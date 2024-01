Entre une scène mainstream plus timide et un underground particulièrement affirmé, le rap francophone de 2023 aura encore été cette année vivant et animé. Sur la scène de FGO Barbara à Paris, l’Abcdr a donc pris le temps de faire le bilan en dévoilant les producteurs, artistes, et albums qui ont obtenu les faveurs de la rédaction suite à un vote en interne. De quoi alimenter 1h45 de discussions en public, durant laquelle les rédacteurs ainsi que le public présent ont voté à la fin de chaque partie pour leur producteur, artiste, et album du rap francophone de 2023.

À retrouver dans ce podcast :

00:01:39 : Le producteur de l’année.

Les nommés : Flem, Just Music Beats, Lucci, Mani Deïz.

Les nommés : 00:18:29 : L’artiste de l’année.

Les nommés : TIF, Werenoi, Meryl, Mairo.

Les nommés : 00:58:29 : L’album de l’année.

Les nommés : Filaments Bleus de The Free, Papillon Monarque de Tuerie, Où les garçons grandissent de Jewel Usain, Eau de source de Souffrance.

