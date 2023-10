Le rap francophone du troisième trimestre 2023

Depuis plusieurs mois, on voit son nom (et ses rimes) revenir de plus en plus régulièrement. Un 3 titres avec Slimka en mars, un EP en solo en mai, et un nouvel EP entièrement produit par JeanJass pour la rentrée : Mairo fait, pour l’instant, une année exemplaire. Technique et à la fois personnel par petites touches, le rappeur Suisse développe petit à petit sa musique depuis que le public l’a découvert sur la chaîne Colors en 2021. Mais quel est le secret de la formule de Mairo ? Et que penser de sa dernière sortie avec JeanJass ?

Comment se réinventer quand on a déjà presque tout gagné ? Cette interrogation, Ninho peut se la permettre : avec près de 300 certifications et des salles de 40 000 personnes complètes, l’auteur de “La vie qu’on mène” était, avant la sortie de son cinquième album, à un virage de sa carrière. Ce virage, il s’appelle NI. Un nouvel album sans featuring français, et avec beaucoup de piano et de mélancolie. Mais est-ce que la formule fonctionne toujours ?

À RETROUVER DANS CE PODCAST

00:00 Générique

01:24 Partie 1 : Mairo, analyse d’un esthète

27:31 Le coup de coeur de Raphaël : Carson – Esprit de hustler

30:02 Le coup de coeur de Makia : Tuerie – Papillon Monarque

32:00 Partie 2 : Ninho, toujours au sommet ?

51:49 Le coup de cœur de Juliette : le concert de Gen à la Boule Noire

54:28 Le coup de coeur de Inès : Decimo – Symphonia, vol. 2

56:15 Le coup de coeur de Brice : Butter Bullets – JAZZ

