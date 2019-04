Soso Maness, le rap à temps plein

Marseille n’a pas de scène au sens d’Atlanta ou de Chicago, unifiée par un style musical inédit et identifiable. Pourtant, l’expression « rap marseillais » convoque forcément des sons, des styles, des accents singuliers. Ce sont les beats à 130 bpm d’une électro plus ou moins raffinée, issus des premières expérimentations de Pone et du Rat Luciano, repris jusqu’au sommet des charts par JuL ; les mélodies enfantines pour narguer et danser en club ou en cellule (« Recherché », Naps, « Cellule », Guirri Mafia) ; la chanson française loubardisée ( « l’amour la passion ça se braque avec un glock » ), percutante, l’indignation sans leçons, les refrains en équipe, le rap comme technique qui doit s’accompagner d’éthique : l’authenticité, rapper directement ce que les yeux voient. S’il y a bien quelqu’un qui « représente la ville comme personne », c’est l’héritier de Zampa en veste Stone, le Tmax sur béquille centrale au milieu du quartier, Soso Maness. Il a l’humour décalé, l’argot truculent, la tête dure car Algérien et Marseillais, le sang chaud et le cœur immense. L’esprit de la ville. Si « Marseille l’a fait », « Marseille l’a fait souffrir » : la mélancolie douce-amère est aussi une spécialité phocéenne, la douleur sous le soleil, les balafres derrière un sourire un peu fou, informé par les litres de Ricard, les mélanges dans la Cristaline. Là où la haine semble parfois être le sentiment-roi de ce rap de rue francilien sans pitié, le sud, comme Soso, ferait malgré tout primer le cœur. Même quand il s’agit de déplorer la pire des violences et les rictus au cimetière.

Ancien gérant, il se dégage parfois de sa musique l’idée que le rap est un business comme un autre – l’industrie musicale ne paraît pas lui parler uniquement comme à un artiste, mais aussi à quelqu’un qui sait ce que c’est que de gérer de l’argent. « En interview, les journalistes disent que je suis un bon client ? C’est bien la première fois ! » En réalité, il se pourrait qu’il soit bien plus artiste, au sens fort, qu’on ne le pense. Jeté dans le rap pour se sauver de lui-même et peut-être un jour, sauver les siens.

Prémisses

Abcdr du son : Tu as commencé le rap très jeune. Peux-tu parler de Sales Mômes ?



Soso Maness : Sales Mômes, ce sont les prémisses de ma passion. Je tombe amoureux du hip-hop via la scène en réalité. On est à une époque où il n’y a pas de studio, mais il y a les fameuses guinguettes dans les quartiers nord – des plateaux à Font-Vert, la Castellane, la Savine. Un groupe comme Psy4 de la rime s’est fait comme ça, sur scène. Avec mon pote Soso qui est toujours en prison depuis dix ans, à chaque été on se précipitait pour pouvoir montrer ce qu’on avait fait chez lui. On était un peu les coqueluches des grands de la tess, c’est comme ça que je tombe amoureux du rap, de la scène plus précisément. Je ne sais même pas ce qu’on faisait en réalité. [Rires] Mais on avait tous les deux un grand-frère qui écoutait beaucoup de rap, donc on a baigné dedans très rapidement.



A: Pourquoi as-tu voulu mettre ces débuts, Sales Mômes, autant en avant dans ta promo ? Dans la vidéo « Rescapé » que tu sors cet été par exemple.

S: Au moment où je signe chez Sony, je me dis que je dois faire table rase de mon passé. Donc le seul moyen de faire comprendre au public que je ne sors pas d’un featuring avec JuL, c’est de montrer qu’il y a une histoire, notamment avec ce groupe, les Sales Mômes, et le featuring avec Intouchable sur un album que je considère aujourd’hui comme un classique, Les points sur les I. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire, je ne peux pas le zapper. Je ne parle pas que de ça, je parle aussi de ma vie, ma rencontre avec Kalif et JuL, la détention, la sortie. C’est une petite préface, tu sais comme dans les livres, sur ma vie et ses grands axes.

A: C’est à ce moment-là que tu décides de préparer ton album ?

S: À ce moment, je me prépare surtout psychologiquement à entrer en guerre. Parce qu’avant ma signature chez Sony, je suis persuadé d’être une arnaque. J’étais convaincu de ne pas avoir de talent. Je doutais. J’ai toujours douté de tout, tout ce que j’ai entrepris. Cet album, Rescapé, c’est finalement la première chose que j’aboutis dans ma vie. Quand je signe en maison de disque, je me dis que des gens croient en moi, que je ne suis pas là pour rien. Je n’ai pas fait comme les autres qui ont dépensé leur avance dans une Rolex et sont allés faire le tchatcheur sur Insta. Au contraire, je me suis mis à travailler dix fois plus. Si tu écoutes mes sons d’avant ma signature et ceux de cet album, c’est le jour et la nuit. Je le ressens à Paris, à Marseille et dans mon quartier. Ils sont très difficiles avec moi, très exigeants. C’est la première fois que j’ai fait l’unanimité à Font-Vert. La première fois qu’ils me disent « là Soso, il y a quelque chose, ça devient intéressant. » Mais c’est passé par beaucoup de travail, de prises de tête, d’énervement, je l’ai fait en mode préparation de guerre. Je me suis imposé une gymnastique psychologique pour écrire, réfléchir, lire et regarder des séries, pour ne pas m’enfermer dans une vision étroite de ce que peuvent être Marseille et les quartiers nord. J’ai aussi fait quelque chose que je ne faisais pas avant, de l’espionnage industriel – quand je te dis ça c’est drôle, mais je suis allé voir tout ce qui marchait, à Marseille, Paris, Lyon, ça m’a permis d’affiner ma musique, mieux la détailler. Je suis à peine en train d’entrevoir la lumière de ce qui pourrait être l’apogée de mon art. J’ai galéré à essayer de me trouver musicalement.



A: C’était un peu l’enjeu avec cet album…

S: C’était l’enjeu, j’ai tout essayé. J’ai pris des risques, je me suis cassé les dents, mais je n’ai jamais été abattu. Parce que je suis un rescapé. Je ne peux pas ! Maintenant la vie est belle, l’histoire est magnifique : je suis chez Sony, on sort un album, j’ai des featurings de fou, je suis content de moi et je suis, enfin, un petit peu la fierté de mes parents. Alors que ça aurait pu être une toute autre histoire, si je n’avais pas pris les choses en main. Et l’unanimité du quartier, c’est important. Je suis nationaliste font-vérien, c’est petit et malheureusement tristement célèbre, mais il y a une mentalité, une identité fortes. Tu sais que quatre-vingt dix pour cent de l’argot marseillais vient de chez nous ? « Clins » [client, NDLR], « la boco » [parler trop, NDLR] « la guitare » [arme, NDLR] tous ces trucs-là sortent de Font Vert.

A: Tu parlais des séries que tu as regardées et de livres que tu as lus pour essayer de t’ouvrir à d’autres choses, tu as des exemples ?

S: J’ai lu des autobiographies parce que c’est ce que j’aime, les histoires de vie : Pablo Escobar, Malcolm X, un livre qui s’appelait Femmes de dictateurs à propos de leur importance dans le pouvoir. Dans les séries, j’ai commencé Game of Thrones et Peaky Blinders qu’on m’a conseillées mais la seule que j’ai terminé c’est Stranger Things parce que j’ai vraiment kiffé la BO. Le délire années quatre-vingt c’est magnifique. Et juste après, PNL sortent le titre « 91’s », ils ont tout compris. À l’origine, je suis un passionné de musique des années soixante-dix, quatre-vingt : Supertramp, Chris de Burgh, Fleetwood Mac, R.E.M. Johnny et Renaud aussi. Mais c’est vrai que ce son quatre-vingt revient grave à la mode ; après, je n’arriverais pas à le faire. Souvent dès qu’un courant devient une tendance, que ce soit de l’afro, du reggaeton, du baile funk, de la trap, on va se précipiter dessus. J’ai essayé, je n’ai pas réussi. Il faut se trouver et ne pas inventer, sinon tu te perturbes et perturbes ton public. Comme je t’ai dit, avec cet album, je suis en train d’entrevoir ce que sera mon style. Et c’est là que je vais kiffer. Les fameuses phrases à quarante mille : très imagées et percutantes, comme « on a vendu la mort pour se venger de la vie. » C’est là où on m’attend : dans la description de mon vécu, celui d’un mec cool mais à qui il ne faut pas chercher des noises parce que je peux être méchant. Sanguinaire.

A: Pour revenir à tes débuts, il y a ce son « La Relève » dont tu as parlé, à ce moment est-ce que la Mafia K’1 Fry t’a appris des techniques en termes de rap ?

S: J’ai le souvenir de Demon One qui essaye de me placer sur la prod. Après c’est très difficile de parler de cette période-là, j’avais dix ans. J’ai des flashs, à Paris, le souvenir du train, que les grands nous avaient dit de garder leur shit dans les chaussettes et d’une pizza à la merguez. C’était la première fois que je voyais ça, à Paris ! Bon, Rohff et tout aussi c’était ouf, mais je les avais vus déjà vingt-cinq fois à Marseille, ils venaient souvent [Rires]

A: C’est une période où le rap du 94 était très proche des quartiers nord de Marseille non ?

S: Mais oui, on a toujours été affiliés. C’est dans le cœur tu sais, « 9+4=13 », c’est un morceau de Black Marché à l’origine, avant d’être le feat Rohff et Guirri Mafia. Encore une fois, si on s’intéresse à « l’étymologie », ça sort de Font-Vert. [Sourire] On a été très connectés pendant des années, ils kiffaient l’ambiance et la douceur de vivre du coin. J’ai le souvenir d’une fois où la gendarmerie vient chercher Dry, en concert – ils étaient en train de faire « Hold Up » – parce qu’il n’avait pas fait son service militaire. C’est mon grand-frère qui l’a fait s’évader, il est parti le chercher à la caserne. En termes d’amitié, c’est plus la génération de mon grand-frère. Demon, Dry, dont j’ai encore souvent des nouvelles, j’étais plutôt leur petit, et ça me fait plaisir. Quand ils ont choisi le titre « La Relève », j’ai envie de me dire peut-être qu’ils ne s’étaient pas trompés. Reste que la Mafia K’1 Fry est venue à Marseille avec le cœur, pas parce que c’était tristement célèbre. Ceux qui viennent parce que quand ils tapent « Font-Vert » sur Google ils tombent sur des trucs de fou, je les vois comme des rappeurs qui surfent avec des tombes. Si tu ne fais pas de feats avec des gens de Marseille, ou si tu ne donnes pas de la force, tu vas te faire foutre. J’ai déjà dégagé des rappeurs qui arrivaient à Font-Vert avec des caméras. Casse-toi de là ! Soit tu fais un feat avec les petits, soit tu partages, mais tu ne viens pas pisser sur nos morts. Pourquoi, moi, j’ai pu clipper à Grigny, à la Grande Borne ? Parce que les gens me connaissent. Je ne suis pas venu chercher une crédibilité, seulement ce sont mes amis, je me sens bien là-bas donc je clippe dans les endroit où je me sens bien.

A: C’est ce que tu dis dans « Je rentre tôt ». J’ai l’impression qu’il y a une version où tu dis « je vois les rappeurs clipper dans les quartiers nord » et une autre où tu dis « je vois ces reportages dans les quartiers nord ». J’ai rêvé ?

S: Tu n’as pas rêvé, il y a une version Spotify et une version YouTube. Mon entourage pensait que la phase sur les rappeurs étaient trop violente, mais je suis comme ça, je suis un artiste donc je me suis battu pour que la vraie phrase reste. Que les personnes qui se sentent visées se sentent visées. Ce n’est pas le morceau qui a le mieux marché, mais c’est la vérité.

A: C’est mon préféré.

S: Voilà, c’est le morceau sur lequel vous avez écrit, qui m’a fait basculer chez Yard , Jarod, pour moi dans le top trois des rappeurs des dernières années, partage le clip derrière. J’ai des retombées de fou sur cette phrase en particulier, où des mecs de Marseille m’ont dit que j’avais raison, qu’il ne fallait pas se laisser faire. J’ai essayé d’éveiller les consciences en bas. Arrêtez de mettre le tapis rouge à des gens qui vous pissent dessus. Parce que c’est triste, à la base, ce qui arrive dans notre ville. Pourquoi tu irais surfer sur des morts ?

A: Tu te rappelles, en 2012, le succès du featuring entre Booba et Kaaris où le refrain fait « Sors les kalashs comme à Marseille » ?

S: Il y a des jours où je vais me lever et ne voir ce genre de choses que du côté négatif. Je vais dire « c’est des fatigués, des clowns » et d’autres fois où je vais me dire « c’est de l’art, ils ont le droit et ils sont super forts quand même. » C’est l’éternel combat que j’ai avec moi-même. Comme tu as pu le voir dans la vidéo que j’ai balancée pour annoncer Rescapé, la scène de fin c’est mon double, Sofien, qui va tuer Soso Maness. Mais en fait, qui est réellement Soso Maness dans cette vidéo-là ? Celui qui marche, qui est cool, qui embrasse le petit, joue au foot et qui se fait braquer sous une cagoule par Sofien Manessour ou est-ce que ça n’est pas le contraire, c’est celui-là qui est Soso Maness, l’artiste, qui braque Sofien, l’homme ? Est-ce que c’est ma vie réelle qui tue l’artiste ou l’artiste qui tue l’homme ? Je ne peux même pas te dire. C’est un éternel combat. Il n’y a que moi qui puisse me tuer. J’ai eu une période dans ma vie où c’était presque du suicide conscient, de l’autodestruction, de faire la fête, boire, m’embrouiller tout le temps. Ça c’est quand je ne rappe pas. La musique, ça m’a sauvé. Le succès de JuL, aussi, ça m’a montré que c’était possible. C’était quelqu’un qui travaillait avec acharnement, qui n’avait pas tout ce qu’il a aujourd’hui et qui le mérite amplement. Plus que personne même.