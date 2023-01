Le rap francophone de l’année 2022

Avant notre bilan en ligne de l’année dans lequel nos rédacteurs balaient la diversité du rap des 365 jours de 2022, la rédaction de l’Abcdr du Son et notre invité, Popsz du site Thésaurap, ont voulu à travers ce podcast créer du débat et de l’animation. Qui a été le rappeur le plus incroyable de l’année passée ? Quel album a tourné en boucle dans nos oreilles ? Quel producteur nous a le plus giflés ? Quatre nommés ont été sélectionnés dans chaque catégorie et débattus pendant l’émission. Mais comme ce podcast n’est pas non plus une cérémonie de récompenses traditionnelle, chaque participant a aussi pu avancer des contre-propositions, avec conviction ou mauvaise foi assumée.

À retrouver dans ce podcast :

00:00:00 : Générique et introduction

00:01:19 : L’album de l’année

Les nommés : Dosseh – Trop tôt pour mourir, Prince Waly – Moussa, Souffrance – Tour de magie, Stavo – TVX

Les nommés : Dosseh – Trop tôt pour mourir, Prince Waly – Moussa, Souffrance – Tour de magie, Stavo – TVX 00:55:42 : L’artiste de l’année

Les nommés : Le Juiice, BEN plg, Kerchak, So La Lune

Les nommés : Le Juiice, BEN plg, Kerchak, So La Lune 01:34:23 : Le producteur de l’année.

Les nommés : Johnny Ola, Kyo Itachi, Twenty9, Twinsmatic

Diffusion :

Crédits :