Le rap français du deuxième trimestre 2023

Avec leur musique exigeante sur la rime, ils ont su se faire remarquer par leur capacité à manier les mots dans leurs morceaux. Derrière leurs visières, NeS et Wallace Cleaver ont pourtant beaucoup de choses à raconter. Et ils l’ont prouvé avec un EP et une mixtape sortis respectivement en avril et juin dernier. Révélés ces derniers mois auprès d’un plus large public, les deux jeunes rappeurs semblent être – dans deux styles différents – constamment sur le fil entre techniques de rimes élaborées et désir de transmettre des émotions. Mais est-ce que ce numéro de funambule tient la route ?

Cela faisait 4000 jours, soit 11 ans, que les fans de La Rumeur attendaient un nouvel album studio de la part du groupe. Et ce fut chose faite avec Comment rester propre ? nouvel album sorti en juin dernier, qui dépeint, forcément, notre époque, ses travers, et ses torts, et un peu aussi la vie d’Hamé, Ekoué et Le Bavar. Après la parenthèse cinématographique du groupe (qui se ré-ouvrira d’ailleurs en septembre avec la sortie du film Rue des dames) est-ce que cette longue attente valait le coup ?

À RETROUVER DANS CE PODCAST

00:00:00 Générique

00:01:30 Partie 1 : NeS et Wallace Cleaver, la rime au service de l’émotion ?

00:28:52 Le coup de coeur de Juliette : Asinine – Demi Moore / Vivement quoi

00:31:05 Le coup de coeur de Raphaël : Un peu plus loin , autobiographie de Guilhem “Pone” Gallart

00:35:00 Partie 2 : La Rumeur, chronique d’un retour

01:09:37 Le coup de cœur de zo. : Wamo, Oddateee – Crime vs Crime

01:12:54 Le coup de coeur de Inès : Elh Kmer – Vivaldi

01:15:08 Le coup de coeur de Brice : Kaba, Hyas – Music 4 Tesla

