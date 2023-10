Le rap américain du troisième trimestre 2023

Dans son nouveau podcast trimestriel sur le rap américain, la rédaction de l’Abcdr du Son propose un écart de générations et de styles pour débattre des derniers disques de DJ Muggs et Travis Scott.

Travis Scott a sorti cet été UTOPIA, son quatrième album. Disque qui sort cinq ans après ASTROWORLD, celui de la consécration publique et critique. Depuis il s’est passé beaucoup de choses pour Travis : la compilation Jackboys en 2019, un morceau commun avec Kid Cudi en 2020, le dramatique mouvement de foule qui a causé la mort de dix personnes lors de sa performance à son propre festival ASTROWORLD en 2021, et une séparation médiatique avec la mère de ses enfants, Kylie Jenner. Que vaut ce UTOPIA de Travis Scott ? Est-ce que ses aventures et mésaventures depuis cinq ans ont modifié la trajectoire de sa musique ? Que dit ce quatrième album de sa carrière, sa vision artistique et plus largement, du rap américain mainstream de 2023

Depuis 2018, DJ Muggs a sorti près d’une trentaine de maxis, EPs, parfois à son nom, parfois en collaboration avec des rappeurs. Légende de la production américaine, le membre de Cypress Hill vit une cure de jouvence depuis cinq ans, dans un dialogue rajeunissant avec toute la nouvelle garde du rap crasseux qui a émergé dans le sillage des Roc Marciano, Conway et consorts. Cet été 2023, il a sorti le 5e volet d’une franchise de compilations faite de ses mains : les Soul Assassins, dont les premiers volets étaient sortis entre 1997 et 2018. Que vaut Soul Assassins 3: Death Valley ? Est-ce que ce n’est qu’un tracklisting artificiellement gonflé de gros noms ? Ou est-ce dans la lignée, en forme de point culminant, de la créativité de Muggs depuis cinq ans ? Qu’est-ce que cette compilation dit ou non de cette scène ?

À RETROUVER DANS CE PODCAST

00:00:00 Générique

00:01:45 Partie 1 : UTOPIA et les ambitions de Travis Scott

00:29:07 Le coup de coeur de Makia : Ragz Originale – Bare Sugar

00:30:43 Le coup de coeur de Hugo : Open Mike Eagle – another triumph of ghetto engineering

00:32:10 Le coup de coeur de Brice : Mick Jenkins – The Patience

00:34:21 Partie 2 : Soul Assassins 3: Death Valley, petit massacre entre amis de DJ Muggs

00:57:14 Le coup de coeur de Pap’s : Kenzo B – BFFR

01:00:05 Le coup de coeur de ShawnPucc : Alexander Spit – VIGNETTES VOL.2

01:01:56 Le coup de coeur de zo. : A7PHA – Many Headed EP

