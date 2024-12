Ekloz, émotionnellement

Depuis quelques années, la scène rap française voit émerger de nouveaux talents qui bousculent les codes établis. Parmi eux, Ekloz se distingue par son authenticité et sa capacité à fusionner différents univers musicaux. Originaire de Marseille, cette artiste polyvalente a su imposer son style unique grâce à une énergie débordante sur scène et une approche novatrice en studio. Son dernier EP, 3motional b!tch, ainsi que sa réédition 3motional (bada$$) b!tch, sortis respectivement en novembre 2023 et mars 2024, ont témoigné de son évolution constante et de sa volonté à repousser les limites de sa créativité. Elle n’a fait que confirmer cet élan en dévoilant une série de morceaux à raison d’un titre par mois depuis octobre, ces derniers regroupés dans un EP 3 titres : Merci Pour Les Roses.



Ekloz revient sur le processus de création de son EP, sa vision quant à son art et partage ses amours comme celui du hip-hop. Échange avec une artiste en remise en question continue, qui n’hésite pas à déconstruire ses automatismes pour offrir une musique toujours plus sincère.

Abcdr du son : Ton dernier EP 3motional b!tch est sorti il y a un peu plus d’un an, et sa réédition au printemps dernier. Comment est-ce que tu te sens après la sortie et est-ce que tu aimes la manière dont il vit pour l’instant ?

Ekloz : C’est nouveau, du coup c’est perturbant. Mais ce n’est pas négatif pour autant. C’est cool parce que je commence à avoir pas mal de recul sur le projet, donc je vis en fait. Ça fait longtemps que je fais du son et que j’ai toujours charbonné en mode musique, musique, musique. Et là, c’est la première fois où je m’autorise un peu à souffler après le projet. Il vit comme il doit vivre. J’ai essayé de trop décider comment il devait vivre, j’apprends à lâcher prise



A : L’EP a pris environ un an et demi de travail. Comment est-ce que tu as pris le temps de le travailler ?

E : Je modifie tous mes automatismes en ce moment, on repart à zéro, donc je n’ai pas une manière de bosser. En tout cas, j’en avais et là j’essaie de m’en détacher. Jusqu’à présent, j’étais un peu dans une frénésie depuis le début où je rappais et où je ne m’étais pas posé de questions. C’était automatique. J’étais en mode « je refais un projet. » De toute façon, comme je suis indépendante, il va me falloir le temps de remettre de côté l’argent que je n’ai pas fait pendant le temps de création de cet EP. Avant ça, mon rythme de sortie était assez spontané, et je sortais un projet par an. Là, ça se modifie. Je change un peu tous mes fonctionnements. J’ai eu besoin d’un an et demi pour retrouver des thunes, me re-inspirer et un peu faire vivre cet EP sur scène. Du coup, ça me donne matière à savoir ce que j’ai envie de ne plus faire ou pas

A : Pourquoi cette envie de remettre tout ça à zéro ? De changer tes automatismes ?

E : Parce que déjà, c’est mauvais. Après, parce qu’il y a eu aussi beaucoup de changements, et que je pense que je ne peux pas continuer la même recette. J’ai tendance à beaucoup me remettre en question et toujours un peu me re-challenger. Si je commençais à m’ancrer dans une recette, ça aurait pu être mauvais et le step d’après aurait été un peu difficile à passer. Je ne me limite plus trop. Avant, justement, j’avais des automatismes, mais maintenant, je suis en mode « il faut faire, il faut créer, il faut faire. » Maintenant, j’ai plus tendance à faire des gros blocs de séminaires parce que je bosse avec beaucoup de gens qui ne sont pas ici à Marseille. Je préfère bosser en direct, j’écris rarement sur des prods à l’avance, ou alors je le fais plus en mode training parce qu’il faut écrire. En séminaire je sors de la matière et de cette matière là, j’extrais ce que je préfère puis je vais chercher les gens pour l’arranger.

A : Ton ancienne manière de travailler prenait plus de temps ?

E : Oui complètement et je crois ne plus avoir envie de bosser tout le temps de cette manière. Je pense qu’il y a des morceaux qui méritent de prendre du temps. En fait, c’est comme ça que je crois percevoir aujourd’hui la différence entre un album et autre chose. Je me dis que sur un album, il peut y avoir des sons qui nécessitent peut-être six ans à faire parce que cette thématique là, il faut la traiter d’une manière profonde. Je commence un peu à m’autoriser à mettre des distances de durée différentes dans mes créations, du style « ça, je sais que ce n’est pas le moment. » Il y a un truc en gestation, je le mets de côté et je me dis que c’est à pousser. Je sens que je ne suis pas assez mature pour ce truc-là, mais qu’il y a un début de beaucoup de remise en question. Avant de surprendre les gens, j’ai envie de ne pas me faire chier avec mon équipe. J’ai envie que les gens qui bossent avec moi écoutent et soient surpris.



A : Dans une émission sur Mouv’, tu disais que le titre d’3motional b!tch était un peu une manière d’apporter du second degré dans ton art. Pourquoi tu y mets un point d’honneur ?

E : Parce que tout le monde se prend trop au sérieux. Parce que je me prends trop au sérieux [rires]. En fait, il y a un truc très élitiste, très hype, et si tu ne rentres pas dedans, tout le reste n’est pas valable. Moi, ce n’est pas du tout de là que je viens, en termes de mentalité. Du coup, j’aime bien le côté un peu anti-hero. On avance, on a les codes, mais en fait c’est une feinte. Il faut prendre du recul et se dire que c’est que du son, au final. Il fallait que je me fasse rentrer ça en tête. Si je ne réussis pas à faire un son dans une session en studio, je ne suis pas nulle, on va continuer de vivre.

A : Tu as commencé le rap en freestylant en live, dans un contexte très hip-hop. Est-ce que tu ressens une différence dans la place que prend cette culture aujourd’hui ?

E : Je crois qu’elle n’existe plus. Elle existe pour les rares qui ont encore ce truc et cette mentalité et dont je pense faire partie. Selon moi, c’est vraiment une mentalité. Il y a une histoire d’héritage et de culture, de savoir, ça passe par les références. Donc je pense qu’on est quelques-uns à le porter l’air de rien, mais ce n’est pas un étendard non plus. Être hip-hop, ce n’est pas quelque chose que tu prônes, mais que tu incarnes malgré toi. Je le porte beaucoup plus que d’autres choses. En tout cas, en concert par exemple, j’essaie de vraiment mettre l’accent sur ça. Parce que c’est aussi mon histoire et c’est une clé de compréhension et de lecture pour les gens. Je pense qu’on est quelques-uns en soum à savoir qu’on porte ce truc-là. Après, il y a des anciens qui assument clairement ce truc de transformation. Je pense à Vicelow ou même Driver, enfin tous ces acteurs-là. Pour moi, le hip-hop aujourd’hui ça se résume à des moments précieux et rares. Il y a des clés de hip-hop. J’ai l’impression que des gens essaient de recréer ça. Mais je crois qu’on est trop inférieurs, en termes numérique, à porter ce truc et à le connaître tout simplement. Peut-être que je jauge mal, il y a beaucoup plus de fourmilières qu’on ne le pense, il y a des initiatives. Le hip-hop, c’est de ça dont je suis tombée amoureuse au-delà du rap. C’est ce truc qui me parle. Peut-être que dans l’industrie, c’est beaucoup moins présent car le hip-hop me fait penser naturellement à la transmission. Par exemple, je fais beaucoup d’ateliers d’écriture avec les petits et j’ai l’impression que c’est plus un truc d’intermittent de propager le hip-hop. Les gens dans mon cas, qui n’ont pas le quart de mes ambitions mais qui sont des artistes locaux et qui restent à ce statut, ils transmettent au quotidien ce truc-là. Que ce soit en ateliers, dans des structures, etc… ça c’est du hip-hop. Par contre, on ne va pas le valoriser dans l’industrie. Donc je pense que ça passe par d’autres biais, par des petits chemins qu’on ne voit pas forcément.