bird »

20. Shane Dollar – « Under Fire » feat. Nature

21. Napoleon Da Legend & Vice Beats – « All Stars »

22. DJ Muggs & Heartbreak JC – « Pay attention »

23. Tha God Fahim & Nicholas Craven – « Executive council »

24. Larry June, Curren$y & The Alchemist -« Empty Pages »

25. Gaza Glock & Illinformed – « Cocaina » feat. Tona Montona Krush

26. Mickey Diamond & Big Ghost Ltd – « Plenty Money »

27. The Musalini & Don D – « Midnight Train » feat. Silent Snipers

28. Boldy James & Rome Streetz – « Like Biggie Did »

29. Mindz Malverde, Saint Mikhael & Graphwize – « Drug Wars »

30. Trapmat Savior & Nicholas Craven – « Otis »

31. Quincy Hinch – « In My Eyes Reprise » feat. Boldy James

32. Bankrupt Beats – « Year Of The Goat » feat. RJ Payne & Jazz T

33. Blaq Poet – « Wilding Out » (prod. Serious Truth)

34. Blaq Poet – « Wilding Out » (Remix)

35. Sol Messiah – « Al Mansur »

36. Klwn Cat & Mourning Run – « Eons » feat. Nita Slay

37. Shitao – « Avalon Island »

38. RJD2 & Supastition – « Reset (Better Friends) »

39. Bankrupt Beats – « New & Improved » feat. C.O.N.-Vers

40. Mickey Diamond & Big Ghost Ltd – « Meet The Dealer »

41. Mindz Malverde, Saint Mikhael & Graphwize – « Crime Squad » feat. J Littles

42. Fel Sweetenberg – « How Do It Feel » feat. DJ Djaz

43. Delta II & Tha God Fahim – « The Multi-Verse »

44. Snowgoons – « Feels Like I’m Dying » feat. Ben Shorr

45. The Alchemist & Budgie – « Prosperity Gospel » feat. Knucks

46. Mickey Diamond & Big Ghost Ltd – « Want You Back »

47. Tali Rodriguez & Flu Dust – « The Keep »

48. Chris Crack – « Dope Boys Don’t Wait Till Summer »

49. Rufus Sims & Machacha – « 2Pac » feat. Ju Jilla & Panamera P

50. Shitao – « Elven Town »

51. Gaza Glock & Illinformed – « Lines In Lasenza »

52. Rahiem Supreme & Wun Two – « Outro »

53.The Alchemist & Budgie – « He Saved Me »

54. Boldy James & Rome Streetz – « Hot Plate »

55. BoriRock – « Uncle Sam Murder Spree » feat. Bluehillbill

56. Chris Crack – « Somebody Pinched My Ass When I Crowded »

57. Rigs – « Set it »