Vicky R, la patience comme vertu

Rappeuse-compositrice audacieuse originaire du Gabon, Vicky R tisse son parcours artistique depuis bientôt cinq ans, entre sa terre natale et la France, où elle diffuse son essence musicale. En octobre 2023, elle a dévoilé SYSTM, qualifié de « mini album ». À travers sept morceaux, elle transmet ses réflexions quant aux différents systèmes auxquels elle fait face, notamment celui de l’industrie musicale. Impliquée autant dans le fond que dans la forme, la rappeuse dévoile les thèmes qui lui sont chers et se questionne sur comment prendre sa place en tant que femme qui fait du rap. Au total, il a fallu quatorze mois à Vicky R pour livrer sa dernière œuvre ; sept titres qui ont représenté une densité de production et d’écriture semblable à un travail nécessaire pour un album. Nous avons eu l’occasion rencontrer la jeune femme à deux moments du processus : au commencement, lors de sa résidence au Red Bull studio à l’été 2022 – où nous avons vu naître le titre avec Chilla – puis à la sortie de l’EP, un an plus tard. Laissant le temps au temps, tout comme dans sa musique, la jeune femme est revenue sur ses débuts dans la musique avant de détailler la construction de cet EP, qui a été une véritable remise en question sur sa manière d’évoluer et de mûrir. Avec SYSTM, l’artiste appose une nouvelle pierre à son édifice qu’elle construit avec patience et clairvoyance. I. F*CK LE RAP FÉMININ Abcdr du son : En décembre 2022, tu as sorti le morceau « F*CK LE RAP FEMININ ». C’est quoi le « rap féminin » ? Vicky R : Pour moi « le rap féminin » ça n’existe pas et je mets les pieds dans le plat en expliquant pourquoi. Je me suis posé la question d’appeler le projet comme ça pour aller encore plus loin car je suis prête à l’assumer. Je sais que je ne suis pas dans le faux. Il faut prendre le temps d’expliquer aux gens. C’est vraiment quelque chose qui me frustre et qui m’énerve, le rap est genré alors que ça n’a pas de sens. A : C’est l’expérience de ces deux dernières années qui te permet de l’expliquer ? V. R : Oui, c’est l’expérience, les rencontres, l’accueil qu’a reçu le titre « AHOO » [feat. Chilla, Bianca Costa, Davinhor et Le Juiice, sorti en octobre 2021 en même temps que le documentaire Reines, pour l’amour du rap, sur Canal+], puis tout ce qui a suivi en termes de réactions. Je suis contente que nous ayons cru en ce projet car je pense qu’il y a clairement un avant et après « AHOO », pour moi en tout cas. J’espère que dans cinq ans, quand on fera le bilan, le morceau sera considéré comme un temps fort. Quand le titre est paru, des débats sont ressortis et j’ai vu sur Twitter qu’on en parlait en boucle et on a réussi à aller chercher des personnes qui n’étaient pas forcément dans le délire. J’entends que certaines personnes préfèrent écouter un rappeur plutôt qu’une rappeuse, mais je trouve ça dommage de nous réduire au « rap féminin ». À l’avenir, dans les feats par exemple, j’ai envie d’aller me taper musicalement avec des gars. Quand je suis au studio, je suis dans mon élément, je sais où je veux aller. J’ai toujours été en studio, je comprends le langage des compositeurs, des ingés sons et je pense être à ma place. A : Ces débats viennent des réseaux et de la visibilité que tu peux avoir ? V. R : Avant, j’étais moins confrontée à ces débats car j’étais dans un autre environnement musical. Je faisais mon truc côté Gabon et là-bas, comme j’étais petite, j’étais considérée comme la petite sœur. Tout le monde m’aimait bien, ils m’ont vue grandir. Quand j’ai pris la décision de tenter ma chance en France, ces débats me sont tombés dessus. C’est important d’en parler, j’ai discuté avec des meufs qui ne veulent même pas essayer de rapper car les gens sont durs, il faut en être conscient. Quand je fais ma musique, je sens que je suis à ma place, et ça m’a pris du temps car il fallait que je trouve mon son, que je trouve la direction que je voulais emprunter et les sujets que j’étais prête à défendre aussi. Je suis très optimiste, si on en parle, c’est déjà une bonne chose. Il y a quelques années, on n’en parlait pas du tout, les meufs venaient juste faire des refrains dans les sons et c’était terminé. Il y a toujours l’exemple de Diam’s qui revient, mais après il y a eu Shay qui a fait son délire aussi. A : Diam’s a eu un succès incroyable, et c’est comme si tout le monde devait avoir ce succès alors que c’est très rare. V. R : Oui c’est ça ! Alors que Shay a eu des certifs, Chilla a eu son single d’or et toutes ces choses sont des victoires, ça veut dire que c’est possible. Dans tous les cas, il faut essayer jusqu’à ce que les choses se fassent, chacun à son niveau. Déjà, on nous en demande plus, on dirait que si tu ne fais pas des Zéniths, ce n’est pas significatif. Les gens sont trop pressés. La musique c’est une course de fond, je fais du son car c’est ma passion. J’espère rester passionnée encore longtemps et demain, si j’arrête, j’aimerais faire de la direction artistique ou en tout cas rester dans le milieu de la musique car j’apprends tous les jours. Je vais en studio pour apprendre et avoir la légitimité d’être dans des discussions et de pouvoir faire entendre ma voix pour faire avancer les choses à mon niveau.

II. L’ENFANT DU STUDIO A : Tu es une enfant du studio et tu en as trois expériences différentes : spectatrice, compositrice puis artiste. Tu peux me parler de la première fois que tu as été en studio ?



V. R : C’était au Gabon, grâce au label Eben Entertainment, le plus gros label en matière de rap là-bas. Je regardais beaucoup leurs émissions quand je sortais de l’école, j’avais un peu l’actu des sorties et ils invitaient des artistes. Quand les artistes allaient là-bas, ils laissaient le numéro de leur fan club, de leur studio. Je prenais le téléphone de ma sœur ou de ma mère et j’appelais pour demander où était le studio. Une fois, le chauffeur de mon père m’a accompagnée, je devais avoir huit ou neuf ans, pour aller voir un artiste dont j’étais fan : Kôba Building, un des plus grands rappeurs gabonais. On arrive au studio et il était en session donc c’était impressionnant. Je l’ai vu, j’étais trop contente et je lui ai demandé si je pouvais rester. Il y avait tous les compositeurs, c’était un studio avec une grande console, plein de boutons partout et du coup j’y allais souvent. C’est devenu une habitude pour eux. Ce sont les premiers à m’avoir acceptée et m’avoir inclue dans ce truc de musique. Je suis encore en contact avec eux aujourd’hui. Ensuite, quand j’étais en sixième, je suis partie du Gabon pour aller à Lille. On avait un cousin ici en France qui était beatmaker. Un après-midi, ma sœur m’a laissée avec mon cousin et il m’a emmenée au studio. C’est ma première rencontre avec le beatmaking. À la fin de la session, j’ai demandé à mon cousin le logiciel. Il me l’a mis sur une petite clé USB et m’a montré comment ça fonctionnait puis j’ai appris en autodidacte. Ma première prod vraiment structurée c’était environ deux ans plus tard. A : Tu as une anecdote marquante de studio ? V. R : Une anecdote de fou ! Il y avait la fête de l’indépendance du Gabon et ma mère travaillait pour l’organisation du défilé. Un jour, elle m’a présenté une dame qui était bien placée dans le milieu de la musique et ma mère lui a dit que je faisais du beatmaking. Cette dame a appelé un mec plus loin, qui parlait anglais, et il bossait avec Sean Paul. Elle m’a demandé : « t’aimerais bien placer pour Sean Paul ? » et j’ai dit oui tout de suite ! Je l’avais d’ailleurs vu en concert entre 2006 et 2008 au Gabon. Je suis rentrée chez moi, j’ai composé et puis je me suis retrouvée en session avec le mec en question qui a appelé Sean Paul en visio et tout, c’était un truc de fou ! Finalement, ça ne s’est pas fait. C’est une anecdote de fou vraiment de me dire que j’aurais pu placer pour Sean Paul. Ça m’a motivée à continuer ! A : Ton premier placement, c’était pour qui ? V. R : Pour des artistes gabonais. Les groupes de rap du lycée qui étaient populaires. Ce sont des bons souvenirs, et je crois aux signes. Toutes les fois où j’ai été un peu découragée, où je me suis posé plein de questions, où j’ai voulu arrêter, il y a toujours eu un truc qui m’a fait continuer. A : Ton pire souvenir de studio ?



V. R : J’en n’ai pas, franchement j’ai toujours appris des moments que j’ai passés en studio et j’ai eu la chance de tomber sur des personnes bienveillantes dès le début. Un truc drôle : une fois je suis allée en séminaire, pour un gros label, pour faire du son pour leurs artistes. J’arrive dans une grande maison et j’étais la seule meuf, ils étaient neuf ou dix gars. Je venais faire des prods, topliner et écrire. On est restés une semaine et j’ai rentré neuf sons. Dès le premier soir, quand ils ont capté que je savais y faire, ils m’ont checkée et se sont intéressés à mon travail. J’ai vu le changement de regard et de comportement. Ce n’est pas une mauvaise anecdote, c’est juste drôle, ça montre bien la position qu’ont certaines personnes vis-à-vis des meufs dans l’industrie. Je ne vais même pas dire du rap car dans le rock, le cinéma c’est pareil, et c’est peut-être même pire. A : Avec qui tu rêverais d’être en studio ? Pour faire du son ou juste pour regarder.



V. R : Mon rêve, c’est Hamza ! Je pense que ça arrivera car musicalement, on a beaucoup d’influences communes. J’appréhendais notre rencontre car c’est un de mes artistes préférés, je me disais « s’il me snobe je vais mal le vivre ». [Rires] J’aimerais beaucoup Zaho aussi, j’ai eu la chance de faire sa première partie au Gabon. Singuila aussi car j’adore, je suis une très grande fan. Ce sont des artistes avec lesquels j’ai grandi et aujourd’hui je discute avec eux. Quand j’ai un message de l’un d’entre eux, je suis comme une ouf ! J’aimerais beaucoup collaborer avec des artistes africains comme Burna Boy. Je diggue beaucoup et j’essaie de me connecter avec des nouveaux artistes. Tiakola j’aime beaucoup et musicalement je pense que ça fait sens. Il faut que j’aime ce que la personne fait pour cerner son univers, connaître sa direction, etc., et je pense que les feats sont importants pour l’évolution d’un artiste. A : Tu écris toujours en studio ? V. R : Oui, la plupart du temps, sauf si on m’envoie des prods et que je suis chez moi lorsque je me la prends tout de suite ; je commence à faire des phrases et ensuite je finis en studio. Mais j’ai déjà écrit et enregistré certains sons chez moi, notamment sur l’extension de l’EP RHC, les titres « Le cercle » et « Rien ne vaut la vie ». J’aime être au studio avec le compositeur aussi, comme ça on peut se parler et être sur la même longueur d’ondes. Les compositeurs, on ne leur donne pas le respect qu’ils méritent d’avoir. Sans eux il n’y a pas de musique. Je compose aussi donc j’ai été dans leur position, c’est pour ça que j’aime être au studio. Parfois même dans l’écriture, ils peuvent me conseiller, je prends tous les avis. Le beatmakeur est un artiste comme moi, peut-être qu’il n’écrit pas des chansons mais si son travail me touche, c’est qu’il est pertinent et que je dois le prendre en compte. A : Je t’ai vue travailler en studio et j’ai remarqué que tu faisais des pauses pour demander « là, on va où ? » Tu as besoin de conscientiser les choses ? V. R : Oui totalement. Quand j’écris, même si c’est de l’egotrip, la question c’est toujours « pourquoi on dit ça? », il faut qu’il y ait un sens. Demain, imagine je fais un format avec Genius et on me demande d’expliquer mes lyrics, je dois pouvoir exprimer mon idée dans sa globalité. C’est important de prendre le temps de se poser et de savoir ce qu’on fait.

III. REDÉMARRER LE SYSTÈME A : Tu considères tes deux EPs précédents comme des « cartes de visite », tu dis qu’il y a un avant-après « AHOO » pour toi. Quels sont les moments charnières dans ta carrière où tu as gagné en expérience et en légitimité ? Y a-t-il un moment où tu t’es dit « c’est bon je suis prête » ? V. R : Je pense que c’est la scène. Ça m’a énormément aidée. J’étais en tournée en février 2023, on a fait plus de vingt-quatre dates. On se rend compte qu’internet, ce n’est pas la vraie vie. Sur internet, c’est juste des gens qui sont là pour dire que c’est nul. J’ai eu la chance d’ouvrir pour des gros artistes comme Guy2bezbar, Jok’air, Hamza. Quand t’as la reconnaissance de tes pairs déjà, c’est marquant. On a eu une grande discussion avec Hamza et il m’a dit de ne pas lâcher ; de ce qu’il a vu sur scène, je suis prête. Et la manière dont le public m’a accueillie est un sentiment de satisfaction de fou. Quand les personnes ne sont pas là pour toi, c’est dans ces moments où tu as tout à prouver. Quand je rentre et que je reçois des messages style « trop lourd », « je ne connaissais pas c’était trop bien », ça me fait plaisir. Je suis à fond dans les chiffres aussi et sur la tournée, à chaque fois qu’on était avec des gros artistes, je vois un pic sur mes streams. Je regarde tout ça pour avoir une vision d’ensemble, pour savoir si je fais bien et s’il y a une transformation. C’est vraiment là où je me suis dit qu’il y avait un truc à faire. A : Dans le titre éponyme de SYSTM, tu dis que t’essaies de rester lucide, de ne pas tomber dans ce système. Qu’est-ce qu’il représente pour toi ? V. R : Le projet, je l’ai appelé SYSTM car au Gabon, les artistes qui travaillent avec le pouvoir en place sont des artistes utilisés à des fins politiques. Là-bas on les appelle les artistes du système. Ici dans l’EP, SYSTM représente l’industrie du disque, tous ses rouages et toutes les choses qui la composent. Je voulais créer un lien. Il y a des similitudes malgré le contexte différent. Au Gabon, c’est limite une dictature alors qu’ici on peut parler comme on l’entend. C’était vraiment une image de rouages et de ce qui peut en découler.



A : Tu dis que tu aimerais redémarrer ce système. Comment souhaiterais-tu t’y prendre ? V. R : J’aimerais qu’on soit plus acceptées, qu’on soit prises au sérieux, je parle pour les rappeuses. Je suis dans ce système donc comment je le redémarre ? En faisant la musique que j’aime et en étant consciente que je peux ne rester que dans une niche et ne pas briser ce plafond de verre qu’il y a au-dessus de nous toutes.



A : Ce plafond de verre, tu le vois comment ? T’aimerais le briser ? Ou bien prendre une autre route ? V. R : Je pense un peu des deux. Le tout c’est d’avoir la lucidité de penser que je ne ferais pas plus que Diam’s à l’heure actuelle et ce n’est pas mon objectif. Laissez-nous être qui on est, laissez-moi être Vicky R, arrêtez de réduire les rappeuses. Je trouve ça grave quand tu vois encore des gens qui disent « ouais mais les meufs c’est nul ». Ce sont des gens qui n’écoutent pas, ils trollent pour troller, la plupart n’ont pas cette démarche d’écoute réelle. Pour certaines personnes, j’ai l’impression qu’on ne fournit pas le même travail que les rappeurs par exemple, alors qu’on fait exactement la même chose. Mon but c’est de monter et d’emmener le projet Vicky R le plus haut possible tout simplement avec mes forces et mes faiblesses. A : Tu dis que « tous les jours tu penses business ». Comment tu arrives à trouver l’équilibre entre business et passion ?



V. R : La partie business, c’est de faire accepter aux personnes qui nous contactent que Vicky R c’est un ensemble. Pour travailler avec moi, il faut connaître un minimum ma musique et savoir ce que je fais. L’argent c’est bien mais jamais je ne travaillerais avec des personnes qui ne comprennent pas ma musique. Je fais souvent des calls pour voir si les valeurs de la marque et les miennes coïncident et s’ils ont capté la vision que j’ai pour mon projet, que l’équipe qui m’entoure a aussi car ce projet représente toutes les personnes avec qui je travaille. J’écoute toujours les conseils et l’avis de tout le monde et au final c’est moi qui tranche. Aujourd’hui tu peux dire oui pour bosser avec une marque et demain il y a une polémique qui éclate et c’est fini pour toi. Je suis très regardante sur tout ça.



A : Ça fait sens sur l’ensemble de ta carrière, tes ambitions, tu gardes la tête froide. Comment restes-tu méthodique et posée sur ta vision artistique ?



V. R : Ça me fait rire car quand le projet est sorti, j’étais contente mais l’année passée avait été tellement compliquée. Il devait sortir plus tôt mais des négociations étaient engagées avec des labels donc je me retrouve prise dans les rouages de cette industrie. C’est pour ça que je parle de fausses promesses. Des labels qui envoient des D.A. au studio, c’est comme si ils voulaient te garder sous la main et quand on doit parler concret et contrat, il n’y a plus personne. Je suis passée par ce genre d’étape donc j’essaie de ne plus m’enflammer et de garder la tête froide. Je suis très contente de la sortie de l’EP car je me suis amusée, on a mis quatorze mois à le réaliser, à le changer. Je suis enfin arrivée au bout de ce projet alors qu’à certains moments j’en doutais car j’étais fatiguée. Parfois je me disais « à quoi ça sert au final ? ». Je suis contente mais je me dis que ce n’est jamais fini car il faut penser à la suite. Aujourd’hui j’ai signé chez PlayTwo et ils croient à fond au projet, c’est ça dont j’ai besoin. Ils captent la vision et ça me permet de sortir le meilleur de moi-même. Je suis très lucide sur les difficultés dans la musique, surtout en tant que femme. Il y a deux, trois ans, quand on me demandait comment ça se passait, je répondait « bien » et plus j’avance plus je me rends compte que c’est dur en fait. Il y a des questions qui ne se poseraient pas si j’étais un mec et je suis de plus en plus consciente de ça. Ça ne me fait plus rire, je le prends très au sérieux maintenant. Avant je ne rencontrais pas ces obstacles mais maintenant que je sais ce que ça fait, je suis très concentrée et très investie. J’ai aussi appris à faire des pauses car quand ça ne va pas, tu n’as pas la motivation pour faire ton travail et pour vivre tout simplement. A : Je trouve que la cover raconte l’histoire de l’EP. Tout le monde autour de toi est dans un état d’ivresse, dans le flou, et toi tu es statique, totalement nette. C’est l’image que tu voulais renvoyer ?



V. R : Ouais. C’est un de mes amis, Nelson Muketa, qui a fait la D.A. de la cover puis ça a été shooté par Erwan Blaszka. L’inspi pour la cover, c’est une photo de Future qui avait buzzé de fou, il était en club. En fait c’est ça aussi le système, quand t’es artiste, t’as accès à des soirées, des trucs VIP, t’as accès à plein de choses, c’est nouveau. Étant jeune, je suis beaucoup sortie et ce sont des choses que j’ai beaucoup vues. Quand j’ai commencé à sortir dans le cadre du métier, c’est les mêmes personnes que je voyais tout le temps et donc je me suis éloignée de ça. Je peux sortir mais beaucoup moins qu’avant. Je voulais exprimer tout ce côté bling-bling, si tu dois le matérialiser et l’imager c’est totalement ça. C’est tout ce qui est beau autour et toi, tu te retrouves en tant qu’humain dans ce truc de manière statique. Il y a eu tout un travail sur la cover. Les personnes autour ne sont pas des figurants mais mes proches qu’on a appelés pour l’occasion. Je parle souvent du cercle, ce sont les gens qui m’entourent et avec qui je travaille mais avant tout c’est mon groupe de potes, d’amis très proches. Ça faisait sens de les avoir là car dès qu’il y a des events ou quoi j’essaie de les ramener. A : C’est le symbole aussi d’avoir peur de te retrouver seule une fois plongée dans le système ? V. R : C’est ça. T’as peur de te retrouver seule alors tu t’entoures de personnes que tu aimes et qui te permettent de garder le cap. C’est pour ça qu’ils sont là. Je suis très proche de ma famille mais je ne voulais pas trop les exposer, je les protège de ce système justement. A : D’ailleurs sur le morceau « Facts », on entend la voix de ta nièce au téléphone. V : Oui, elle s’appelle Lya et cette note vocale date de 2020. On ne la voit pas trop puisqu’elle vit avec sa maman mais je l’ai mise dedans, dans les crédits du son également comme ça, quand elle sera plus grande, si elle cherche à comprendre et qu’elle nous dit « vous ne m’avez pas cherchée » et bien elle se rendra compte que si. C’est vraiment quelque chose qui est là pour durer donc je lui ferai écouter le son pour lui montrer que je pense à elle même si on n’est pas avec elle.



A : Tu dis que tes gars sûrs te trouvent trop insensible mais j’ai été surprise car on ressent de l’émotion et de la sensibilité dans l’EP. Pourquoi ils te disent ça ? C’est uniquement dans la musique que tu te livres ?



V. R : Oui, c’est dans la musique, c’est mon exutoire. Dans la vie de tous les jours, je suis une personne extravertie mais paradoxalement assez renfermée. Je ne parle pas beaucoup, je n’aime pas le conflit et je suis assez calme car j’ai une part d’impulsivité que je préfère garder pour moi. Je suis vraiment une hippie, j’ai beaucoup de calme, je peux sembler froide aussi mais c’est juste que je suis souvent dans ma tête. A : Est-ce qu’il y a des choses que tu dois encore débloquer ? Parler de toi par exemple ? V. R : Je travaille dessus, je grandis, je suis une femme, je suis confrontée à des trucs de femme aussi. Il y a trois ans, je n’aurais pas pu parler de mes relations et maintenant, à 26 ans, je me sens plus à l’aise d’en parler. Ça a été des steps à chaque fois. Les moments que j’ai vécus, j’avais besoin d’en parler en musique, même si ça ne sort pas. Je ne voulais pas parler du décès de ma mère, puis petit à petit j’ai commencé à glisser quelques phrases sur ça. Là j’aimerais faire un morceau sur comment je l’ai vécu, comment je le vis encore aujourd’hui. Ça fait dix ans maintenant. Ce sont des choses assez compliquées et je me suis rendu compte que tu ne fais pas ton deuil, t’apprends à vivre avec. J’avais un stress post-traumatique par rapport à ça qui m’a bloquée sur plein de choses. Par exemple, quand je suis rentrée au Gabon pour les obsèques, dans le vol du retour, notre avion a failli se crasher. Depuis ça, j’ai peur de l’avion. Ça a découlé sur plein de choses de ma vie. Je sais qu’il faut que je fasse ce morceau et quand je le ferai, il sera bien et il sera authentique car j’aurai eu la force nécessaire pour me livrer. Je sais que je vais devoir me replonger dans certaines émotions qu’il m’a fallu quatre, cinq ans pour pouvoir affronter.

