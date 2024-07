ZKR suit son mode opératoire

Z : Mon rapport à l’argent est simple. Il faut bien l’utiliser et ne pas oublier d’où l’on vient encore une fois. Je garde ça comme image et ça me permet de ne pas perdre la tête. Après on a pas encore fait des millions. On est bien, on fait un peu d’argent et on veut en faire encore plus. On est une grande famille donc on verra. Pour l’instant je ne recherche qu’à travailler, je n’ai faim que de ça.

Z : Ouais j’essaie. En tout cas pour cet album je suis revenu aux bases. Après ça dépend des projets, parfois je dois changer sur certaines choses et c’est plaisant. C’est peut-être même à ce moment que je suis plus précis. Je peux mieux écrire dans un son plus doux ou être plus cru dans un son plus brut. C’est bien de trouver l’équilibre, je trouve aussi mon équilibre dans ma carrière. C’est pour ça que je voulais plusieurs volumes. J’ai une trilogie dans ma tête mais ça reste à voir. Il y a pas mal de choses de faites en trilogie donc c’est classique.

Z : Elle sera toujours en moi je pense, j’espère. Même si elle ne l’est plus au niveau financier, elle reste dans ma tête. Il ne faut pas oublier d’où l’on vient. Bien sûr que c’est un moteur et ça le restera. Quand tu as moins tu veux faire plus, c’est instinctif. C’est plus un constat que je fais maintenant, ce n’est pas une plainte, c’est une prise de recul. On vient de loin quand même. Tant mieux si on a moins, ça m’a rendu hargneux.

Z : Tu le vis mal mais sans t’en rendre compte. Maintenant que je voyage, que je suis beaucoup sur Paris, que je vois d’autres choses, qu’on part en tournée, qu’on voit comment ça se passe ailleurs, les structures etc… C’est comme ça que je me rends compte à quel point on était oubliés. Sinon en étant jeune, tu es conditionné dans l’endroit où tu vis. Si tu peux faire du badminton tu vas le faire et malheureusement si tu peux vendre de la drogue tu vas vendre de la drogue. En grandissant et en voyageant tu te rends compte aussi qu’il y a pire ailleurs. Roubaix est la ville la plus pauvre de France mais quand tu vas dans d’autres pays tu vois que c’est très riche Roubaix.

Z : Je me suis donné du temps pour le faire. J’ai travaillé sur 6 mois en bossant par petites périodes. Après on s’est mis des dates puis je suis reparti travailler. J’aime bien travailler à l’instinct mais une fois que j’ai la deadline je n’ai pas le choix donc c’est une bonne pression. Après on est souvent en avance donc ça va. Sur celui-ci on a rendu un peu en retard par rapport au mix.

ZKR : Non, je voulais en faire plus. Je pouvais faire moins mais il y a toujours des sons que j’oublie à la fin. Le freestyle on l’avait sorti avant donc on l’a raccordé à l’album, puis après il y a eu la surprise avec Freeze Corleone. C’est le plus court des projets que j’ai faits jusqu’à aujourd’hui donc ça va.

A : Tu es proche de ta famille ?

Z : Oui j’essaie de plus en plus, toujours. J’essaie de m’améliorer car malheureusement je suis de plus en plus loin par le travail. On a tous des défauts, une vie qui fait que parfois c’est difficile. Mais ma famille proche évidemment je suis souvent avec eux. Mon père, ma mère, mes frères, les enfants, c’est très important pour moi d’être proche.

A : Comment tu arrives à gérer cette vie de ZKR et de Zacharya ?

Z : C’est compliqué mais je ne dissocie pas les deux, pour moi c’est la même chose. Il y a juste un moment où je dois appuyer sur le bouton professionnel et un moment où je suis plus détendu. Au travail je suis moi-même donc je n’ai pas besoin de changer et je le vis assez bien comme ça.

A : Et tes succès dans la musique, comment les reçois-tu ? Tu dis que t’as faim de travail, que tu n’affiches pas tes disques d’or si ce n’est dans ta ville et d’après le « Freestyle 5min #12 » tu n’es toujours pas inscrit à la SACEM.

Z : Si si ça y’est je suis inscrit depuis [rires]. Je les reçois bien ces succès, après j’estime que je n’ai pas encore fait ce que j’avais à faire. Il y a encore beaucoup de plaques à prendre, beaucoup d’albums à sortir. Tous ces aspects j’en suis content et ça me fait du bien de voir des choses comme ça, ça témoigne qu’on a bien travaillé mais derrière ce n’est pas une consécration non plus. Au début j’aurais pu penser ça mais maintenant que j’en ai plusieurs et bien je me rends compte que ce n’est pas vrai. Certes ça me fait plaisir, que ce soit un son ou un album, ça le rend spécial et ça gratifie mon travail. Ça nous montre qu’on n’a pas fait tous ces sacrifices pour rien, que t’es pas parti faire de la promo pour rien, en tournée pour rien car tu donnes beaucoup de ta personne. Après ça ne me dérange pas de le faire parce que ça fait partie du travail mais je prends plus de plaisir à être sur scène ou en studio plutôt qu’à faire une interview ou un tournage. C’est un peu le côté ingrat mais ça ne l’est pas vraiment non plus car c’est le prolongement de mon art. Mais pour un mec comme moi qui ne voulait que rapper, oui un peu [rires]. C’est la quatrième interview aujourd’hui, je suis encore en train de te parler et je ne pense pas te faire ressentir que je n’ai pas envie de discuter avec toi [rires] donc c’est que je suis professionnel alors tranquille. Ce soir on part en concert donc c’est que du positif et c’est que du plaisir. Ce qu’on ne veut pas faire, on ne le fait pas tout simplement. On a la chance de choisir tout ce qu’on veut faire, que ce soit dans nos sons, ce qu’on veut faire derrière donc tant mieux. Il faut rester pro et savoir travailler. J’aspire à avoir de plus grosses journées encore.

A : Tu écris « on aime un homme à sa parole et à sa droiture, pas à sa montre ni à sa voiture » (« Ken Block ») c’est quelque chose que tu appliques assez dans tes textes et dans ton image. Dans cet album, j’ai l’impression que tu voulais appliquer cette « règle » aux personnes avec qui tu as collaboré.

Z : Ouais ce n’est pas faux. Je fonctionne tout le temps comme ça. Avec le temps on peut aussi se tromper et ça peut évoluer. Je peux penser certaines choses envers une personne, sur son style de musique ou autre puis dans deux ans me dire « ouais j’ai été con. » Je peux mettre de l’eau dans mon vin. Je ne peux jamais vraiment me fermer. Même quand je dis un « non » ferme, au fond de moi, je me demande pourquoi je dis non. Est-ce que ça vaut le coup de dire non ? Ça va me faire réfléchir. Après, en général, on est très radicaux sur nos choix, mais on peut changer d’avis. Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis, en général.

A : Pour tes feats, tu avais déjà ces artistes en tête ? Tu voulais garder une ambiance très rap ?

Z : Ouais, je voulais qu’en entendant les feats, ça sonne avec le titre du projet, qu’ils soient en « Mode opératoire ». Zed amène une touche un peu plus mélodieuse. C’est ça que j’aime bien aussi. Dans une équipe, il ne faut pas qu’on ait tous les mêmes caractéristiques, sinon, on se ressemble tous. Pour que ça soit bien homogène, il faut des refrains entraînants à la Werenoi, la sincérité de Jul, la technique de Lesram et la mélodie de Zed. Sur cet album, je pense qu’on a fait un très beau casting. Après il y a Freeze Corleone donc c’est XXL, je suis très content. Ce n’est pas un casting basé sur la renommée ou le succès que certains ont mais par la place qu’ils ont dans mon estime en tant que rappeur. Sur leur technique par exemple et plus précisément Lesram, c’est quelqu’un qui selon moi, n’est pas encore au stade où il mérite vraiment d’être. J’ai vu son premier album, les chiffres sont bons. Les chiffres, ça ne fait pas tout mais ça fait du bien. « Bernabeu », quel son ! C’est incroyable, même « Histoire du quartier » laisse tomber. Ce qu’il fait ce mec c’est trop fort, il sait ce que je pense de lui. Il est trop fort. C’est bien qu’il fasse des chiffres, parce qu’il fait de bons albums. Parfois les chiffres ne suivent pas vraiment les bons albums. C’est pour ça que ça me fait plaisir. Les gens sont contents et disent « ah ouais, t’as fait des chiffres. » En fait, je ne m’en rends pas compte mais les gens vont te mettre dans une case derrière, cette case d’un mec qui fait des chiffres et qu’il faut prendre au sérieux, alors qu’il ne t’as peut-être jamais écouté. C’est triste car des fois, ce n’est même pas ton meilleur projet qui va faire les plus grosses ventes. Donc peut-être que tes auditeurs de base écouteront moins le projet qui fonctionne. C’est pour ça que j’essaie d’être en accord avec ceux qui m’écoutent depuis le début, parce que tout ça c’est grâce à eux. C’est eux qui font la propagande, ce sont ces gens là qui grandissent avec toi. Il faut penser à eux et les remercier. Ça me fait encore plus plaisir quand ça fonctionne comme sur un Mode opératoire, vol.1, parce que je sais que ces gens-là, ils sont satisfaits et ça me conforte. Et encore une fois on ne rappe pas pour les chiffres et force à Lesram.

A : Lesram a rempli la Cigale avant de sortir son album, quand tu fais de l’art qui parle, ça suit.

Z : Exactement, les gens vont venir te voir. Nous on a fait le Zénith de Lille, il y avait des personnes de Marseille, de toute la France, j’étais choqué. Les Belges ils sont venus, les Suisses aussi, c’était vraiment sérieux. En fait, quand tu as des gens qui te suivent vraiment, ils se déplacent, surtout pour les dates marquantes. Après, ce n’est pas tout le monde qui va venir sur toute la tournée, mais pour les dates marquantes, ils seront là. On parlait de la Cigale de Lesram, c’est une date marquante. Moi aussi, c’était ma première date, complète, c’était incroyable. Commencer par la Cigale c’est très bien, c’est symbolique. Et puis il y a plein de salles avant la Cigale, je ne me rends pas compte, je ne suis pas parisien. On m’a invité à La Cigale et après je l’ai fait, mais avant il y a La Maroquinerie, la Boule Noire, etc… Et quand je me suis renseigné auprès de l’équipe j’ai compris qu’on avait une bonne base. Vraiment que du bonheur et de la force pour ceux qui savent rapper. Lesram en fait partie, Souffrance, Limsa d’Aulnay. Il y en a encore beaucoup mais ce sont ceux à qui je pense. Le rap est bien représenté en France, même par certains qui écrivent bien, qui s’engagent, on a de la bonne musique quand même. On ne peut pas écouter que du ZKR, tu vas déprimer à la fin. Il faut un peu de tout et je suis totalement partisan de ça, je ne jette la pierre à personne. Chacun fait son truc, par contre si tu ne me donnes pas de frissons je ne vais pas avoir de mal à le dire et si ça vexe et bien c’est ainsi. En tout cas, on respecte le travail.