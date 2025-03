Trajectoire : rencontre avec Alonzo

Dans la longue histoire du rap marseillais, il fait partie des piliers qui ont su traverser le temps. Avec 30 ans de carrière, un groupe marqueur de la décennie 2000, et une carrière solo qu’il célébrera l’été prochain au Stade Vélodrome, Alonzo est incontestablement devenu un des visages les plus marquants et durables du rap de Marseille. Parce que le natif du Plan d’Aou a su avancer au même rythme que le rap a lui-même évolué. Et aussi parce que, derrière un travail sans relâche, l’auteur de “Finis les” a aussi toujours su retranscrire le sens de la mélancolie et de la fierté qui caractérise sa ville.

De nombreux accomplissements qui ont poussé la rédaction de l’Abcdr du Son à se déplacer à Marseille pour discuter avec le rappeur en public, chez lui en ville, sur la scène du Makeda pendant 1h30. Celui qui vient de sortir son nouvel album Longue Vie à Nous a ainsi pris le temps de raconter sa jeunesse dans le rap, ses premiers succès musicaux avec les Psy 4 De La Rime, les enjeux rencontrés au moment de se lancer en solo, sa constante adaptation musicale, ainsi que sa place (centrale) dans le rap de Marseille. Un échange riche en souvenirs personnels et musicaux, qui aura permis de rappeler que, malgré le temps passant, Alonzo reste un des visages les plus constants du rap de Marseille.

À RETROUVER DANS CE PODCAST

00:00:00 Introduction

00:01:35 Des débuts collectifs, une discussion avec Manue

00:33:38 S’émanciper en solo, une discussion avec Beufa

00:58:05 Devenir un 4×4 musical, une discussion avec Brice

01:15:29 Une figure de Marseille, une discussion avec Brice, Manue, Beufa

01:28:48 Conclusion

DIFFUSION

CRÉDITS