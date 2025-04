Trajectoire : rencontre avec BEN plg

Depuis son émergence en 2020, L’Abcdr du Son a suivi le parcours de BEN plg de manière prononcée. Que ce soit en interviews, en chroniques, ou même dans son podcast trimestriel, la rédaction n’a cessé de s’intéresser aux évolutions d’un artiste qui a pris le temps de se construire une identité propre. Un intérêt appuyé qui peut se comprendre à l’écoute de la musique du rappeur nordiste : porté sur les mots, mais aussi attentif à leur habillage sonore, celui qui sortait récemment son nouvel album Paraît que les miracles n’existent pas a réussi à trouver sa place dans le rap français, en racontant sa réalité, sans jamais la maquiller.

Après cinq années passées à chroniquer sa musique, il était finalement temps de se poser un long moment pour discuter et faire un premier bilan. C’est le but de ce huitième épisode du podcast Trajectoire, enregistré en public chez lui au Flow à Lille. Le temps d’une heure trente, le Tourquennois est ainsi revenu sur sa découverte du rap, ses premières tentatives artistiques dans les années 2010, et sa transformation sous le nom de BEN plg en 2020. Une discussion dans laquelle l’écriture et la production musicale ont aussi été mises en avant, notamment via la présence de Lucci, un de ses producteurs de longue date avec Murer et Le Caméléon. En regardant dans le rétroviseur et en analysant sa musique pendant 1h30 avec l’Abcdr du Son, BEN plg a ainsi pu revoir tout son chemin parcouru pour l’instant. Celui d’un fan de rap qui ne pensait pas avoir la légitimité à raconter sa réalité. Et qui l’a pourtant fait.

À RETROUVER DANS CE PODCAST

00:00:00 Introduction

01:47:00 La passion pour le rap, une discussion avec Brice

24:37:00 Devenir BEN plg, une discussion avec Beufa

43:49:00 Un son collectif, une discussion avec Brice (avec le producteur Lucci)

01:06:58 Une écriture de l’intime, une discussion avec Brice et Beufa

01:27:31 Conclusion

DIFFUSION

CRÉDITS