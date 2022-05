Kobo, quête de liberté

Avec son deuxième album ANAGENÈSE, Kobo poursuit le sillon entamé il y a trois ans et raconte sa recherche d’équilibre artistique et personnelle.

Est-ce de la sérénité ? Du détachement naturel ? Une forme de sagesse ? La rencontre avec Kobo a lieu quelques heures avant une soirée Dans le club, orchestrée par ARTE Concert. Sorti de ses balances, le rappeur belge a l’air concentré par son concert du soir, mais plutôt détendu et même disposé à la conversation. Le rendez-vous a pourtant lieu le jour même de la sortie de son deuxième album, ANAGENÈSE, trois ans après Période d’essai, première carte de visite convaincante et suffisamment singulière dans le flux tendu des sorties de rap francophone. Une sortie pour laquelle Kobo a par ailleurs annoncé une co-édition avec le label TheVie de Damso, ami de longue date.

Lâché pendant un printemps 2019 lors duquel sont parus des albums mastodontes (Deux frères, Destin, Les Étoiles vagabondes), Période d’essai constituait une belle surprise à deux titres. Déjà parce que Kobo portait l’ambition de se présenter d’emblée avec un album porté par lui seul et dont ressortait un vrai souci de cohésion. Avec des ambiances moites, souvent vaporeuses, parfois nerveuses, le son du disque rappelait parfois celui du JEFFERY de Young Thug. La voix aigre-douce de Kobo et son rap souvent chantonné, dont ressortait des saveurs jamaïcaines, s’adaptaient à merveille à ces ambiances presque crépusculaires sur des titres comme « Blessings », « Koboy », « Baltimore », « Manque de sommeil ». L’écriture pouvait par moments manquer d’épaisseur mais elle ne montrait aucune rature, sans trait forcé ni exagération dans cette quête de Kobo pour s’éloigner des vices de son environnement et se rapprocher d’une liberté artistique et existentielle.

Trois ans plus tard, ANAGENÈSE reprend là où son premier album s’était arrêté. Les pieds plus ancrés dans l’industrie du spectacle et ses travers, Kobo cherche toujours sa vérité en fuyant le superficiel en tant qu’artiste et en tant qu’homme. Ce deuxième album marque en revanche une évolution avec des teintes musicales plus riches : à des nouvelles inflexions afro-caribéennes (« .CARPE.DIEM. », « .LIBERTÉ. », « .ÂME.SOEUR. ») et rap saturé (« .GHETTO. », « .BOYZOO. », « .RÉPRESSION. ») s’ajoutent des influences rock (« .FUCKED.UP. », « .DEMAIN. ») et même soul (« .EXISTER. », « .MOVIE. »). En ressort de cet ANAGENÈSE une impression d’aller-retour constant entre les humeurs contraires de son auteur, magnifiées par une interprétation vocale plus poussée. Des polarités qu’il essaie tant bien que mal de réconcilier et de dompter, et sur lesquelles il est revenu, entre autres choses, lors de cet entretien.

Abcdr du Son : On entend à la fin d’ANAGENÈSE une voix qui dit : « quand tu es né, on t’a bercé dans la musique ». Qui est-ce ?

Kobo : C’est la voix de mon père. J’ai grandi à Kinshasa, du coup j’ai beaucoup écouté de musique congolaise : Koffi Olomidé, Papa Wemba, Franck Oloambo, Ridi Ami… C’est des chanteurs que les gens qui écoutent du rap ne connaissent peut-être pas vraiment mais les Congolais connaissent. Une musique très mélodieuse, avec des instruments. Il y avait un tourne-disques dans le salon et mon père écoutait du son tout le temps. J’ai baigné dans ça, j’ai toujours eu cette passion. Plus jeune, je cassais les couilles pour avoir le casque, pour entendre, pour mettre de la musique dans la voiture. Je pense qu’ensuite mon premier clip de rap c’est « California Love » de 2Pac. Ça m’a mis une claque, la talk box, tout. Je devais avoir quatre ou cinq ans.

A : Tu as commencé à faire de la musique dans ta jeunesse ?

K : Oui, ma mère m’a inscrit à des cours de piano, après l’école : comme elle bossait, elle ne pouvait pas venir me chercher. À partir de là, il y a eu un déclic : je n’appréciais plus seulement en écouter mais aussi en faire. À partir de 2012, quand j’ai commencé mes études, j’ai rencontré Damso et je l’accompagnais au studio. Lui et les OPG faisaient de la musique et moi, j’observais. De même que l’équipe Le Jeune de Krisy, Lous était aussi dans le coin. Ils avaient déjà cette ambition d’y arriver professionnellement, de se structurer. Pour moi, c’était juste du son ! À force de les côtoyer, en voyant que chacun faisait son chemin, je me suis dit que je pouvais faire le mien. Autant le faire que d’être juste le mec qui lâche des freestyles en soirée quand il a bu un verre. [sourire] Parce que j’ai commencé à faire de la musique pour m’en sortir. Quand j’ai quitté le Congo, je suis venu en Belgique pour faire des études de droit où j’avais aussi des cours de comptabilité, de gestion des ressources humaines, qui permettaient de nourrir la réflexion sur la création de projets. J’étais censé rentrer avec un diplôme. Et puis il y a eu la musique, des propositions de contrat, donc je me suis concentré sur la musique. Et ce n’était pas évident : mes parents n’étaient pas dans le même pays que moi, je devais vivre décemment, manger à ma faim. Je ne devais plus dépendre d’eux. C’était l’équation.

A : C’est un propos qui rejoint ce que tu dis dans le morceau « .PRÉNATALITÉ. » : « je prendrai des risques pour être libre ». De sortir de ce confort familial, de ce cocon, et de saisir une opportunité.

K : Tout à fait. Prendre le risque d’exploiter les dons que la vie nous donne, plutôt que de prendre les chemins classiques que tout le monde prend. Il y a toujours une certaine peur, parce qu’on ne sait pas si c’est possible. Et puis il y a un côté très aléatoire et incertain, parce que c’est pas un boulot où tu sais qu’à chaque fin du mois tu as un salaire. Tu signes un contrat, tu sors un album, et après c’est peut-être trois ans sans rien. Ça provoque beaucoup de peurs.

A : Il se passe combien de temps entre le moment où tu te lances et ton premier album ?

K : Il se passe trois ans. Je sors mon premier clip sur YouTube en août 2016, « What’s my name », puis je lance « Présumé sobre ». Et à partir de là, j’ai mes premières propositions de contrat. C’est assez rapide, et du coup l’ego se gonfle aussi. Tu te dis « je vais tout niquer, je suis le meilleur ! » Mais en fait non, la vie t’attend toujours au tournant.

A : Sur Période d’essai, il y avait une sorte de fil rouge de la musique comme porte de sortie, aussi bien dans l’épanouissement personnel que dans la réussite sociale. Est-ce que ce premier album t’a permis de rejoindre ces objectifs ?

K : Oui, quand même. Ça n’a pas été un succès commercial de ouf mais ça a été un succès d’estime, critique. Ça m’a permis d’inscrire mon nom sur la scène et de poser les fondations de ma carrière, construire une fan base. C’est pas encore le million, mais à mon niveau, c’est assez bien pour avoir une vie décente. Et puis je suis à un âge où je n’ai jamais taffé.

A : Tu mentionnais déjà ça dans « Désillusion » il y a trois ans, d’ailleurs.

K : Exactement. Donc j’ai toujours eu ce côté « ok si j’ai une idée, je vais tout faire pour la concrétiser et faire en sorte qu’elle me rapporte de l’argent. Mais comment faire ? ». Il y a eu des petits épisodes où c’était un peu la rue. Et je n’aime pas glorifier la rue mais elle t’apprend que si tu as une idée et que tu sais comment la vendre, ça va te rapporter du bif. Je me suis dit « au lieu d’appliquer ça dans la rue, pourquoi ne pas l’appliquer dans quelque chose de bien ? ». Vendons de la musique, c’est mieux !

A : Ça se sentait beaucoup dans Période d’essai, cette prise de recul et de conscience sur l’illégal. Et sur ANAGENÈSE on le perçoit encore.

K : C’est quelque chose qui me motive. Quand j’analyse froidement les choses, pour les gars de ma communauté, la communauté noire, ça fait des générations qu’on est enfermé dans les mêmes cycles. On fait les mêmes choix, qui nous amènent les mêmes conséquences, mais on n’en tire pas les leçons. Nos grands frères ont fait les mêmes choix, leurs grands frères ont fait les mêmes choix, nous on fait les mêmes choix, et nos petits frères font les mêmes choix. Il faut essayer de briser ce cycle et pour le faire, il faut passer le message, sans sombrer forcément dans un truc de rap conscient donneur de leçons. Mais juste dire « j’ai vécu ça, je te conseille de prendre un autre chemin ».

A : Est-ce que cette prise de recul va avec le fait d’avoir pris ton temps pour sortir ton premier disque, puis ce deuxième album ? C’est plutôt rare de voir un rappeur signé en major prendre le temps de se développer après avoir été signé sur quelques titres.

K : J’avais besoin de temps. Et le fait que je vienne de Belgique me pousse à prendre le temps parce que je sais que ça sera plus dur pour moi. Je ne suis pas d’ici, je n’ai pas un quartier ou une cité derrière moi. Tout ce que je peux faire, c’est délivrer mon message, délivrer ma musique. Ceux qui veulent vraiment suivre le feront. Et quand on est dans cette optique-là, ça prend forcément plus de temps. Dès le moment où j’ai signé, je savais que ça serait plus difficile, même si j’ai vécu certaines choses qui ont gonflé mon ego.