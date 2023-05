Avec sa dernière mixtape, le Toulousain DJ K-tana met comme toujours à l’honneur l’underground, les beats sombres et les paroles acérées. Dans un exercice habile mêlant une sélection précise, une technique imparable et une volonté de donner de l’espace aux artistes émergents, K-tana nous conduit dans des territoires musicaux contrastés entre espoirs et désenchantements. De Hus Kingpin, au producteur Français Degiheugi, du magicien D-Styles à Rome Streetz en passant par une myriade de talents venus fracasser l’asphalte, cet épisode nous amène sur un plateau le meilleur des premiers mois de 2023.

Tracklisting :

01. K-tana MUHH 2023 2 – Intro – Strega / Sakamoto

02. Degiheugi – Un Jour Comme Un Autre (Moderator Remix)

03. Che Noir & Big Ghost Ltd – Sleep Paralysis feat. Flee Lord & D-Styles

04. UFO Fev & Spanish Ran – Dead Rappers Sell More

05. Rigz – It’s Fuck Me But Love You feat. Asun Eastwood

06. Spectacular – Diagnostics Class feat. Curly Castro, Illogic & Defcee

07. Supreme Cerebral x Vinyl Villain – Home Of The Gritty feat. SmooVth

08. Fendi Pendergrass – Chandelier

09. Rigz – Masterpiece

10. Rome Streetz & Big Ghost Ltd – Suicide feat. Conway The Machine & Lukey Cage

11. Oppenheimer – 78mm

12. Enels – I Will feat. Pablo & A-God The Old Soul

13. UFO Fev & Spanish Ran – Big Locks

14. Ty Farris – The Twilight Zone feat. Flames Dot Malik

15. Che Noir & Big Ghost Ltd – Brilliance feat. Skyzoo & D-Styles

16. Jae Skeese – Out Here feat. Freeway

17. Rome Streetz & Big Ghost Ltd – Gem Drop

18. Tha God Fahim – Food For Thought feat. Your Old Droog

19. Pro Dillinger & Machacha – Good Weather feat. Ells Presley

20. Hus Kingpin – Poets Of Bahia The Cremulator

21. Kama Kamakazi – Concrete feat. Big Twins & Eto

22. Cortez x Crisis – Brick By Brick feat. Eto

23. Efeks – Be Lucky feat. Breezy Lee

24. Hus Kingpin – Dark Poetry

25. Snowgoons x Lingo x Ayok – 1-2 Punch feat. Mr. King, Massaka, Frankie V & Xecutive

26. Beni LayLo & Ethan Hill – Okie Doke feat. M.A.V.

27. Cortez x Crisis – I’m Next feat. Billy Official & Murkemz

28. Kama Kamakazi – Real Talk feat. Pro Dillinger, Planet Asia & T.F

29. EL Maryacho x Nowaah – The Flood Keep Teaching

30. Myalansky – Amityville

31. Rob Gonzales x DJ Proof – The wind

32. Abyss – Funny Guy feat. Big Dese

33. Cortez x Crisis – Where You From

34. Logic – Village Slum

35. Junclassic & Giallo Point – Jealous He

36. Napoleon Da Legend x D-Styles Napoleon Da Legend x D-Styles – Wu-Masters

37. Jae Skeese – Million Dollar Dreamz

38. Tha God Fahim – Makin Rounds feat. Your Old Droog

39. Larry June & The Alchemist – Left No Evidence feat. Evidence

40. Ty Farris – Critically Acclaimed

41. Myalansky – Joseph

42. Okonski – Runner Up

43. Hus Kingpin – Paradise Lost

44. Gold Chain Music – Off The Books feat. Planet Asia, K.Burns & Lenox Hughes

45. A.M. Early Morning – Banditos Into

46. Beyah x Digga – Au Revoir