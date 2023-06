Primero, recoller les morceaux

Au printemps 2021, L’Or du Commun sortait son deuxième album Avant la nuit. Un nouvel essai à la fois nocturne et surprenant par sa mélancolie, sur lequel chacun des trois membres de ce groupe important du rap belge des années 2010 s’affirmait, en montrant tour à tour leurs points communs et, surtout, leurs différences. Parmi eux, Primero : un rappeur qui, pour la première fois, se mettait à donner de la voix en chantant, tout en se livrant plus longuement à de plus grandes introspections. Celui qui, au début de sa carrière, racontait des histoires fictives dans ses textes, commençait alors à véritablement explorer son propre récit.

Forcément, ce nouveau visage musical devait finir par exister un jour par lui-même. Et ce fut chose faite avec Fragments : du printemps 2022 aux premiers mois de 2023, le rappeur de Boitsfort, au sud de Bruxelles, dévoilait au compte-gouttes quatre EPs, comme une histoire en plusieurs épisodes, pour raconter qui il est, dans ses textes – beaucoup plus personnels qu’en groupe – comme dans sa musique, beaucoup plus instrumentale et chantée au fur et à mesure des sorties. Aventureux et à la fois intime, Fragments ressemble finalement au premier chapitre d’une histoire bien plus longue à venir, que Primero a pris le temps d’expliquer à l’Abcdr le temps d’un passage à Paris.

En dehors de ton activité avec l’Or du Commun, tu as déjà sorti d’autres projets en solo par le passé, mais ils étaient courts. Fragments est ton premier vrai long format. Comment est-il arrivé ?

J’ai toujours continué à faire des morceaux de mon côté entre mon premier EP solo Scénarios en 2015 et Serein en 2020, mais je ne les ai pas sortis, notamment parce que L’Or du Commun me prenait du temps. Vers 2020, Swing a pris du temps pour faire son EP ALT F4, puis le covid est tombé. Toutes ces choses mélangées ont repoussé notre troisième album Avant la nuit – qu’on devait sortir beaucoup plus tôt qu’en 2021 – et donc à partir de 2020, je me suis dit que c’était le moment de faire quelque chose de tous ces morceaux que j’avais faits, une proposition claire, comme une carte de visite et une remise à jour musicale, pour montrer que j’existais aussi toujours en tant qu’artiste solo. C’était le but de Fragments.

Toi qui avais l’habitude d’être toujours avec Loxley et Swing, ça t’as fait bizarre de te retrouver tout seul en studio ?

Ce qui était particulier c’est qu’à partir de ce projet-là, j’ai investi dans du matos et j’ai commencé à m’enregistrer chez moi. Les producteurs avec qui je bossais venaient même à la maison et dormaient chez moi pendant plusieurs jours. C’est comme ça qu’on a bossé et c’était beaucoup plus tranquille à la maison que dans l’atmosphère d’une session studio à Paris. Je crois que dans ce projet tu retrouves un peu ce côté casanier. J’en parle pas mal dans les morceaux, parce que pour la première fois je faisais plus qu’écrire. Je m’enregistrais, je mettais les formes, et il y avait aussi l’atmosphère du confinement, vu qu’une partie du projet a été enregistrée à ce moment-là.

Comment t’es venue cette idée de « fragments » d’ailleurs ?

Parce que je me suis retrouvé avec tous ces morceaux entre les mains, et je me suis dit : « Ok, qu’est-ce que ça raconte ? ». Je n’avais pas de thématique claire dès le départ sur laquelle faire tourner tous ces morceaux, c’était plus le fruit de ma gamberge personnelle pendant un certain moment en parallèle de L’Or du Commun. Je me suis alors dit que c’était super éclectique, même dans les prods, je trouvais que c’était très éparse, fragmenté. Même dans la forme sous laquelle je voulais sortir ça, je ne pouvais pas tout donner en un bloc selon moi.

Tu ne voulais pas envoyer 17 morceaux d’un coup ?

Oui, j’ai pensé une tracklist finale cohérente, mais j’ai voulu la diviser en petits blocs. Et dans le fond de ce que je raconte, il y a aussi pas mal d’introspection. Je raconte des moments difficiles de vie dans lesquels on se sent parfois un peu détruit, et sur la base desquels on peut se reconstruire. Cette notion de « Ok, on s’abîme, on se reconstruit, on s’abîme, on se reconstruit » tout en se créant une écorce. Ça résonnait aussi avec le mot « fragments ». J’ai cherché longtemps le nom qui allait réunir tout ça. Et quand je l’ai trouvé, je me suis dit qu’il convenait bien au projet.