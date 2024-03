BEN plg, du cœur à l’ouvrage

Cela fait maintenant quatre années que l’Abcdr du Son suit la trajectoire de BEN plg. Une durée à la fois courte et extrêmement longue dans une carrière musicale, qui résonne de manière encore plus forte avec le Tourquennois : de ses premiers pas en 2019 avec son EP Pour la gloire et ses albums (qui n’en sont pas vraiment comme il le dira plus loin dans cette interview) Parcours accidenté et Dans nos yeux, jusqu’à Dire je t’aime, celui qui fut élu rappeur de 2022 par notre rédaction a pris le temps d’affiner une formule qui lui appartient aujourd’hui.

Un rap sur le vif et à cœur ouvert, où les mots ont autant d’importance que les mélodies, qu’il affirmait encore plus en janvier avec Dire je t’aime, son premier « vrai » album. Sans jamais renier ce qui avait fait sa musique jusque-là, le Nordiste semble avoir affiné sa formule sur 14 titres, pour encore mieux raconter sa réalité. Les souvenirs d’enfance se mélangent au questionnements d’adulte, tandis que les mélodies lorgnent du côté de l’électro, de la chanson, ou même du son rap de Detroit, sans s’éparpiller. Une forme d’aboutissement qui nous a donné envie de re-discuter avec le rappeur, trois années après son premier entretien sur son début de carrière sur notre site, pour mieux cerner le chemin parcouru depuis. Dans sa musique comme dans sa tête.

Abcdr du Son : La première chose qui m’a marqué avec ton album, c’est que tu as fait une pochette où tu souris. Pourquoi avoir fait ce choix ? C’est assez rare pour des albums de rap français.

BEN plg : En fait, on voulait montrer un moment d’émotion entre amis. Et on a fait plein de mises en scène. Et dans tous les cas, on voulait du sourire. Parce que je trouve que les scènes d’explosion de joie sont hyper fortes et hyper intenses. Sur cette image, c’est un sourire de potes qui ont vécu et qui se sont confiés des choses. Ce n’était pas une volonté en commençant à faire les photos pour la pochette, mais ça s’est vite imposé. Quand on a vu cette image après le shooting on a direct dit « Ça retranscrit trop bien le mood de l’album ».

A : Dès le début, tu as eu cette idée autour de l’expression « dire je t’aime » ?

B : Non. En vrai, j’aimerais te dire oui mais non [rires]. C’est un peu venu au fur et à mesure que j’enregistrais les morceaux. Chaque album s’ancre un peu dans une chronologie, un moment de ma vie. Et je sais qu’en ce moment je vois les chemins, les routes, avec les amis, les gens plus vieux, se modifier, s’éloigner. Tu as des gens qui disparaissent, des gens que je vois moins, et je me suis souvent fait la réflexion, à me dire « Ah putain, il faudrait que j’arrive à… »

A : À leur dire « Je t’aime » ?

B : Oui c’est ça. C’est comme si je collais un post-it pour me le rappeler. Et c’est rigolo parce que depuis que je sais que album s’appelle comme ça, je me dis des fois « Ah quand même, vas-y, abuse pas, dis-le ». Je trouve aussi qu’il y a une vraie poésie dans ce nom d’album, parce qu’on est tous d’accord avec le fait que c’est clair, il faut se le dire. Mais en même temps, personne n’ose le faire. C’est pour ça que je trouve ça fort, autant que l’action de dire « je t’aime ». Elle correspond bien au mood de l’album.

A : L’autre chose que j’ai remarqué sur cet album c’est qu’il y a globalement une couleur…

B : Dans les propos ?

A : Dans les propos mais aussi dans la musicalité. J’ai trouvé qu’il y avait un son sur tout l’album.

B : Oui je suis d’accord. La vraie différence avec cet album par rapport aux autres, c’est qu’on a beaucoup plus fait de séminaires qu’avant. On était avec Lucci, Le Caméléon, Murer, et on a vraiment fait de la musique à plusieurs. Et on a aussi beaucoup parlé : « On aimerait avoir cette couleur, on aime bien ça, ça on aime moins ». Je pense que c’est ça qui a mené à cette couleur musicale aussi. Et on a tous essayé de pousser encore plus loin nos curseurs dans ce qu’on avait envie de faire.

A : Justement, musicalement, qu’est-ce que vous aviez envie de faire ?

B : Là comme ça je n’ai pas de définition précise. On fonctionne plus en écoutant de la musique et en se disant “Il y a telle émotion dans cette prod ça serait trop bien qu’on arrive à retranscrire ça dans notre musique”. Mais par exemple, un morceau comme « Le goût du sel » ça fait quatre ans qu’on veut le faire je crois. On voulait un morceau avec une longue intro au piano, un beat qui démarre, et moi qui vient ensuite rapper un peu plus tard derrière. On le rêvait depuis longtemps. Et quand on l’a eu on s’est dit : “Putain, ça y’est, on l’a fait les gars”. En tout cas je crois que sur cet album il y a un côté un peu plus chaud dans le son. J’aime beaucoup quand ça sonne très organique, que tu as l’impression d’entendre des instruments, que les drums ne sonnent pas trop plastique ou trop froids.