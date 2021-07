Le rap français du deuxième trimestre 2021

Enchaînant les EPs ces derniers mois, Benjamin Epps, le duo M City et Le Téléphone arabe assument et revendiquent une esthétique new-yorkaise et une passion pour un rap à l’écriture incisive, fait dans les règles, avec samples, scratchs et références pointues. Arrogant et performeur, Benjamin Epps a sorti Fantôme avec chauffeur en collaboration avec Le Chroniqueur sale. Le duo M City, composé de Black P et Fresh One, continue de magnifier un quotidien qui a du coffre et de la bouteille sur Mac 10 Music. Toujours aussi virulent, Le Téléphone arabe maintient son cap sans concession et sans œillères sur son dernier EP Proie.

Membre du groupe montreuillois L’uZine, actif depuis une quinzaine d’années, Souffrance a attendu 2021 pour sortir son premier album : Tranche de vie. Ce pur produit de la périphérie parisienne ne se revendique aucunement d’Outre-Atlantique, affichant des références rap français dans le son et l’écriture. Fort d’une plume polymorphe qui peut être lucide et mélancolique, tout comme violente et percutante, Souffrance réussit le coup de faire exploser un freestyle avec un texte écrit en 2005.

Des sorties en noir et blanc qui prouvent qu’il n’y a pas qu’une seule façon de faire du boom-bap et qui réconcilient la jeune génération avec le genre.

À retrouver dans ce podcast :

00:00 : Générique

01:00 : Esthétique new-yorkaise, atmosphères lugubres, que disent les EPs de Benjamin Epps, M City et LTA du boom-bap à la française et de ses influences américaines ?

44:50 : Cham Rapper – Uncut, le coup de cœur de Raphaël.



47:23 : Gen – Tango Fantôme, le coup de cœur de Florian de Cul7ure.



50:10 : Souffrance, la périphérie et L’Uzine sous les projecteurs.

01:11:35 : Arm – Temps Réel, le coup de cœur chaotique de zo.



01:13:35 : Norsacce – Marathon et les paninis, le coup de cœur de Manue.

Diffusion

Un podcast également disponible sur :

Crédits