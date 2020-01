Chris des Ténèbres avant le luxe

Il rappe depuis longtemps, mais n’avait jamais diffusé sa musique au delà de Genève avant 2018. Chris des Ténèbres a pourtant de beaux morceaux à offrir et un univers propre, simple de prime abord mais plein de subtilités. Retour sur un début de carrière tranquille et prometteur, pour sa première interview.

Avec trois sorties en une douzaine de mois, Chris des Ténèbres a posé les fondations d’une discographie qu’il a bien l’intention de bâtir ces prochaines années. Le Genevois n’a pas commencé à rapper hier, mais il a attendu de se sentir au niveau pour enregistrer sa voix sur piste audio et la diffuser au-delà des rues de sa ville. À vingt-cinq ans, il est enfin prêt à faire entendre à tous son style. Très visuelle, plus descriptive que métaphorique, son écriture participe pour beaucoup à son identité. Elle est obscure comme l’indique son nom de scène, mais porteuse d’ambitions, en parfaite adéquation avec la cité helvétique qui voit évoluer CDT. Ses principaux gimmicks sont « Keskidi CDT ? » et « Après les ténèbres le luxe ». C’était bien assez pour lui demander ce qu’il avait à dire, et le questionner sur la dichotomie genevoise –et la sienne- entre noirceur et or.

Abcdr du Son : « Après les ténèbres, le luxe » répètes-tu comme un mantra sur tes trois projets sortis jusqu’alors. Elles ressemblent à quoi, les ténèbres ?

Chris des Ténèbres : À quoi ressemblent les ténèbres ? Elles ressemblent à New Crack City, où on a évolué, des endroits sombres. Tout le quartier est sombre. Les ténèbres, c’est le quartier : La Jonction, là où j’ai grandi à Genève, ville où je suis né il y a vingt-cinq ans. Et dire qu’après les ténèbres il y a le luxe, c’est pour aller vers des paysages plus lumineux.

A : Ton premier projet, Gamma GT, est sorti en 2018. Quelles ont été tes activités musicales antérieures ?

CDT : Avant Gamma GT, j’écrivais, et je le faisais dans l’ombre. Je faisais partie du collectif 13Sarkastick mais je ne présentais rien en solo. Je participais aux concerts par exemple. Nous étions vraiment un groupe de potes qui faisaient des trucs entre eux et pour eux. À titre individuel, je n’avais rien sorti avant Gamma GT, j’écrivais seulement. C’est avec cet EP que je me suis mis vraiment dans le rap.

A : En premier lieu, comment est-ce que tu commences le rap, bien avant de penser à sortir un EP ?

CDT : Je devais avoir autour de quatorze ans quand j’ai eu envie de rapper, et c’est de Marekage Streetz que m’est venue cette envie. Au quartier ça rappait bien et c’est ça qui m’a fait écrire quelques phases par-ci, par-là. Ensuite, il y avait un atelier rap à la maison de quartier et j’y ai appris ce qu’était un seize mesures, comment structurer un couplet, dès lors c’était un peu plus sérieux pour moi. L’atelier était notamment animé par Abadir, un ancien de Genève. Mais il n’y a pas eu que lui, parce que j’y suis quand même allé pendant deux ou trois ans à l’atelier rap, il y avait un micro, des platines, on pouvait s’entraîner à rapper. Le rap, je n’en faisais que là-bas, pas du tout à la maison. Plus tard, vers mes dix-sept ans, Salaam a formé le collectif 13Sarkastick que j’ai donc intégré.

A : Quel a été le déclic pour que tu décides de franchir le pas d’une sortie en ton nom en 2018 ?

CDT : J’avais un peu plus de temps à consacrer à la musique et cela faisait un moment que beaucoup de mes potes m’encourageaient à sortir des trucs. Ils me disaient que ce que je faisais était propre, mais moi-même pour avoir eu quelques expériences au studio avant Gamma GT, j’étais satisfait de ce que j’écrivais et pas de ce qui sortait du studio. Il se trouve qu’en 2018 j’ai fait la rencontre d’Osciopak qui m’a fait progresser dans le studio. C’est chez lui que j’enregistre, il a réussi à m’orienter pour que je sois moi-même satisfait de mes sons. J’ai commencé à les sortir quand j’ai senti que c’était carré.

A : Sur « Arkham » tu dis : « Comment te prendre au sérieux ? Tu Shazames des classiques ! » Quels sont les tiens, et écoutes-tu beaucoup de rap ?

CDT : Oui, vraiment j’en écoute tous les jours, la musique me permet de faire les choses, et la première fois que je me suis intéressé à elle c’était par le rap. Les trucs qui passaient à la radio, je les calculais de loin, sans plus, et quand j’ai vu les clips de rap sur MTV là ça m’a vraiment parlé. C’est parti de là. Ensuite, pour citer mes classiques je dirais d’abord Lunatic, puis Néochrome : tout ce qui sortait de chez eux j’ai beaucoup écouté, et bien sûr Marekage Streetz. En rap cainri j’écoutais beaucoup de son West, et à New York c’était Mobb Deep et 50 Cent.

A : Pour revenir sur la phrase citée au-dessus, penses-tu qu’il faut réellement un background culturel pour faire du rap, que pour être rappeur il faut s’être instruit sur cette musique ?

CDT : Non, parce que chacun a ses classiques. Cette phrase je l’ai vraiment écrite en rigolant parce que c’est vrai que ça m’amuse quand quelqu’un me demande « quel est ce son ? » à propos d’un truc que je considère moi comme classique. Mais tout le monde a les siens.