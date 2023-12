Le rap anglophone de 2023

Avant notre bilan en ligne de l’année dans lequel nos rédacteurs balaient, avec des partis pris, la diversité du rap des 365 jours de 2023, la rédaction de l’Abcdr du Son a voulu à travers ce podcast créer du débat et de l’animation. Quel.le rappeur.se américain.e a été la ou le plus emblématique cette année ? Quel album a été le plus marquant ? Quel producteur a servi les instrus les plus mémorables ?

Après un vote en interne pour lequel chaque rédacteur.rice a soumis dix propositions dans chaque catégorie, les quatre nommé.e.s avec le plus de voix dans leur catégorie respective ont été sélectionné.e.s et débattu.e.s pendant l’émission. Mais comme ce podcast n’est pas non plus une cérémonie de récompenses traditionnelle, chaque participant.e a aussi pu avancer des contre-propositions, avec conviction ou mauvaise foi assumée.

À retrouver dans ce podcast :

00:01:39 : Le producteur de l’année.

Les nommés : BNYX, JPEGMafia, Conductor Williams, Surf Gang.

Les nommés : MIKE, Doja Cat, Ice Spice, Sexyy Red.

Les nommés : Generational Curse de ICECOLDBISHOP, Sundial de Noname, Michael de Killer Mike, The Great Escape de Larry June & The Alchemist.

