S-Tee, money time

Cinq minutes avant sa première scène, il y avait la pression et l’excitation. Cinq minutes avant son passage sur Grünt, il y avait sa chaise vide – il était en retard. Et « cinq minutes avant sa date de naissance, il y avait le destin ». S-Tee est quelqu’un de souriant, de naturel. Le jeune rappeur, qui a grandi en région parisienne, n’a jamais marché autrement qu’à l’instinct. C’est comme ça qu’il a écrit son premier texte, comme ça qu’il est parti de chez lui pour se mettre à fond dans le son, comme ça qu’il a rebondi après qu’une de ses mixtapes n’ait pas eu le succès qu’il espérait. Biberonné au rap français, La Fouine, Sexion d’Assaut, tombé adolescent dans la marmite Migos et Future, S-Tee a trouvé racine dans chacune de ses références et a intégré la trap dans sa manière de penser, de vivre, et même de croire. Il voit son parcours comme un exercice d’endurance. Car après tout, la patience, ça le connaît : il est l’aîné de sa famille, le gardien de ses frères, le seul dont il dépend.

Qu’en est-il quand la patience ne suffit pas ? On a toujours la foi. On ne se résigne pas, on redouble d’efforts, on se « professionnalise ». Maintenant qu’il a poli le son qui lui est propre, qu’il s’est constitué cette identité hybride allant du cœur de l’Hexagone à la capitale de la Géorgie, il faut qu’il fasse encore mieux. Il faut qu’il vive de la musique, qu’il fasse du sale, qu’il infiltre et se fasse une place dans les esprits. Comme un « CHEVAL DE TROIE ». Alors S-Tee met de nouveau la main à la trap, le temps d’une mixtape commune avec deux beatmakers de renom : Bricksy & 3G.

Abcdr du Son : Quels sont tes premiers souvenirs de musique ?

S-Tee : Je dirais les darons. Ça écoutait beaucoup de son à la baraque. Ma mère est ivoirienne, donc c’était coupé-décalé, zouglou, tous les sons de Côte d’Ivoire en gros. Mon père est congolais, du coup c’était la rumba congolaise, et du reggae aussi. Beaucoup de styles musicaux dans ce genre. C’est ça qui met l’ambiance à la maison : ça regarde des clips, ça ramène des amis…

A : Est-ce que c’est ça qui t’a sensibilisé à la musique ?

S : On va dire ça, oui. Après, ma mère écoutait aussi beaucoup Tracy Chapman. Petit, j’ai toujours posé beaucoup de questions sur ce style de musique, depuis quand elle en écoutait, etc. Je me familiarisais. Le rap, c’est venu un peu plus tard. J’étais au collège. J’ai grandi à Brie, dans le 77, et on écoutait ça entre potes. Booba, La Fouine, Nessbeal, les trucs de base. Capitale du crime… Après, il y avait ceux de ma ville aussi. LD, Bilnax, tout cet entourage. Et Booba, beaucoup. C’était en 2014, peut-être 2013.

A : Cette période, c’est un peu un âge d’or pour le rap français. Il y a encore Sexion d’assaut…

S : Je suis un ouf, Sexion d’assaut aussi ! Sexion d’assaut, Sefyu…

A : Ils t’ont marqué ?

S : Oui, L’école des points vitaux, ça m’a marqué. On a grandi avec ça, avec les freestyles de Maître Gims à l’ancienne. Pour Sefyu, « Cocktail Molotov », « 5 minutes ». [Il chantonne] « Cinq minutes avant tu parlais de meurtre et de tuer »… Suis-je le gardien de mon frère, c’est un classique aussi.

A : Qu’est-ce que tu aimais bien chez tous les mecs que tu cites ? Les punchlines, le côté hardcore ?

S : Ce que j’aimais bien chez, par exemple, La Fouine, c’est son côté où il s’ouvrait au grand public tout en parlant aussi à la street. Ça m’a beaucoup touché. Et même les mélodies et tout. Mon son préféré, celui que je connaissais par cœur, c’était « Hamdoulah ça va ». Booba, ce que j’ai kiffé chez lui, c’était l’egotrip de zinzin. Ce sont des facettes qui me touchent chez les rappeurs.

A : Tu écoutais du rap US aussi ?

S : J’en écoutais aussi, mais quand j’étais petit c’était vraiment le rap français. Le rap cain-ri, c’est venu au lycée. Je traînais avec des potes qui m’ont ouvert à ce rap là et je suis tombé sur des Migos, Young Thug, Future… Et là, c’était fini. C’est Migos qui m’ont vraiment mis dans le délire. Cette énergie de rap bling bling, visuellement c’était fort. Et c’était universel, ça touchait tout le monde. Je trouvais qu’il y avait une nouvelle énergie qui émanait et qui me parlait beaucoup.

A : C’est ça qui t’a donné envie de faire du rap ?

S : Franchement, ouais. C’est Migos. C’est mon gars Malcolm qui m’a vraiment mis dans ce délire, et moi je me suis plongé dedans. Après, je n’ai pas lâché, j’ai toujours continué à digger. Malcolm rappait aussi vite fait, mais il avait une culture de fou et c’est lui qui m’a branché, qui m’a beaucoup instruit. Parce qu’en vrai, on a toujours besoin d’apprendre de quelqu’un qui nous transmet cette passion, pour pouvoir se découvrir et ensuite la donner aux autres. Et c’est Malcolm qui m’a donné cette envie.

A : Tu te rappelles à quel âge tu as écrit ton premier texte ?

S : [Il marque un temps de réflexion] Mon premier texte ? 16 piges. La story, c’est que je suis allé chez mon poto – je ne savais même pas que j’allais faire un texte ou quoi – et quand je vais dans sa chambre, je vois qu’il est sur l’ordi, sur un type beat tout ça, et il galère. Et je ne sais pas, je lui ai proposé tout simplement de l’aider et c’est parti de là. Il avait commencé, mais je l’ai aidé à rajouter des trucs. Ce n’est pas moi qui rappais. Après, j’y ai pris goût. Je me suis dit “ah ouais, c’est stylé” et j’ai essayé de le faire pour moi. Le premier texte que j’ai rappé, je parlais de Waka Flocka. C’était à la même période, le lendemain ou dans la semaine. J’étais allé chez mon pote parce que du coup, je trouvais qu’il y avait une ambiance d’écriture chez lui. Au fur et à mesure, je commençais à y prendre goût. C’était comme si je sortais pour aller faire du foot. On faisait ça souvent, carrément tous les soirs. Ce n’était pas forcément sérieux au début. Ça l’est devenu, on va dire, quand j’ai commencé à aller au studio et payer moi-même des sessions stud. Là, je me suis dit « bon, on va essayer de faire un truc. » Ça commençait à poster sur SoundCloud, avoir une petite fanbase…

A : Tu rappais sur quel genre de prods à l’époque ?

S : C’était vraiment sur des typebeat Migos, Waka Flocka, Earl Sweatshirt aussi. On était dans tous les délires.

A : Que des cain-ri, du coup.

S : Oui, c’est ça. Même si j’ai des fondations de rap français, dès que j’ai voulu rapper, je me suis tout de suite dirigé vers ça. On rappait aussi sur de la boom bap, on ne faisait que ça au début. En fait, je mélangeais les deux. Je ne sais pas pourquoi, je trouvais ça plus facile de rapper sur les boom bap. En même temps, on regardait beaucoup les Grünt, on se tuait à ça avec un autre gars à moi, Miky (aujourd’hui son manager, ndlr). J’allais chez lui, on se posait et toute la journée ça ne guettait que des Grünt. J’arrivais à 14 heures, on partait à 20 heures. La boom bap, c’est la base quand tu veux apprendre à rapper – pour ma génération en tout cas.

A : Il y a un événement qui marque un tournant pour toi, c’est ton passage de l’autre côté de l’écran, sur Grünt. Et ça arrive grâce à une rencontre : La Fève. Comment ça s’est fait ?

S : J’avais l’impression que je pouvais mourir après, carrément. [rires] Quand tu regardes ça toute ta jeunesse, tu connais les paroles, tu rappes en même temps que les Nekfeu, Makala, Josman… C’est incroyable ! En fait, moi, je suis au lycée. Je fais mes trucs, je poste sur Soundcloud, et il y a un gars qui m’envoie un message : c’est Dundy. Il me dit « ouais, je fais du rap », « viens passe à la maison. » Donc je passe chez lui, on fait du son – il était dans le secteur où j’habitais. Et Dundy, c’est le meilleur pote de La Fève. Il m’a parlé de lui mais on ne s’est jamais vraiment vus : on se connaissait, on se donnait de la force. On s’est vus deux ans avant le Grünt. On a commencé à se fréquenter, à se voir de temps en temps chez Styco (qui a réalisé de nombreux clips pour S-Tee et d’autres, ndlr). Quand il me propose de participer à son Grünt, c’est naturel. On fait partie du même coin et il a toujours validé ce que je faisais.

A : Est-ce que tu fais attention aux retours après la publication de la vidéo ?

S : En vrai, j’ai regardé, oui. Il y a beaucoup de gens qui m’ont poussé, beaucoup de gens qui ont apprécié, ça m’a touché. Je suis content de ma performance, je n’ai aucun regret. J’ai rappé comme je voulais que les rappeurs rappent quand je regardais les Grünt. Après ça, tu vois que t’as plus de visibilité et des gens qui t’attendent, donc à l’ancienne, pour BLACK DURAG VS DIO BRANDO, j’ai réuni tous les sons que j’avais, j’ai fait un petit tri et j’ai balancé.

A : Ce qui revient quand on parle de toi, c’est la polyvalence que tu as entre les moments où tu kickes et les envolées mélodiques. Qu’est-ce qui t’a donné envie de faire les deux ?

S : Les rappeurs que j’écoutais quand j’étais petit, clairement. Même des Booba, La Fouine, Nessbeal… C’était des rappeurs polyvalents, qui pouvaient rapper mais aussi apporter une dimension plus mélodique et parler à plus de gens. Et ça, c’est quelque chose d’important pour moi. C’est ça qui est fort aussi avec les Migos, que j’ai kiffé. Cet entre deux, il est intéressant. Moi, j’ai toujours chanté.

A : Quand t’étais petit, tu chantais ?

S : Beaucoup. Tu viens de me rappeler un souvenir. [rires] Je crois que j’étais en CE2. Il y avait un cours de sport et je m’étais cassé la cheville, du coup je ne pouvais rien faire. Il y avait une meuf qui était avec moi, Camille, elle faisait du violon. En une heure, on a fait un son vite fait. On répétait un refrain et tout. Et je lui ai dit « bah t’sais quoi Camille, on va demander à la prof si on peut faire un truc devant la classe. » Elle était partante, on a fait le truc et c’est un souvenir de ouf. Je n’ai jamais eu peur de la foule. Moi, j’aime ça. J’aime donner quelque chose aux gens, qu’ils réagissent. Et vas-y, j’ai testé. Bon après, c’était nul. Mais on l’a fait, et c’était marrant.

A : En 2022, tu sors BLACK DURAG 2. Sur le physique de LOWLIFE, il y a un petit carnet où tu confies que le projet était un échec pour toi. Pourquoi ?

S : C’est par rapport à l’énergie que j’ai donnée dans le projet et aux retours. Parce que comme je t’ai dit, BLACK DURAG 1, j’ai mis des sons que j’avais déjà. Il y a même des typebeat. Alors que BLACK DURAG 2, je me suis dit que j’allais construire un truc, j’ai essayé de bosser avec des nouveaux beatmakers, je me suis aussi recherché musicalement. C’est vraiment le projet où j’ai essayé de me professionnaliser. Et quand je vois que ça ne prend pas comme je voulais, ça me met un coup. Mais pour moi, c’est un bon projet. Est-ce que c’est mon préféré ? Non. Mais je m’attendais à ce que ça mette plus de gens d’accord. Après voilà, on continue. Tu peux être déçu : tu fournis un travail et tu n’as pas un certain retour derrière. Mais c’est là que la passion prend le dessus. Je ne vais pas m’arrêter juste parce que ça, ça ne marche pas. Tu te remets en question, tu réfléchis à d’autres trucs, tu essaies de rapper d’une nouvelle manière… C’est toujours ça. Tu changes de forme, t’évolues.

A : C’est pour ça que tu attends aussi longtemps avant de sortir LOWLIFE ?

S : Je voulais construire un truc solide et revenir avec des inspirations qui me parlaient vraiment. Je voulais revenir avec cette énergie qui m’a marqué au lycée tout simplement. C’est ça que j’ai voulu mettre en place : des Migos, Young Thug, Gucci Mane, même Travis Scott. Rodeo m’avait beaucoup touché. Mon intention, c’était de faire des hits avec cette trap. Je pense que c’est l’esquisse de quelque chose de plus grand et de plus fort. Pour moi, c’est encore une tape. J’ai commencé par « THERAPY », que j’ai fait avec Azhur, et de fil en aiguille, j’ai constitué le projet. On cherchait toujours de nouvelles sonorités, même quand je suis allé bosser avec Lyele. Pour le clip de « THERAPY » avec RESPECTOMERTA et le CD, on a essayé d’apporter un truc assez brut, assez street, même dans les sapes, les décors etc. Visuellement, Miky m’a beaucoup aidé. La cover simple, un peu « iconique », elle est inspirée de celle d’un projet de Future, HNDRXX, qui est en noir et blanc.