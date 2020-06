Les mots de Soso

Il y a une continuité entre la musique, la vie et les interviews de Soso Maness : elles se nourrissent réciproquement. Dans le raout journalistique, on dit d’ailleurs de lui qu’il est un “bon client”. Une expression assez ironique – il s’en amuse souvent d’ailleurs – quand on connaît son parcours : celui d’un rescapé de la rue, de la prison, des embrouilles, voire de ce “suicide déguisé” sous des comportements bordéliques qu’il associe à un moment de sa trajectoire. Lui a pourtant décidé de s’en distancier, comme il le relate sur Mistral, deuxième album aux contrastes saisissants. Une fille qui sourit et un père qui ne sourit pas, un homme prêt pour la guerre tout en priant pour la paix, un esprit torturé mais plein d’espoir : assorties de moments de violence autant que de compassion, la vie et la musique de Soso sont faites de tensions, qu’il tente aujourd’hui de concilier. À la fois fidèle à son monde (il continue de rapper les fours des quartiers nord, on ne change pas un homme si vite, a fortiori après seize ans de terrain) et désireux d’en connaître (et faire connaître) d’autres, Soso Maness apparaît apaisé, plus sûr de lui, lorsqu’on le rencontre dans un appartement des beaux quartiers de Paris. Bavard mais toujours pris dans sa gamberge, le Marseillais aura pendant une heure et quart pris le temps de revenir sur la manière dont sa vie avait à la fois beaucoup et peu changé depuis notre entretien, il y a un an seulement. Une générosité bientôt légendaire qui nous a donné envie de laisser la parole brute du Marseillais s’exprimer au fil de quelques mots agrémentant constamment son discours. Celle d’un “bon client”, aujourd’hui devenu le chantre d’une parole authentique.

Projets

Avoir ce premier album, qui marche aujourd’hui plutôt bien, ça m’a permis de vivre de ma musique et comme je l’ai dit, de faire des projets. C’est ça qui est important. Je n’en avais jamais fait jusque-là. Tu te lèves, tu fais TP [temps plein, NDLR] tu te fais niquer, tu sors de prison… mais quand tu sors de prison, tu n’as pas de projet. Là, faire de la musique, sortir un album, avoir un petit succès et s’installer, ça permet d’avoir du temps et de la confiance. Quand on a sorti le premier album, on a vendu 1 000 disques la première semaine. Et là on arrive au disque d’or. C’est pour ça que j’essaye de casser les codes et de dire aux rappeurs : ne vous arrêtez pas à cette foutue première semaine. Défendez vos projets ! Si vous y avez cru, si votre entourage y a cru, vous ne devez pas vous décourager en vous disant que vous avez fait 2 000/3 000 en première semaine et qu’il faut passer à autre chose. J’ai vendu 1 000 disques la première semaine et après je me suis battu frère ! J’aimais trop cet album pour me dire que je passais à autre chose. Je l’ai défendu avec les interviews, et je pense qu’elles ont permis de montrer ce côté sympathique qu’on aime bien chez moi. Puis le clip de « TP » [clip tourné avec une caméra embarquée, suggérant immersion et réalisme dans le récit d’une journée-type de deal, NDLR] m’a fait monter d’une étape, et ensuite la série m’a fait encore plus péter. C’est ce qui était intéressant, j’avais une proposition qui n’était pas que musicale, c’était beaucoup plus vaste avec la série, avec “TP”, les interviews : il n’y a pas qu’un album. On a aussi sorti un filtre Instagram… Tu l’as vu le filtre ? On va aussi vendre l’album au réseau : c’est moi qui vais faire TP, avec la sacoche, le jour de la sortie. Il y a des artistes pour qui la musique seule suffit, d’autres pour qui il faut ajouter des choses, et c’est mon cas. Je sais qu’il y a des gens qui savent qui je suis, mais qui ne connaissent pas ma musique. Certains pensent que ce n’est pas bon mais moi j’estime que c’est ma force. Parce qu’à un moment, ils peuvent se dire « je vais aller écouter ce qu’il fait ». Et peut-être qu’ils vont accrocher. On parlait de ça avec Dinos il n’y a pas longtemps, quand je l’ai invité à Skyrock. Il me disait « Soso mais tu te rends compte ou pas ? » « Je me rends compte de quoi ? » « Tu es arrivé à un truc qui est fou. Tout le monde t’écoute, Blancs, Noirs, Arabes, et il y a des gens qui ne te connaissent pas mais qui connaissent ‘So Maness’. Ça c’est fort ». Je n’y avais pas fait attention jusqu’à ce qu’il me le dise, mais c’est vrai.

Croire

Sur la pochette de mon album, je regarde en direction de mon école à Font-Vert. Parce que nos petits de Font-Vert c’est le futur. Il y a mes neveux et mes nièces qui sont là-bas, et je me demande souvent : quelle image je vais donner ? Est-ce qu’ils vont prendre exemple sur le Soso d’avant qui vendait de la drogue et qui vivait en Ferrari, ou est-ce qu’ils vont prendre exemple sur le Soso qui travaille et qu’on a vu galérer pendant des années et qui s’en sort maintenant ? J’ai galéré. J’en parle pas souvent mais j’ai une période où je sors de prison, je décide de ne faire que de la musique, alors que j’avais un train de vie de fou avant de rentrer. Mais je ne voulais plus de ça et je me suis dit que j’avais une carte à jouer là-dedans. Et cette période-là, elle était dure. [Il s’adresse à son ami, également acteur dans son court-métrage, à l’autre bout de la salle, NDLR] Tu te rappelles ? On n’était pas beaucoup. Musicalement déjà, ce n’était pas ça : tout ce que je sors, je me casse les dents. Ensuite j’avais vraiment envie de retourner au réseau et gagner mes quatre cents euros par jour, revenir à ce train de vie que j’a quitté. Et j’ai vu le regard des gens changer envers moi mais dans un sens négatif. « Soso il a coulé », « Il a craqué avec sa musique ça marchera jamais ». Et regarde à l’heure d’aujourd’hui, ces mêmes personnes qui reviennent me voir… Il y a trois ans tu parlais mal de moi, je le sais ! C’est venu à mes oreilles. Tu sais comment c’est à Marseille, ça parle beaucoup… Mais j’étais convaincu qu’il pouvait se passer quelque chose. J’y ai cru, j’y ai cru, j’y ai cru… La signature en maison de disques m’a mis dans un premier temps dans une position un peu plus confortable. Ils me signent pour des cacahuètes, mais ils me mettent dans une position confortable pour pouvoir faire de la musique et sortir des clips. Quand je sors, ils me signent sur des morceaux de pop urbaine pétés, que moi-même je n’aimais pas. Je leur dis alors « OK, merci pour la signature, mais je ne vais sortir aucun des trucs que vous avez écoutés, je vais retourner travailler, je sais ce que les gens veulent de moi. » Donc là je reviens avec un premier court-métrage où je raconte ma vie, et surtout je fais « Minuit c’est loin », qui me replace automatiquement au même niveau que tous les rookies de Marseille, une certaine Ligue 2 du rap qu’il y a en ville, et où ils avaient un peu d’avance. À partir de là je sens que c’est ce que les gens veulent de moi. Je sens les étincelles, ensuite les braises… c’est dur hein ! C’est dur à faire, les étincelles, après il faut souffler sur les braises… et après viendra le brasier frère. On est bien. Ça tue.

Sourire

Je déteste quand on me dit que je suis un personnage, je ne supporte pas. Moi je suis Soso et c’est tout. J’ai toujours eu des amis de toutes les communautés parce que j’essaye d’être sympa. Et les gens ont eu ce sentiment-là en interview. Le sourire ça ouvre toutes les portes. Quand tu as le sourire, que tu sais bien te comporter, ça t’ouvre plein d’opportunités. Tout à l’heure j’étais à Skyrock et ils m’ont fait passer en direct live en pleine journée. Alors qu’ils n’ont pas à le faire ! Mais quand tu viens, que tu es heureux d’être là… Voilà, je suis heureux. Je suis toujours émerveillé. Je pense qu’on devrait plus sourire dans le rap. Mais de fou. Bon, certains, ce sont vraiment des guignols, alors pas eux. Mais je pense qu’on devrait plus le faire, et arrêter de s’inventer une carapace de la rue, parce que la plupart des rappeurs ne savent pas de quoi ils parlent. Et en plus de ça, les gens qui ont vraiment été dans la rue ce sont les gens les plus cool. Si tu es rescapé tu dois être automatiquement heureux. Tu ne peux pas être rescapé et être con. Quand tu es rescapé, tu ne peux que remercier et dire « j’ai eu de la chance. » Surtout, je crois vraiment que le bien t’apporte du bien. Je vais vous raconter une anecdote, je ne sais pas si je vous l’ai déjà racontée : quand je signe en maison de disques, la première fois, je rencontre Laurent Rossi l’ancien boss de chez RCA qui vient me voir à Marseille. On est à Marseille, et j’habitais aux Goudes. À un moment on prend le tunnel et on arrive sur le Vieux-Port, en VTC. Il est tard, 22h-23h. Je dois aller vers la corniche sur la gauche, et lui va au Hard Rock Café sur le Vieux-Port. Il y a des embouteillages de fou pour aller au Hard Rock Café qui est à cinq cents mètres, et le chauffeur dit à Rossi « Descendez, vous marchez cinq cents mètres et vous allez arriver, ça m’évitera d’être dans les embouteillages pendant quarante-cinq minutes. » Je vois Rossi descendre, et qu’est-ce que je fais ? Je descends avec lui. Il me dit de rester dans mon taxi et de rentrer à la maison. Je lui dis « Écoutez, on est à Marseille, il est 23h, je vous emmène au Hard Rock Café et une fois que vous êtes là-bas avec vos amis, ne vous inquiétez pas je rentre chez moi. » On marche, je l’accompagne, tranquillement, puis on se dit au revoir. Et quand on signe quelques semaines plus tard en maison de disques sur Paris, il raconte cette anecdote devant tout le monde, avant de dire : « Quand j’ai vu qu’il m’a accompagné, je me suis dit en marchant sur la route ‘Je le signe’ ». Elle est pas folle cette histoire ? Alors que moi je l’ai fait par éducation, parce que c’est normal !