Hors-série rap belge

Au cœur de la hype en 2016, donnant la leçon au rap français avec les succès d’artistes aussi disparates que Damso, Roméo Elvis, Hamza ou La Smala, le rap belge a été dans toutes les playlists de la nouvelle génération ces dernières années. Mais pourtant, son histoire est rarement retracée.

D’un point de vue français, l’acte de naissance du rap belge est précoce, puisque son premier disque, Brussels Rap Convention, sort quelques semaines avant la compilation hexagonale Rapattitude. S’en suivra une histoire mal retracée et, en France, souvent résumée à des malentendus dont il va d’ailleurs être question dans cette émission. Il y a évidemment la figure de Benny B, qualifiée par le journaliste Vincent Schmitz de « pêché originel du rap belge ». Il y aura le succès de Starflam, sorte d’arbre qui cache la forêt et vaudra au groupes quelques inimitiés d’après Akro dans sa biographie Rap Game. Il y aura le crash de James Deano, marketé par la France pour correspondre à l’image du rigolo que les français se font de leurs cousins de l’autre côté de la frontière. Le rap belge, ce n’est pourtant pas que cela. Terre historique du breakdance en Europe, culture à double langage, dépendante du marché français autant que tournée vers l’Europe anglo-saxonne et néerlandophone, le hip-hop en Belgique est une zone faite d’angles-mort dans lesquels l’underground a prospéré. Loin des quelques noms connus du grand public, c’est au moins 2300 sorties physique que le rap belge compte depuis 1990. Alors si évidemment, il sera impossible de dresser une histoire exhaustive du rap d’outre quiévrain en une émission, quelques lignes peuvent être tracées à partir de morceaux, très connus pour certains, plus confidentiels pour d’autres. C’est ce que ce podcast tente de faire, en recevant Sonny Mariano qui, avec l’association Melodiggerz, sauvegarde toutes les pièces et traces physiques laissées par le hip-hop belge depuis 1990 et la sortie de Brussels Rap Convention. Une discussion de deux heures, entre un observateur français et un passionné belge qui patrimonialise la culture hip-hop de son pays.

À retrouver dans ce podcast :

00:00:00 : Générique et introduction

00:03:25 : Technotronic – « Pump up the jam » (1989)

00:04:10 : Prémices, euro-house music et malentendus

00:15:25 : Defi-J & Rumky – « Couleur noire » (1990)

00:16:25 : Zoom sur Brussels Rap Convention

00:22:38 : Rhyme Cut Core – « At the Crossroads » (1993)

00:23:32 : Du britcore en pays flamand

00:30:03 : De Puta Madre – « R.A.B represent Skaarbeek » (1994/1996)

00:31:18 : Underground et premier classique

00:44:04 : Rival CNN – « Idéaliste » (1998)

00:45:02 : Un mimétisme rap conscient ?

00:50:05 : Starflam – « La Sonora » (2001)

00:51:06 : Un hit, puis un deuxième age d’or ?

01:04:06 : Scylla – « BX Vibes » (2009)

01:05:00 : Un hymne, et l’indépendance

01:10:25 : ZA – « Get Busy » (2006)

01:11:18 : Bruxelles vie

01:15:25 : Invaderdz – « 505 » (2009)

01:18:18 – Dope ADN – « Egomig » (2011)

01:21:43 : Liège, ville à part ?

01:36:00 : James Deano, Rizla, Caballero, Nekfeu,Seyté, Alpha Wann, Jean Jass – « Freestyle Give me 5 prod. » (2012)

01:36:58 : Nouvelle génération et transmission

01:49:08 : Zwangere Guy – « Better Leven » (2019) / « Freestyle 101 Barz » (2020)

01:50:12 : Le rap néerlandophone et le phénomène Zwangere Guy

01:56:43 : Perspectives et conclusion

Un podcast présenté par zo., avec Sonny Mariano de Melodiggerz.

Un podcast enregistré le 9 avril 2022 chez Mélusine.

Enregistrement et réalisation : zo.

Production et moyens technique : L’Abcdr du Son

