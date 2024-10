Le rap français du troisième trimestre 2024

Dans son nouveau podcast trimestriel sur le rap français, l’Abcdr du Son discute et débat de deux visages grand public du genre qui faisaient leurs retours à la rentrée : Tiakola et La Fève.

En seulement deux ans, Tiakola est devenu une tête d’affiche du rap français avec sa musique entre rap, R&B et influences afrobeats et congolaises. En septembre, il revenait avec BDLM VOL.1, une mixtape collective pour affirmer un genre musical qu’il a créé. Comment définir la “mélo” et que penser de cette sortie ?

S’il est “disque d’or mais pas mainstream”, La Fève est aujourd’hui une figure phare du rap français, pour ses expérimentations ou ses explorations du son trap d’Atlanta. Sans prévenir, il dévoilait à la rentrée BIGLAF, une mixtape dans la veine de son dernier album qui aura créé des débats chez ses auditeurs. À tort, ou à raison ?

À RETROUVER DANS CE PODCAST

00:00:00 Générique

00:01:12 Partie 1 : Tiakola, Mélo king

00:32:11 Le coup de coeur de Juliette : Jungle Jack – JUNGLE DES ILLUSIONS VOL 2

00:34:29 Le coup de coeur de Binetou Sylla : Rema – HEIS

00:38:08 Partie 2 : La Fève, retour à Atlanta

01:13:47 Le coup de cœur d’Inès : Jolagreen23 – 360TrickShot

01:17:29 Le coup de coeur de Brice : DEELEE S – Saison chaude

01:18:55 Conclusion

DIFFUSION

CRÉDITS