Une fois n’est pas coutume, c’est moi-même qui assurerai la présentation de cette nouvelle mixtape. Elle sera un peu plus longue que d’habitude et prendra l’allure d’une introspection, car c’est le sujet de plusieurs morceaux sortis ces deux derniers mois.

Un peu comme le fait Termanology dans son morceau « Do you remember », j’ai ouvert la vieille armoire et suis retombé sur mes premières émissions de radio, datées d’un peu plus de 25 ans. « Enemy » la première track du premier mix, était signée du légendaire crew New Yorkais D.I.T.C (digging in the crates). Alors que mon anglais de début de collège était à la peine, je réalisais après quelque recherche que ce nom était vraiment bien trouvé et qu’il était aussi une manière de donner du crédit aux DJ et aux beatmakers : c’était déjà d’une ostensible rareté. »Creuser dans les bacs », »chercher dans les bacs »… Je ne réalisais pas que plus de 25 ans après je le ferai toujours. C’est d’ailleurs le sujet de KRS One qui clôture cette tape avec l’efficace « 50 More Years of Hip Hop », rappelant qu’il est encore bien en place. Voilà qui m’a inévitablement fait réfléchir sur ma pratique et également sur ces mixtapes mensuelles.

Les bacs ont changé de nature. J’écoute, cherche et reçois beaucoup plus de morceaux qu’avant : littéralement par milliers, et plus le temps passe plus je charge le backpack. L’écoute a aussi beaucoup évolué : je zappe plus vite et je m’attarde davantage sur la qualité du mastering, du mixage et du sampling que par le passé. Aussi, reste la nécessité de proposer un mix cohérent afin que l’auditeur.trice puisse l’écouter d’un seul trait. « Procrastination is mental, you can’t get out your cuffs » bien que ça ressemble étonnement à une punchline qu’on pourrait trouver dans une réunion bien salée de la start-up nation le morceau de Lloyd Banks « Despite My mistakes » ouvre, avec cette qualité de lyriciste qu’on lui connaît, également une fenêtre sur son passé. Ce projet est tellement chronophage que chaque jour de procrastination sur les écoutes entraîne un délire organisationnel qui en vient à questionner mon approche et mes ambitions.

L’image d’épinal du chercheur d’or ou de pierres précieuses (« i found new gems ») est un tronc commun intrinsèquement lié à l’essence même du Dj’ing, du beatmaking et du turntablism donc du Hip-hop. On cherche pour soi, mais aussi pour partager, sinon, ça n’a aucun sens. Mais quelle est la nature de la motivation qui pousse à cette recherche ? Dans “End of an Era” Maze Overlay évoque ceux qui lancent des « dés au coin des rues » ; Boldy James, dans cette pépite majestueusement produite par V-DON se pose la question : « Bid, win, lose, or draw? Who the biggest creature of ’em all? » Est-ce alors une sorte d’addiction à la nouvelle prod, la nouvelle punchline, à la recherche d’inspiration ? Ou, plus pathétiquement que ça, est-ce juste lié à une tentative flinguée de nourrir son ego? Billy Woods sur une production d’EL-P a un début de réponse: « All them devils in the details rush to either side of me. »

Il y a encore une sorte de côté vertueux dans l’image du chercheur d’or, mais est ce que ce ne serait pas ici un exercice de fossoyeur ou un coup de pelle dans la réalité afin de s’y emménager une petite tranchée plus confortable? Je réalise que c’est un peu tout ça à la fois. L’impuissance face à ce qui se déroule fait que me soustraire au spectacle quotidien des massacres et des génocides s’est fait, comme un réflexe pour ma propre santé. La manière dont nos gouvernements et médias occidentaux réagissent entre discours de banalisation et timidité à peine assumée quant à la réalité factuelle de l’oppression (et le mot est faible) exercée par nos « alliés » ne rend pas la chose plus aisée. Les plus attentifs auront entendu que chaque mixtape depuis 2021 débute par des messages en morse, ce sont des phrases tirées de poèmes écrits par le poète Palestinien Mahmoud Darwish.

Ce mois-ci, en introduction, j’ai donc choisi de laisser la parole au poème : « ils ne se retournent pas. » Les morceaux qui suivent regardent parfois en arrière, mais invitent aussi l’auditeur à réfléchir à ce que l’on peut faire, demain, pour que les choses évoluent positivement. Proposer de la poésie, du rap, des turntablist ou des beatmakers est, au travers de ces mixes, à la fois un moyen de se protéger, mais également de lutter, bien que la portée de ce moyen d’action reste embryonnaire, il est pour moi essentiel.

1. K-tana – Intro – Mahmoud Darwish « Ils ne se retournent pas »

2. Boldy James & V Don – « Lemon Head Light »

3. Apollo Brown – « Lucky Seven »

4. Crisis – « Chapter 187 »

5. Apollo Brown – « Shallow Breaths »

6. Raz Fresco & Futurewave – « Earth Spin » feat. Sonnyjim & Gitfall

7. Raz Fresco & Futurewave – « Sam Never Was My Uncle »

8. KRS-One – « The Sound You Miss »

9. Rufus Sims & Ill City – « Fill In The Blank » feat. iamGAWD & Dialect Tre

10. Supreme Cerebral – « Wave Runner »

11. Futurewave – « Honourable Activities » feat. Eto & Pro Dillinger

12. Maze Overlay – « End Of An Era » (prod. by Wahr Season)

13. Termanology & Bronze Nazareth – « Do You Remember? » feat. Superstah Snuk

14. Willie The Kid & Real Bad Man – « Maxwell’s Peacoat Collection »

15. Futurewave – « No Loyalty » feat. Pro Dillinger & Daniel Son

16. Sleep Sinatra x Trox – « Anti Gravity »

17. Fly Anakin – « The Times » (prod. by Mono En Stereo)

18. Ankhlejohn – « Welcome To America »

19. SmooVth & Wun Two – « Nightscape »

20. Steel Sessions – « HARVARD » feat. Nym Lo

21. Boldy James & V Don – « Day Light Savings »

22. ILL Tone Beats – « B.T.L. » Feat. Stove God Cooks & OT The Real

23. Estee Nack x Al.Divino – « Art Money > Dope Money »

24. SmooVth & Wun Two – « Banana Split »

25. KRS-One – « Street Rap »

26. Boldy James & V Don – « Smacking Foreigns »

27. Apollo Brown – « Honestly Don’t »

28. Supreme Cerebral – « Reminisce Over You » feat. Jamil Honesty

29. Ayoo Bigz – « Cheque Day » Feat. Daniel Son

30. Objjuan – « Allah’z Outlawz » feat. Papo2oo4 (prod. by Subjxct 5)

31. Rufus Sims & Ill City – « Real Life » feat. Fly Anakin, Vic Spencer & Grea8gaawd

32. Rufus Sims & Ill City – « Move » feat. Daniel Son & Jae Haze

33. Tha God Fahim x Nicholas Craven – « Dark Dojo »

34. Daniel Son & Futurewave – « 1973 » feat. Raspy

35. RJ Payne – « Crazy Runs In The Family » Feat. Ruste Juxx & …

36. Billy Woods – « Corinthians « feat. Despot (Prod. By El-P)

37. Shitao – « Red Dust » Remix

38. Shitao – « Red Dust » (Instrumental)

39. Steel Sessions – « THE CORNER » feat. AA Rashid & Feed the Far…

40. ILL Tone Beats – « 36 Ounces And A Mercedes » Feat. Benny The Butcher

41. Da Flyy Hooligan – « Hip Roll » Feat. Nab (Prod. By Agor)

42.ILL Tone Beats – « I See » Feat. Elcamino & Player K

43. Che Noir & Superior – « Revelation »

44. KRS-One – « 50 More Years of Hip Hop »