Le rap américain du deuxième trimestre 2023

Cela faisait dix années qu’on ne l’avait pas entendu en solo, notamment parce qu’il était occupé avec son duo à succès Run The Jewels. Killer Mike est pourtant un nom important d’Atlanta en solo, que l’on a découvert sur l’album Stankonia d’Outkast puis sur The Blueprint 2 de Jay Z. Après avoir sorti 4 albums avec Run The Jewels, le rappeur revenait donc en juin avec un nouvel album solo, à mi chemin entre musique gospel, trap, et moments d’introspections. Alors, MICHAEL est-il le disque le plus passionnant de cette année ? Ou un album trop ambitieux ?

Depuis un an et demi, les médias parlaient essentiellement de lui pour des affaires de justice. Et puis début juin, un QR code est apparu. Noir sur blanc, partagé par une grande partie du rap américain, avec à la fin une promesse : après un an et demi de relatif silence, Young Thug allait revenir avec un nouvel album. Que vaut cet album de Young Thug, enregistré avant son incarcération ? Et que représente Young Thug dans la longue histoire du rap américain ?

00:00:00 Générique

00:01:56 Partie 1 : Killer Mike, retour seul en scène

00:35:21 Le coup de coeur de Pap’s : David Jame$ – Flowers Don’t Grow Here

00:38:03 Le coup de coeur de Hugo : Veeze – Ganger

00:39:29 Partie 2 : Young Thug, à jamais influent, toujours pertinent ?

01:09:53 Le coup de coeur de Shawnpucc : le réalisateur Omar Jones et son clip pour Jay Rock, “Eastside”

01:12:40 Le coup de coeur de David : Rae Sremmurd – Sremm 4 Life

01:15:11 Le coup de coeur de Brice : Maïcee – i think my brain is weirD

