Romain Garcin, BXL art

RG : J’ai toujours aimé décortiquer, regarder de l’autre côté du rideau. Dès qu’il y avait un making of de quelque chose, même les épisodes de C’est Pas Sorcier , pour moi c’était le graal. Et pareil pour les jaquettes. Et c’est vrai que les premières choses que j’ai personnalisées, ce sont des maquettes de VHS. Je prenais les mesures pour que ça rentre bien, j’ai commencé à faire des gabarits… Sans le savoir j’ai appris dès petit les codes de mise en page, d’ergonomie, du sens de lecture. Je me suis ensuite mis à personnaliser des cassettes audio, je me faisais des compiles, et je me faisais des jaquettes. Mon père avait un ordinateur à la maison pour son travail à l’époque, donc j’y ai eu accès assez tôt. J’utilisais Paint, Paint Shop Pro, les ancêtres de Photoshop. Ça m’a vraiment donné le goût de faire les choses moi-même. Et surtout, j’ai appris assez tôt que c’est un métier. Ou en tout cas je l’ai compris en regardant les crédits des albums que j’écoutais, notamment Michael Jackson.

Abcdr du Son : Tout le monde est persuadé que tu es belge, alors que tu es français. D’où est-ce que tu viens, et comment est-ce que tu as découvert le graphisme et la musique ?

Autant intéressé par la musique que le graphisme ou le cinéma, ce touche à tout créatif a donc fini, vingt ans après son arrivée à Bruxelles, par devenir un point d’ancrage de l’esthétique visuelle du rap francophone. On l’a ainsi vu collaborer avec Damso, mais aussi Caballero et JeanJass, Sofiane Pamart, MC Solaar, ou encore récemment Isha et Limsa D’Aulnay pour leur album commun Bitume Caviar (Vol.1). Une réalisation qui l’a amené à recevoir la récompense de la Pochette de l’année de la cérémonie des Flammes 2024, comme une autre case cochée dans le parcours de l’ombre de Romain Garcin, qui, malgré lui, prend petit à petit la lumière. De quoi avoir envie d’aller le rencontrer le temps d’une après midi ensoleillée à Bruxelles dans son studio. Pour connaître son histoire, et un peu celle de la scène rap belge.

Connu des suiveurs de la scène du rap bruxellois, Romain Garcin est alors à l’époque moins identifié du monde du rap français au sens large qu’un Fifou ou un Koria. Pourtant, cela fait déjà presque quinze années que ce graphiste et photographe oeuvre dans l’ombre pour réaliser des visuels et des pochettes pour des artistes de la scène belge comme James Deano, Isha (sous le nom de Pacemaker) ou Scylla. Français installé en Belgique depuis les années 2000, Romain Garcin fait partie des activistes du hip-hop belge au sens large, que ce soit en tant que rappeur (sous le nom de RomOne dans les années 2000) et surtout en tant que graphiste depuis son adolescence. Le choix de Damso de collaborer avec lui pour son troisième album (puis sur QALF ainsi que QALF Infinity ) va alors sonner comme une consécration bien méritée pour ce passionné forcené.

Le 1er juin 2018, Damso dévoile sur ses réseaux sociaux une des informations les plus attendues de l’année : après avoir explosé dans le rap francophone avec Ipséité un an auparavant, le rappeur belge annonce son troisième album Lithopédion . Sur son post Instagram, une pochette, qui va marquer la décennie 2010 – un gros plan de l’œil de l’artiste avec une galaxie cachée en son sein – et dans les crédits, un nom : Romain Garcin.

A : Après l’enfance, tu continues à faire des visuels ?

RG : Oui, et je montre mon travail sur des forums en ligne. J’ai eu accès à Photoshop entre temps et dès que j’ai internet, je vais sur ces espaces-là, c’était un moyen de diffusion de mon travail. Je faisais des petites créations et ça m’a permis de me rendre compte que je pouvais les diffuser et avoir des avis extérieurs, c’était génial. Et c’est là où je commence à aussi me challenger. Il y avait des mecs qui faisaient du pixel art, du digital painting, et je me suis vraiment dit qu’il fallait que je sois à leur niveau. J’ai vraiment progressé grâce à ça.

A : Et pour la musique ?

RG : Mes parents écoutaient de la musique mais je n’étais pas hyper fan de ce qu’ils mettaient. C’était beaucoup de chanson française des années 80, Goldman, Patricia Kaas… Mais à un moment donné il y a Michael Jackson qui apparaît dans la maison, parce que c’était dans tous les foyers. Et ça m’a ouvert des portes vers plein de musiques. J’avais l’album Bad et j’ai découvert Stevie Wonder, je suis allé gratter… Je me suis vraiment fait ma culture musicale tout seul de mon côté. J’étais beaucoup branché sur la radio, j’allais écouter des albums aux bornes musicales en magasin.

A : Comment est-ce que tu passes de Michael Jackson, Stevie Wonder, au rap français et américain ?

RG : Le rap français, en vrai, c’est MC Solaar. « Bouge de là » me fait directement rentrer dans le truc. Ensuite Nas arrive très vite puis le Wu-Tang. Et après Doc Gyneco. Je suis en CM1 quand ça débarque, et ça m’a parlé, tout comme Stomy Bugsy. J’ai vraiment grandi à côté de Sarcelles, donc toute l’école du Ministère A.M.E.R, ça nous parlait, c’était presque une fierté. Et ça a continué après avec l’arrivée d’Ärsenik, Passi, même Sniper après. On s’est vraiment butés au rap du 95 à ce moment-là.

II.) Études et départ en Belgique

A : Quel est ton premier lien avec la Belgique ? Qu’est-ce qui fait que tu commences à songer à aller là-bas ?

RG : C’était justement via un forum, Planet Hip Hop. Il y avait des topics graphismes dessus, et je rencontre dessus des utilisateurs qui sont de Bruxelles, notamment Mathieu qui était le manager d’un rappeur bruxellois qui s’appellait Ertug et qui avait fait des featurings avec Soprano dans les années 2000, c’était un des premiers Belges à avoir fait ça. On se connecte et je rencontre aussi un autre graphiste de Bruxelles, Osmoz, on sympathise énormément et à un moment donné la vie fait que je me déplace à Bruxelles l’année de mon bac un peu avant mes 18 ans. Et je kiffe vraiment la ville. Il y a le côté capitale à la Parisienne mais sans le rejet que j’avais pu ressentir à Paris, avec une effervescence. J’ai vraiment eu un coup de cœur. Après le bac je vais alors un an à l’université Paris 8 de Saint-Denis en histoire de l’art mais en fait j’ai déjà la tête à Bruxelles. Je prévois de faire une année sabbatique pour aller vivre là-bas, et je me mets à travailler au Flunch à côté de mes études pour financer cette année. Je pars finalement vivre mon année sabbatique, je rate un examen d’entrée dans une école de communication visuelle là-bas, mais grâce au graphiste Osmoz, je mets un pied dans le rap bruxellois, tout en faisant des petits boulots.

A : Comment est-ce que tu commences à être actif sur cette scène ?

RG : On me présente énormément de rappeurs en ville et je propose mes services en tant que graphiste. Et surtout, je rappais aussi à l’époque. Sous le nom de RomOne [sourire]. J’étais dans un collectif qui s’appelait Oh My Prod, je faisais beaucoup de battles MCs, beaucoup de radio, avec le groupe on avait même fait la première partie de la Sexion d’Assaut avant qu’ils explosent. Et à côté de ça je faisais des pochettes. C’était une époque dans le rap bruxellois où il n’y avait vraiment pas un balle. J’étais aussi avec des rappeurs de Molenbeek, il y avait La Revolte, La Rez, ces rappeurs-là. Et à un moment donné je me connecte avec Max, qui était graphiste et backeur pour James Deano. Il avait un gros collectif de graffeurs et de graphistes à Bruxelles qui s’appelait Narcograffic, et il m’a intégré dedans un peu comme un rookie.

A : En quelle année est-ce que c’était ?

RG : Je suis arrivé en 2004 à Bruxelles et ça devait être en 2005 ou 2006. Max m’a alors proposé de faire la pochette du single « Les blancs ne savent pas danser ». C’était mon premier contrat « pro » et ma première expérience avec un CD qui finit dans les bacs, c’était vraiment un bon souvenir. Surtout que j’étais fan de Deano, il y avait un vrai potentiel dans son univers à explorer.

La suite directe de ça, c’est que je bosse avec un artiste qui s’appelle Pacemaker, et qui me contacte pour son premier single « Conçu pour durer ». Je fais des visuels pour le CD promo, et je devais faire la pochette de son premier album Vas y chante. Ça ne s’est finalement pas fait. Et entre-temps Pacemaker est devenu Isha. C’est une histoire assez marrante parce qu’on a fini par se retrouver quinze ans plus tard sur la pochette de Bitume Caviar. Mais ce qui est important aussi à dire sur Bruxelles, c’est que je me suis rendu compte à l’époque, en toute humilité, que tout était à faire là-bas. Alors qu’à Paris, tout semblait déjà bouché.

A : Tu sentais que tu avais un peu plus ta place ?

RG : Oui et tu peux demander à beaucoup d’acteurs du rap bruxellois ici, on m’a vite identifié en tant que graphiste. Mais à un moment, j’ai dû un peu m’éloigner de ce milieu-là parce qu’il fallait que je gagne ma vie. De 2010 jusqu’à 2017, je prends alors un job alimentaire à côté. Je travaillais chez l’équivalent d’Orange en Belgique, Proximus, et j’aidais les techniciens à installer la fibre. J’aurais pu aller travailler en agence mais ça ne me convenait pas du tout, donc je préférais avoir un job alimentaire, et garder une liberté créative dans mon activité dans le graphisme à côté.

A : Justement, qu’est-ce que tu fais dans le graphisme à ce moment-là ?

RG : Je fais des visuels pour des restaurants, des clubs, des flyers de soirées, des trucs hyper corpos, des logos pour des gens qui lancent des boîtes. Ça me rapporte 500 euros par-ci, par là et ça arrondit mes fins de mois. En parallèle, je vois que des choses s’organisent de plus en plus dans le rap à Bruxelles au milieu des années 2010. Back In The Dayz débarque, et une économie commence à se créer dans la musique bruxelloise. Hamza arrive, Romeo Elvis aussi, Caballero et JeanJass aussi, il y a toute une nouvelle école qui débarque. Et là je me dis « Putain, je suis dans mon truc et j’ai raté le train ».

A : Comment est-ce que tu fais pour revenir dans cette scène ?

RG : Un rappeur historique de Bruxelles, Gandhi, me contacte et me demande de faire la pochette de son nouvel album Texte Symbole. Et Gandhi, en ville, c’est un monument, il est cité par tous les rappeurs qui ont percé aujourd’hui, c’est vraiment un roi sans couronne de Bruxelle. Donc je suis hyper honoré qu’il pense à moi. On se donne rendez vous au Starbucks aux pieds du bâtiment Proximus où je bosse après mon taff, et lui était courtier en assurance, on avait un profil quasi similaire. Il me demande de bosser sur son album et je prends le truc à cœur. Je me dis que je dois prouver que je sais faire, que je ne bégaie pas au moment de tout livrer, et je me dis qu’il y a une carte à jouer. Je fais alors cette pochette, et quelques mois après, Guillaume Héritier, qui était manager de Scylla, me contacte pour la pochette de son album Masque De Chair. Et là je me dis qu’il y a un petit truc qui est en train de se passer. Et dans la foulée de Scylla, je travaille aussi avec Damso.

III.) Le déclic Damso

A : Justement, comment se fait ta rencontre avec Damso ?

RG : Je recroise une amie, Anissa Jalab, que je connais depuis vraiment longtemps à Bruxelles, on s’était un peu perdu de vue à ce moment. Et on se recroise à l’inauguration du studio Planet de Caballero & JeanJass, tout le rap de Bruxelles était là. J’apprends à ce moment-là qu’elle manage Damso, qui venait de sortir Batterie Faible. Et je lui propose qu’on bosse ensemble de manière générale. Je finis alors par lui parler de faire un shooting photo de Damso autour de la sortie de Ipséité et je le rencontre alors pour la première fois. Tout se passe bien pendant le shoot. Mais après je n’ai que des merdes…

A : C’est-à-dire ?

RG : Je rentre chez moi et je déverse les photos sur mon ordi avant de vider la carte mémoire. Et je ne sais pas ce que je fais, mais à un moment donné, je fais un Pomme Reset. Mais vraiment involontaire en plus. Tu vois le bruit du truc qui disparaît définitivement de la corbeille sur Mac ? Je l’entends. Au même moment, je reçois des messages d’Anissa qui me dit « Tu m’envoies quand les photos pour qu’on puisse regarder ? Damso a kiffé le shooting ». Et je suis là, chez moi, en sueur froide. Même ma femme, m’a dit : « Je ne t’ai jamais vu dans un tel état d’angoisse ». Dans ma tête j’étais en train de me dire que j’étais en train de laisser passer ma chance, que je n’étais pas pro. Je me dis alors de rester calme et d’aller voir sur des forums si je peux récupérer quelque chose. Et j’apprends qu’il y a moyen de récupérer ce que tu as effacé sur une carte mémoire si tu n’as pas rajouté quelque chose dessus entretemps. Je crois que je paye 80 balles pour un logiciel et là, je vois les photos réapparaître. Je ne te mens pas, je crois que j’ai fait cinq copies sur quatre disques durs différents [sourire]. Le soulagement, vraiment. Et j’envoie alors les photos et elles sont distribuées à la presse.