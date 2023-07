Trajectoire : Rencontre avec Caballero & JeanJass

Depuis des années, la rédaction parlait de leur musique, sans jamais les avoir rencontrés. Dès leur premières sorties en solo, puis en duo avec Double Hélice, l’Abcdr chroniquait en effet les aventures musicales de Caballero & JeanJass sans pourtant avoir pris le temps de se poser avec eux pour en discuter. Une bonne raison d’inviter les deux rappeurs belges dans le deuxième épisode de Trajectoire, notre podcast d’entretiens avec des rappeurs français (et belges) sur leurs carrières et leurs choix artistiques à travers tous leurs albums.

Sur la scène de FGO Barbara devant une centaine de personnes, le duo a ainsi discuté pendant plus d’une heure de leur amour du rap, l’importance de l’humour dans leur musique, leur nécessaire évolution sonore, ainsi que leur mécanique de duo, en passant par leurs escapades en solos. Une longue conversation, entre sérieux et blagues disséminées ici et là, qui permet de mieux comprendre comment la doublette belge a su durer dans le temps depuis 2016.

À retrouver dans ce podcast :

00:00 Générique et introduction

01:18 La passion du rap, une discussion avec Raphaël

20:22 L’humour comme force, une discussion avec Brice

31:55 La nécessaire adaptation sonore, une discussion avec Raphaël

52:00 Exister en duo et en solo, une discussion avec Brice

01:08:14 Générique et conclusion

