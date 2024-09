Le rap US des années 2010 : making-of et débat

La rédaction de l’Abcdr du Son a présenté dans un dossier en ligne une sélection de vingt rappeurs les plus emblématiques de cette précédente décennie, soit par l’influence de leur oeuvre, soit parce que leurs disques et leurs morceaux ont incarné avec brio une part de l’air du temps et des transformations esthétiques de cette musique.

En complément de cet article, une partie de ses rédacteurs échange dans ce podcast au sujet sa genèse et sa conception. L’idée n’est pas tant de revenir de manière exhaustive sur cette liste, mais plutôt d’en expliquer les critères de sélection et les réflexions derrière les choix de ces vingt artistes et trente mentions honorables.

À RETROUVER DANS CE PODCAST

00:00:00 Générique

00:01:00 Genèse et critères de sélection

00:05:27 Les avant-gardes

00:12:46 Les stars

00:20:08 Les symboliques

00:36:42 Les contre-pieds

00:42:19 Les mentions honorables

00:58:29 Conclusion

DIFFUSION

CRÉDITS