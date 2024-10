Slim Lessio, la famille avant tout

Slim Lessio a sorti l’album La grande vie le 28 juin dernier. Dans la continuité de ses deux premiers albums, le rappeur raconte son évolution personnelle, son épanouissement lié à sa famille (« Mon petit », avec Sheldon) et au trajet parcouru. Le Belge alterne entre des morceaux trap assez sombres (« Snake » avec La Fève, « 97 » avec Chico Montana) et d’autres plus lumineux et chantés (« Hollanda » avec Illias). Surtout, Slim Lessio s’amuse et suit la prod. « Toujours en place, bonne énergie » rappe-t-il dans « Aladin », un morceau déconcertant tant le flow est original, à la manière du serpent envoûtant et hypnotique du Livre de la jungle.

Retour avec Slim Lessio sur sa carrière, débutée à Spa, une petite ville située dans l’Est de la Belgique, proche de Liège. Dans Fruit de paix, son premier album, le rappeur à la barbe épaisse narrait un lifestyle plein d’insouciance, fait de voyage et de fêtes, saupoudré de mures réflexions sur le sens de la vie. Ses certitudes se sont ensuite évaporées dans l’album suivant, Instable, où dominait la recherche de plaisirs simples et de possessions matérielles, entre grosses voitures et relations charnelles. Jusqu’à arriver à La grande vie, dans lequel le temps a fait son travail pour atteindre une certaine stabilité, avec des réminiscences du passé.

Slim Lessio raconte ces différentes périodes de sa vie et les événements qui ont eu un impact sur sa musique, de la naissance de son premier fils en passant par certains voyages ou la tournée avec Hamza. Il revient aussi sur son rapport au succès, et l’importance de son entourage, le tout d’une parole transparente.

Spa, les débuts

Abcdrduson : Dans « Pas le temps » (2020), tu dis : « Pas mal élevé, j’ai des bons parents. Ils m’ont dit je te kiffe, j’ai dit pareillement. » Quelle est ta relation avec eux ?

Slim Lessio : Ma relation avec mes parents est magnifique. J’ai la chance d’avoir des parents en or. J’ai grandi dans l’amour. Ils se sont séparés quand j’avais un an, mais ils ont toujours été proches. Quand j’étais chez ma mère et que je faisais une bêtise, mon père arrivait, et inversement. C’est toujours resté un cocon familial. Ils m’ont toujours soutenu dans tous les aspects de ma vie. J’ai arrêté l’école à 16 ans et je leur ai dit : « Je vais faire de la musique. » Et ils m’ont dit : « Vas-y. «

A : Tu as commencé le rap dans le groupe la Confrérie, c’est ça ?

S : À l’époque, je rappais des morceaux d’autres rappeurs et j’avais une aisance. Mes potes m’ont dit d’écrire un texte. Je me rappelle que je l’ai fait à une soirée où il y avait des gens un peu plus âgés que nous, une génération au-dessus. Tout le monde a kiffé et ils m’ont dit : « Il faut que tu rencontres Morgan/Ricky. » Je l’ai rencontré puis ça a matché direct, on a fait des morceaux ensemble et on a très rapidement créé le groupe, la Confrérie. Ça a rassemblé deux générations de la ville. Je suis de la génération 96, lui est de 92. On a commencé à sortir des clips. On était deux artistes, et à côté on était une bande d’une quinzaine. On était dans la rue, il y avait beaucoup de choses qui se passaient en dehors de la musique. Ça parlait de nous dans la région.

A : Est-ce que tu écoutais du rap belge ?

S : Pas forcément. Je vais quand même donner une dédicace. Il y avait un groupe de Verviers qui s’appelait ADN 76. Verviers, c’est la ville juste à côté de Spa. Je kiffais bien et ils m’ont sûrement donné envie de rapper.

A : À quoi ressemble Spa ?

S : C’est une petite ville touristique. Quand tu vas dans un therme, tu dis que tu vas dans un spa, et ça vient de là en fait. C’étaient les premiers thermes du monde. Et le premier casino aussi. À l’époque, il y avait beaucoup de gens qui venaient. C’était une ville un peu spéciale. Certaines personnes venaient boire l’eau de Spa parce qu’on disait qu’elle avait des vertus. Aujourd’hui, c’est une petite ville, vraiment très calme.

A : Dans le morceau « Pas le Temps », tu dis que tu es « juste un gars de la campagne », tout en parlant de rue dans d’autres morceaux, comme dans « Aladin ». Dans quel environnement as-tu grandi ?

S : C’est la campagne parce qu’au moment où je te parle (NDLR, l’interview a été faite au téléphone), j’ai une prairie à ma droite et une prairie à ma gauche. Tu vois c’est un mélange de campagne et de petites villes. Je me considère de la campagne mais j’ai traîné toute mon adolescence. C’est la rue peu importe d’où tu viens. Parce qu’on a fait nos conneries, les 400 coups.

A : Sur le plus vieux de tes morceaux disponible sur Spotify, « Chui bien » (2017), tu as déjà le même timbre de voix et tu fais une musique assez similaire à celle d’aujourd’hui. Tu t’es trouvé rapidement ?

S : Je fais les choses naturellement. Je n’ai jamais cherché une DA ou quoi que ce soit, je fais vraiment au feeling tu vois. Je n’ai jamais pris de cours de chant. Ce qui m’a fait aller dans les aigus, c’est quand j’ai découvert Hamza. Il m’a donné envie de plus pousser là dedans.