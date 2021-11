BEN plg, que brille le ciel gris

Alors qu’il approche de la trentaine, BEN plg semble de plus en plus sûr de sa proposition. Il a près d’une décennie de tâtonnement musical derrière lui, dont une expérience scénique non négligeable. « Plg » signifie « pour la gloire », c’est la beauté du geste, l’envie de bien faire sans attendre nécessairement de retombée. C’est avec le projet du même nom que BEN posait en 2019 les premières fondations de l’album qu’il dévoile aujourd’hui. S’en est suivi le très bon Dans nos yeux, grâce auquel le Nordiste passait sous les radars de l’Abcdr l’an passé. C’était un disque touchant, fait de belles mélodies, de trajectoires racontées avec bienveillance, non sans humour. Il y avait aussi dans le rap de BEN plg une place pour l’hommage au rap français, et au détour de ce premier opus, il était plaisant de glaner les références. Son nouvel album, Parcours accidenté, s’inscrit dans la droite lignée des deux sorties précédentes. Le rappeur creuse le sillon qu’il s’est ouvert, peaufine sa formule, allant plus loin dans les recherches mélodiques notamment. Son équipe s’est un peu agrandie, notamment pour ce qui est des instrumentaux, et BEN a bon espoir que son public s’élargisse également. N’ayant pas du tout l’intention d’être un « rappeur de niche », bien que lui-même affectionne cette catégorie d’artistes, il croit en sa musique, dont il espère qu’elle porte la voix de ceux qui n’en ont pas, mais surtout qu’elle arrive aux oreilles de tous.

Abcdrduson : Tu as passé toute ton enfance dans la région lilloise ?

BEN plg : Je suis né à Villeneuve d’Ascq, juste à côté de Lille et j’ai grandi à Tourcoing, donc j’ai passé toute mon enfance dans le Nord, et quand je suis parti de chez moi, à dix-sept ans, ça a été pour aller à Dunkerque. Ça reste le Nord mais c’est à une heure d’où je vivais, et c’était la première fois que j’habitais seul. C’était pour faire des études parce que je m’étais fait recaler de tous les trucs possibles et imaginables chez moi. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, j’étais un footballeur de bon niveau donc je suis parti à Dunkerque jouer, mais je m’ennuyais. J’ai arrêté le foot sur deux matchs de CFA, et j’ai fait une fac de sport. Mais ce n’est qu’à l’âge de vingt et un ans que j’ai bougé du Nord : je suis parti vivre à Metz.

A : Les paysages de Lorraine sont marqués par leur passé industriel et minier, comme ceux du Nord. Est-ce quelque chose qui t’a marqué dans ces différents espaces de vie ?

B : En allant à Metz, ce n’est pas quelque chose dont j’avais conscience, je l’ai découvert après. Le hasard m’a mené là-bas pour suivre une formation, sans savoir à quoi ressemblait la ville. Et pareil pour Dunkerque : en partant de Tourcoing je ne savais pas comment c’était. Ensuite, j’ai constaté la proximité entre ces villes, notamment en termes d’environnement social. À Dunkerque il y a énormément de monde qui bosse dans les usines, chez Arcelor, et à Tourcoing il y a le passé textile ; ce n’est pas pareil mais tu y croises des profils ressemblants. J’ai été marqué par des rencontres fascinantes. Il y a chaque année le carnaval à Dunkerque, il dure un mois et j’ai échangé avec des gens qui ne partent même pas de chez eux parce qu’ils prennent leurs congés pour faire ça. Ils ne quittent pas la ville, et celle-ci est physiquement marquée par l’industrie, à un kilomètre à la ronde autour d’Arcelor tout est orange. Il m’est arrivé de me balader au milieu de tout ça, d’observer, c’est fascinant.

A : Tu es de 1992, donc d’une génération née avec le rap. Avais-tu dans ton entourage d’enfance des gens qui en écoutaient ? Est-ce une musique avec laquelle tu as grandi ?

B : Non, je n’ai pas de grands frères et personne n’écoutait vraiment de rap autour de moi. Ma mère faisait un peu de piano et il y en avait un chez mes grands-parents. Étant petit, je passais beaucoup de temps à squatter sur le piano, et je n’ai fait le lien que récemment entre ça et la musique. Je pouvais rester trois heures sur l’instrument sans vraiment savoir jouer, juste à balbutier des trucs et je pense que le sens du rythme, la musicalité, peuvent se développer par ça. Après, pour ce qui est de mes premiers souvenirs de disques, ce sont ceux qui étaient la chambre de mes parents lorsqu’ils étaient encore ensemble. Il y avait plein de CDs, je les prenais et les mettais dans mon poste. Je me souviens de Francis Cabrel, Alain Souchon, Bobby Lapointe, et aussi de Starmania ! J’aimais trop Starmania. J’étais du genre à écouter les disques en regardant la pochette, en lisant le livret. Par exemple Bobby Lapointe m’a marqué pour ça, parce que j’aimais lire les paroles. J’ai fait exactement la même chose quand j’ai eu mes premiers CDs de rap, adolescent.

A : Lesquels étaient-ce ?

B : Les tous premiers, achetés avec une carte cadeau FNAC que m’avait offerte ma marraine, c’étaient Autopsie vol.2 de Booba et Suis-je le gardien de mon frère ? de Sefyu.

A : Quand tu achètes ces deux albums, as-tu déjà un contact avec le rap ?

B : Oui, à ce moment-là, je kiffe déjà le rap ! Je suis au collège et c’est une époque où l’accès à Internet est limité, en gros tu pouvais passer une vingtaine de minutes dans la journée sur l’ordinateur familial. Ces minutes, je les utilisais pour aller sur Booska-P puis sur Limewire ou eMule. Dès qu’un titre me plaisait sur le site, je cherchais à entendre d’autres morceaux du rappeur. Ça a dû commencer avec Booba, mais pas par un album entier. Sa musique commençait à bien tourner autour de moi, j’ai cherché et je suis tombé sur un son comme « Le Bitume avec une plume » qui m’a directement matrixé. Dans le même ordre d’idée, « Elle est partie » de Salif m’a choqué, notamment la fin, quand il engueule le barman. Je ne pensais pas encore en terme d’interprétation ou autre, mais j’entendais un désespoir inédit pour moi sur un titre de rap, ça m’a bien chamboulé. Quand j’entends ce morceau, je connais déjà des sons de Salif plus récents, et j’ai l’impression que ce n’est pas le même rappeur. Je connais un mec plus racailleux, avec une voix plus sombre, je pensais que c’était un homonyme ! En plus, en cherchant sur les sites de téléchargement, je tombe sur Salif Keita, alors pour moi il y en a trois. Alors que Salif, le rappeur… Il n’y en a qu’un ! Mais la confusion s’explique par contre, il y avait une vraie différence dans la voix, dans les flows, entre le rappeur que je connaissais de l’époque Boulogne Boy, Prolongations et celui du premier album.

A : Te souviens-tu t’être dit à un moment que le rap allait t’accompagner et que ce n’était pas simplement de la musique que tu écoutais en fond ?

B : C’est quand j’ai commencé à vouloir tout savoir, à remonter l’arborescence à partir d’un titre. Admettons qu’en écoutant Seth Gueko, j’entends Nakk sur un featuring, j’accroche bien à sa voix alors je pars chercher tous les artistes taggés sur le fichier mp3 du morceau jusqu’à trouver Nakk… Quand j’ai eu cette démarche, j’ai vite rempli des baladeurs mp3 et j’ai su que j’avais une certaine passion. En plus, j’avais beaucoup de trajets à faire à pieds, que ce soit pour aller en cours ou au foot, et je mettais systématiquement mes écouteurs pour ça. Pendant un moment je n’entendais plus le bruit de dehors, que du son. Et j’avais envie de tout découvrir.

A : Pour autant, tu n’avais pas envie d’essayer de rapper toi aussi ?

B : J’étais en train de m’éduquer au rap, et je voyais ça avec une forme « d’admiration ». Je ne me serais jamais pensé capable de faire la même chose. Dire ça me rappelle une anecdote : un jour j’ai rencontré Taïpan, et il m’a parlé d’un son qu’il avait mis six mois à écrire ; pour moi, alors assez jeune, c’était impossible de mettre autant de temps pour un morceau. Lors de cette rencontre, je commençais déjà un peu à rapper, mais un échange comme ça annulait dans mon esprit la question de réussir à faire quelque chose dans ce domaine. Un jour, j’ai compris que c’était chacun son chemin, qu’il n’y avait pas une façon de réussir mais que tu pouvais faire à ta façon, avec ta recette. C’est un mini syndrome de l’imposteur et tu l’as jusqu’au moment où tu fais un morceau et où tu te dis « là, OK, j’ai fait quelque chose qui a sa place dans le paysage rap français. »

A : Lorsque tu rappes pour la première fois, tu le fais par attrait pour l’exercice rap ou par envie d’écrire ?

B : Je crois que c’est vraiment pour rapper. Déjà, ça arrive très tard, j’ai déjà la vingtaine quand je rappe pour la première fois un texte de moi. Avant ça, j’ai rappé par cœur des morceaux d’artistes que j’écoutais, je pouvais le faire a capella, chez moi, juste comme ça, sans me poser la question de la musique. Puis un jour dans une soirée, il y a pas mal de mecs autour de moi qui posent des couplets, et en vrai je ne suis pas plus impressionné que ça. Enfin je me dis que c’est faisable, alors je commence à gratter pendant la soirée puis je rappe mon truc. Il s’avère que ça plait donc je comprends qu’effectivement, c’est possible d’essayer davantage.

A : Dans ton adolescence, tu ne fréquentes personne qui rappe ?

B : Pas du tout, je ne m’intéressais pas à la scène locale non plus, et je ne suis même jamais allé à un concert de rap avant de voir les Nèg’ Marrons à Dunkerque dans le cadre d’un show organisé par un pote à moi, que j’aidais. Le premier concert de rap auquel j’assiste, c’est parce que je suis plus ou moins dans l’orga, et c’est tardif.

A : En revanche, parmi tes proches, quelqu’un écrit : ton grand-père, journaliste et poète. Que représente-t-il dans ton cheminement créatif ?

B : Au collège, j’avais eu un devoir à faire à la maison, pour lequel il fallait demander à quelqu’un de son entourage ce qu’il avait vécu de plus fort dans son métier, et j’ai donc interrogé mon grand-père. Il était journaliste, avait interviewé plein de gens, et pour mon devoir il m’a raconté avoir rencontré une prostituée qui faisait ce métier pour nourrir ses enfants, ce qui l’avait vachement touché. Ma réaction avec mes yeux d’enfant ça a été de lui demander s’il n’avait pas interviewé des gens connus ou autre… « Si, si j’ai suivi Jacques Brel en tournée ! » Il m’a répondu ça et limite c’était ce que j’attendais au départ, alors qu’avec le recul, pas du tout et j’avais déjà compris. Mais ce qui est assez drôle c’est que raconter des trajectoires comme ça, c’est ce que je fais dans ma musique, alors cette histoire est symbolique. Et derrière ça, mon grand-père, je lui ai fait écouter Dans nos yeux et Parcours accidenté, il m’a dit que c’était trop bien : « tu fais ce que j’aurais voulu faire. » Il se rend compte de ça déjà, et en plus à quatre-vingt trois ans il arrive à passer au dessus des questions de prods ou de manière de rapper pour écouter mes textes. Quand il entend « je me demande si la banquière va accepter qu’on paye en peut-être » sur « L’Orage et la foudre » avec le back qui fait « bien-sûr ! », il rigole ! C’est un truc de fou parce que les sons ont changé, ce n’est pas une évidence, et lui il rit à une bonne phase comme nous on peut le faire en entendant un mec en sortir une dans un freestyle. C’est un truc qui me fait vraiment plaisir parce qu’étant petit je voulais être journaliste comme mon grand-père et au final je fais du rap, ce n’est pas être journaliste mais dans ce que je fais il y a une filiation.

A : Tu documentes le monde à ta façon. Revenons sur la période pendant laquelle tu passes d’organisateur de concerts à artiste. Concilier les deux casquettes était trop compliqué ?

B : À un moment, je me suis dit : « j’ai envie de faire partie de ce monde. Je ne sais pas comment, mais j’ai envie d’aider, de faire avancer le mouvement. » J’admirais les mecs qui organisaient des concerts et j’avais l’impression que c’était ça qu’ils faisaient, faire avancer le mouvement. Dès que j’ai eu l’occasion d’organiser des choses moi-même je l’ai fait, près de chez moi d’abord, puis ailleurs ensuite. Le problème, c’est qu’à cette période je commençais à rapper et qu’il m’arrivait de me retrouver dans des événements en tant que rappeur et organisateur en même temps. C’est schizophrénique d’une part, et les gens ont aussi besoin de savoir à qui ils parlent : à un professionnel ou à un artiste ? Faire le distinguo n’est pas forcément facile pour tout le monde, y compris pour moi. Donc j’ai décidé d’arrêter la partie orga, et ça a été un soulagement. Maintenant, c’est aussi ce qui explique que dans ma musique, j’ai l’envie et l’habitude d’avoir le contrôle sur plein de choses. Quand on me propose une date de concert, je suis un relou !

A : C’est-à-dire ?

B : Enfin ce n’est pas que je suis un relou, c’est que je sais comment ça marche. J’attache une grande importance aux concerts, en live j’ai envie de proposer des choses de qualité et à côté de ça je connais un minimum le fonctionnement des salles etc. Donc si tu me dis que t’as une mairie avec toi, des subventions de la ville ou je ne sais quoi mais que tu as cent euros… [Il marque un petit silence] Je dis non. [Rires] Mais ça va au-delà de ça, on est indépendants mais j’essaie d’organiser des choses assez ambitieuses et je suis très impliqué. Je suis un artiste qui a le nez dans tous les groupes Whatsapp ! Ça m’intéresse de savoir ce qui se passe, si on prend une campagne marketing à droite, si on fait un truc à gauche, j’ai envie d’être au courant.