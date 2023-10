Fin 2022, un EP de quatre titres ralliait les auditeurs de rap français à une conquête saisissante, celle d’un jeune artiste, membre fondateur du collectif Scarpackage (SPK) : One Man Army, par FEMTOGO. L’esprit était alors à la bataille, la « warfare music ». Une domination pleinement déployée par des paroles regorgeant de références culturelles et historiques – Berserk, Call of Duty, la guerre d’Afghanistan ou encore l’affaire Tarnac – le tout sur les productions dignes d’une OST de guerre de neophron.

Quelques mois plus tard, en juillet 2023, un autre EP voit le jour : Deadly Poison Sting, par baby hayabusa. Cette voix provocante ne peut alors qu’être familière : c’est aussi celle de FEMTOGO, mais sous un autre nom. Le décor lui aussi a changé. À la production, c’est toujours neophron – accompagné de son paternel, et d’esone sur « Daîmon » – mais un rayonnement électronique a pris le dessus sur les radiations nucléaires de One Man Army.

Cet alter ego ne sort pas de nulle part. Inspiré de Ryu Hayabusa, principal protagoniste de la série de jeux vidéo Ninja Gaiden, FEMTOGO était – fut un temps – très actif sous le nom de baby hayabusa sur SoundCloud. Plus sensible, émotif, le rappeur dévoilait notamment la série « BOZOFLOW » , puis « mr.ledger_1 » et « mr.ledger_2 », « l’OST d’[s]a mort » sur un sample de « Weird Fishes/ Arpeggi » de Radiohead. FEMTOGO annonçait ensuite la mort de baby hayabusa par une publication Twitter. Un peu plus tard, « mr.ledger_3 » voyait le jour sur SoundCloud, censé marquer la fin du tableau peint par baby h.

Deadly Poison Sting a ainsi rouvert une fenêtre dont beaucoup étaient nostalgiques. Le quatre titres est illustré par une cover remarquable signée Holow, qui portraiture, à la lumière du crépuscule, une GSX 1300r Hayabusa jaune élancée à toute allure vers l’horizon. Toute l’imagerie conçue par le graphiste sur la base des fines références de baby hayabusa fait écho à l’opus, qui témoigne notamment d’un fort attrait pour le Japon.

Sur Deadly Poison Sting, baby hayabusa écrit une peine d’abord rétrospective. « Y’a du blood sur toutes mes toiles, mr.ledger ça m’a fait mal » (« Scars »), « mr.ledger j’ai failli m’envoyer dans l’décor » (« Daîmon »). Mais il parle surtout d’une femme, qu’il appelle “Ivy” et qui revient dans tous les morceaux, notamment le dernier, dont elle est le titre. Deadly Poison Sting est un récit : celui d’un homme qui a goûté au pire, et qui essuie un (premier ?) chagrin d’amour. C’est aussi le premier disque de baby hayabusa qui sort sur les plateformes.

Dans ces conditions, qui de mieux pour l’accompagner que neophron ? Le beatmaker avait déjà fait ses preuves auprès de Luther, Eugene et, évidemment, FEMTOGO. En mai dernier, son expérimentation dans les sonorités et les traitements de voix informatisés, voire robotisés sur RED႟UN de Ptite Soeur faisait valoir la richesse et l’hétérogénéité de sa palette musicale. Deadly Poison Sting ne fait pas exception à la règle. Porté par une ambiance électronique prépondérante, neophron s’amuse avec ses synthés et cristallise une large variété d’influences différentes – allant même jusqu’au jazz sur « Daîmon ».

Globalement, les instrumentales sont dansantes sur fond de mélancolie. Celle-ci s’incarne tantôt par l’interprétation chantée de baby hayabusa, tantôt par une boucle de piano ou de guitare. Le disque du membre de SPK reflète également l’incidence évidente de Jul sur sa musique, et une certaine forme de respect envers le Marseillais. «J’écoute le J, j’écoute « La faille », écrit baby hayabusa sur « Scars », sur une prod qui pourrait facilement être assimilée à un type-beat Jul. Ce n’est pas la première fois qu’il en fait l’exercice : déjà sous le nom de Femto, sur SoundCloud, les morceaux « LOVA » ou encore « TEUM » manifestaient d’une influence qui semble toucher une large partie des artistes de cette génération.

Finalement, peu importe son alias, FEMTOGO et baby hayabusa se complètent et forment un artiste riche, complexe et surtout : prometteur. « Une chose est sûre, rien ni personne ne m’empêchera de vouer mon âme à la musique, écrit baby hayabusa sur Instagram lors de la sortie de Deadly Poison Sting. Plus le temps passe, plus je me rends compte que mes récits vous ont touché (…). Si ma musique peut vous soulager ou vous donner du courage, alors j’en suis le plus heureux du monde ». En tant que FEMTOGO, mais aussi – maintenant – baby hayabusa.