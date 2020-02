Abi2spee le rat volant

Il a un palmier sur la tête et des vagues dans le crâne. On peut le croiser près du lac Léman ou sur une plage marseillaise, démarche nonchalante, à l’image de son attitude au micro : désinvolture et facilité. Abi2spee se laisse aller tranquillement, sans penser aux exigences sociales ni aux codes de quelque milieu que ce soit. Pour ce qui est de sa musique, elle se veut wavy, un qualificatif sur lequel il revient dans cet entretien. Il rappe, certes, mais il chante aussi, et surtout il ne se pose pas la question. Les registres se confondent au fil de ses morceaux, “mon style n’est pas défini” écrit-il d’ailleurs au détour de son “Mégatube”. Il est un mot récurrent au long de l’interview qu’Abi2spee a accordé à l’Abcdr : “liberté”. Elle est à la fois le moteur du rappeur et l’objet de sa quête. Hors des clous, dans les égouts ou les étoiles, il avance le plus loin possible des sentiers battus quitte à ne pas être compris de tous. Son offre est différente, elle est unique et mérite une pleine exploration.

Abcdr : Depuis tes débuts tu t’identifies à un animal assez répugnant pour beaucoup de gens : le rat. Pourquoi ?

Abi2spee : Le rat est une métaphore de moi, de la ville et de comment je m’y sens. C’est un animal considéré comme répugnant, il a hérité d’une mauvaise réputation car il a pu transmettre des maladies mais il n’est pas plus sale que les autres animaux. C’est un mammifère comme nous et s’il est sale c’est parce que la ville est sale, au même titre qu’un écureuil. Tout le monde trouve l’écureuil trop mignon mais c’est un rat en vrai. La différence c’est que le rat vit avec nous dans la ville, il est sale parce que nous sommes sales. Mis à part ça, c’est un animal que je respecte parce que c’est intelligent, hyper speed, ça marche en équipe, ça se reproduit vite. Je m’identifie pas mal à cet animal assez vif !

Abcdr : En pensant au rat, on pense aussi aux égouts.

Abi2spee : Il y a ce truc underground, les rats ce sont des gars qui sont sous la ville, qui se cachent du feu des projecteurs. Dans la littérature, dans le cinéma, dans la bande dessinée, les rats ont toujours été dédicacés un peu partout. Dans mon enfance, il y avait des rats dans plein de dessins animés, c’est un truc qui habite tout le monde. Chaque personne qui vit en ville a une relation avec le rat, qu’elle la refoule ou pas.

Abcdr : Sur le visuel de ta mixtape Ratitude, on te voyait au milieu d’une horde de rats, avec deux villes en arrière-plan : Marseille et Genève. Tu partages ta vie entre ces deux cités ?



Abi2spee : Je suis né à Genève et j’ai dû bouger parce que j’avais trop d’histoires là-bas, je n’avançais pas. Je suis allé à Marseille, une ville que je ne connaissais pas, et là ça fait quatre ans que je suis entre les deux. À Genève il y a toujours ma famille, mes shabs, tout mon groupe, mais être ici à Marseille me permet de me sentir plus à l’aise, c’est une ville que j’aime beaucoup. J’ai l’impression d’être trop un rat à Genève et d’être plus compris à Marseille.

Abcdr : Par quoi expliques-tu le fait de trouver Marseille plus agréable à vivre ?



Abi2Spee : Hormis le fait que ce sont deux villes différentes, elles sont déjà dans deux pays différents, aux mentalités très différentes même si à Genève on a un côté assez français. La différence de mentalité entre la France et la Suisse est quand même assez flagrante, et je me sens moins libre en Suisse. La liberté est un des trucs les plus fondamentaux dans mon existence, comme un rat qui est libre de faire ce qu’il veut, or en Suisse il y a trop de barrières pour moi. Il y en a moins en France et encore moins à Marseille j’ai l’impression. C’est une ville ouverte, et une grande ville. Plus la ville est grande, mieux je m’y sens car je suis moins confiné. C’est en ça que je préfère Marseille, après Genève, c’est dans le cœur.

Abcdr : Il y un immense lac à Genève et la mer à Marseille aussi.

Abi2spee : Exact ! Je ne pourrais pas vivre dans un endroit où il n’y a pas d’eau. Genève en été, c’est de la bombe, on peut se baigner dans le Lac ou dans le Rhône, il y a un truc vraiment cainri, presque comme L.A. !

Abcdr : À Marseille, tu fréquentes le centre-ville ?

Abi2spee : J’ai toujours été dans le centre-ville ici oui, actuellement je suis à Noailles. Je ne fréquente pas trop les quartiers extérieurs tout simplement parce que je n’ai rien à y faire, j’ai deux, trois soss’ qui habitent là-bas, mais ce sont plutôt eux qui viennent au Centre que le contraire. Ici comme à Genève, les quartiers populaires et le Centre se confondent, j’aime ça, tout converge.

Abcdr : Tu disais être né à Genève, dans ton enfance là-bas portais-tu un intérêt particulier à la musique, et a fortiori au rap ?

Abi2spee : Tout dépend de ce qu’on appelle enfance… Le premier CD que j’ai eu entre les mains, c’est un album de Mc Solaar, ça peut paraître cliché. Mon daron est un rasta, il me faisait écouter beaucoup de reggae, et m’a aussi fait écouter Cinquième as. J’avais un ordi car il était à fond dans l’informatique, et le seul CD que j’avais à écouter dans cet ordi était cet album, que je mettais donc en boucle ! Je connais chaque morceau. Sinon jusqu’à douze, treize ans, avant que j’élargisse mon intérêt pour la musique, ce que j’écoutais était très cainri : 50 Cent et tout ce qu’il y avait sur MTV Music. Je n’avais pas d’autonomie, je ne savais pas où aller chercher de la musique avant que des potes me montrent Limewire. Le rap français, je me suis vraiment mis à en écouter quand j’ai découvert Dany Dan, il m’a ouvert l’esprit sur trop de trucs et a déclenché mon attrait pour la musique. Je découvrais des références, ça allait de morceau en morceau et ça m’a rendu fou, je me suis dit qu’on pouvait faire trop de choses ! Après j’ai écouté Nubi Sale, qui m’a beaucoup inspiré, d’ailleurs Ratitude fait écho à Scarlatitude.

Abcdr : Tu étais intéressé par les rappeurs à l’écriture technique donc…

Abi2spee : Oui c’est ça, une fois que j’ai compris que je pouvais écouter des gars qui rappaient en français, que je pouvais comprendre, je me suis dit que c’était trop stylé ce qu’ils faisaient. Quand j’écoutais un album, je m’en faisais le film, il y a un rapport au cinéma dans le rap et c’est aussi pour ça que je suis attaché à l’écriture.

Voir aussi Interview Mr Bil, une vague sur le Léman

Abcdr : Si tu devais choisir un album ultime pour Marseille et un autre pour Genève, lesquels citerais-tu ?



Abi2spee : C’est compliqué… Pour Marseille… [Hésitant] J’ai envie de te dire un album de Jul. En arrivant ici, Jul, je ne comprenais pas le délire. Même si je kiffe l’écriture comme on en parlait, j’ai un gros attrait pour la musique un peu plus instinctive. Au fur et à mesure j’ai compris le del’ de Jul, avec D’Or et de Platine j’ai pas mal accroché. Pour Genève je dirais J’encule le monde de Mr Bil, il m’a bien matrixé. Je ne connaissais pas tous ces gars, c’est un pote qui me les a fait écouter à peu près en même temps que je découvrais Dany Dan et tout. Après ça j’ai connu Marekage Streetz et l’album de Bil m’a vraiment fait kiffer.