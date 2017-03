James Deano, le premier Belge

C’était en 2011. Après trois ans de silence musical, James Deano met en ligne « Dream Love », une chanson d’amour auto-tunée et farfelue accompagnée d’un clip improbable. En découvrant le titre, le public ne reconnaît pas son MC et hésite entre rire et pleurer. Trois ans plus tôt, le rappeur belge était pourtant au seuil d’un potentiel énorme succès. Son rap potache mais technique tournait en boucle sur Skyrock. Le titre « Les Blancs ne savent pas danser » était relayé sur les ondes et les chaînes de télévision. Diam’s apparaissait sur son album. Fils d’un commissaire de police dans le civil, James Deano jouait la carte d’un réalité rap, mis en scène entre autodérision et thèmes sérieux, entre flirt avec les ritournelles populaires et rap ciselé. Quelque part, son rap est déjà un peu celui d’un comédien.

Car en appelant son disque Le Fils du commissaire, James Deano avait d’abord choisi son rôle. Mais au fur et à mesure, il s’est persuadé de devoir en porter un autre. Le Fils du commissaire s’est vu devenir le porte-drapeau d’un rap belge, alors en manque total de représentant après la déliquescence de Starflam. Las, le plat pays le verra finalement exploser en vol. Alors que son disque est prêt à sortir, que « Les Blancs ne savent pas danser » est sélectionné par Laurent Bouneau pour entrer en playlist, James Deano sort subitement perturbé d’un nuage de fumée de THC et doit se faire hospitaliser. La promotion de son disque explose avec lui. Le succès des « Blancs ne savent pas danser » ne connaîtra pas de suite.

Après quelques années à recharger les batteries, contre-carrant l’échec de « Dream Love » avec une vidéo inédite dans l’histoire du rap francophone, le MC se remet au rap et offre des freestyles hebdomadaires qui réconcilieront sa fan-base et rappelleront que comme en 2005, il est toujours là pour plier un instru. En parallèle, il mène une carrière d’humoriste, loin de l’incongru rôle pour lequel Luc Besson l’avait choisi lors de Banlieue 13 Ultimatum. Sans esprit de revanche, apaisé par sa vie de famille et une spiritualité en constante évolution, James Deano alterne désormais entre le micro, le petit écran et les planches. Il est aujourd’hui comédien professionnel, un métier qu’il regarde avec pragmatisme. Quant au rap, il est maintenant un à-côté, une sorte de scène ouverte qu’il quitte et retrouve au gré de l’inspiration. « J’ai toujours été un électron libre » dit le rappeur belge dans l’entretien tout en franchise que vous allez découvrir. Sans jeu d’acteur.

Je n’ai pas eu de réelle éducation musicale. Mon premier véritable coup de cœur a été la guitare. J’ai commencé à en jouer à seize ans. Un ami m’avait initié et ça m’avait plu, avec un grand attrait pour le rôle de soliste. Ce qui me branchait c’était un métal assez mélodique, des groupes comme Metallica ou Megadeth dont j’essayais de reproduire les solos. Un an plus tard, à dix-sept ans, je découvre le rap français. Comme n’importe quel jeune de l’époque, je connaissais évidemment quelques morceaux de NTM. Ça m’avait plu mais ça n’avait pas été un coup de foudre. Par contre, quand j’ai pu écouter Conçu pour durer, j’ai été fasciné par Rocca. Je n’ai pas du tout retenu les codes du rap en l’entendant. Par exemple, le côté revendicatif ne m’intéressait absolument pas. Ce flow et cette voix basse sur des instru très jazzy, c’est tout de suite ce sur quoi j’ai flashé. Pour moi, c’était hyper mélodique, envoûtant. J’ai trouvé ça révolutionnaire, et je pense que ça reste une performance unique, inégalée.

Rapidement, j’ai écrit mes premiers textes, sur des faces B d’IAM, de 2Bal 2Neg, ce genre de choses. On récupérait les instrus sur des cassettes qui tournaient. Je rappais avec un ami de l’école, qui avait eu le même flash musical que moi. Très vite, je me suis pris au jeu. Je ne fais plus que ça, c’est devenu une passion. J’étais un gamin des environs de Waterloo, qui est une banlieue de Bruxelles plutôt aisée, du moins sur le papier. On tue notre temps en rappant et en fumant beaucoup de shit, comme beaucoup de jeunes de notre génération. À part le rap, mon quotidien était fait de je-m’en-foutisme. C’est une adolescence que je ne regrette pas, mais j’ai appris plus tard que le joint était dangereux, que c’était une erreur de le banaliser. Ce n’est pas un produit anodin, mais on est tombés dans ce piège que le rap entretient. Le cannabis a vraiment rythmé ma jeunesse, et quelque part, si le rap était la seule autre chose qui me motivait, c’est aussi parce que le cannabis y était soluble.

Au fur et à mesure, je rencontre d’autres rappeurs. Tout se passe d’abord chez Kid Creme, qui est un DJ de house qui a commencé par le rap. C’était le seul gars qui avait un vrai studio à l’époque. Il enregistrait S.Kaa Foster et Barok qui formaient un groupe. Je passais chez Kid Creme qui était aussi mon pote et j’ai sympathisé avec eux. On se faisait des Bokland Night là-bas [Allusion à une marque de Vodka, NDLR], on enregistrait des sons, on freestylait, un peu comme tout le monde à cette époque en fait. Ils m’ont finalement intégré à leur groupe, et on s’est appelés Profil Bas.

Ce sont des années où je me forme. J’apprends à rapper, à avoir des idées, à rentrer en studio, je suis en pleine formation musicale. Quand je finis par comprendre que j’ai quelques facilités et comme je ne fais rien d’autre à part fumer des joints, j’envisage un peu d’en faire ma vie. On est en 2000. Mais c’est aussi le moment où ça part en couilles, car tu ne regardes plus le rap comme une passion mais en pensant aussi à une stratégie. À notre époque, il n’y avait pas Internet, il fallait passer par le média obligatoire qui était la radio. Au final, en pensant à la radio, tu t’autocensures, tu te formates avant même que la radio te l’ai demandé puisque tu n’as encore aucun contact. C’était véritablement une autre époque. Aujourd’hui, avec Internet, on dit de toi que tu as sucé si tu as fait cela dans les années 90 ou au début des années 2000. Mais en réalité, on n’était pas comme les jeunes d’aujourd’hui, tout simplement car on n’avait pas notre propre média.

La Belgique est en plus un tout petit pays coupé en deux. Il y a six millions de néerlandophones, quatre millions de francophones. Parmi eux, la moitié sont des vieux et un autre million n’en a rien à foutre du rap. Au final, le public potentiel qu’il te reste est tout petit. En conséquence, on regarde évidemment le marché français et son rap. À part Starflam, personne n’avait un peu émergé au-delà de la Belgique. Starflam étaient un peu nos grands. Il y avait aussi toute une scène underground, constituée d’anciens comme CNN ou Puta Madre. C’était des gens que j’appréciais, mais je n’en faisais pas des modèles. Même Starflam dont l’album m’a beaucoup plu, je ne les voyais pas comme un exemple à suivre. De notre côté, nous les jeunes de l’époque, on se réunissait avec des groupes comme Opak, on suivait ce que chacun faisait et on se retrouvait parfois pour des sessions freestyles, des mixtapes ou des concerts. Mais personnellement, je n’avais pas l’impression de faire partie d’un mouvement.

Vers 2001, Profil Bas se sépare. J’étais finalement quelqu’un d’assez perso. Rétrospectivement, je réalise que je n’ai jamais vraiment voulu représenter un groupe ou un collectif. Alors que je rentre d’un voyage de trois mois en Angleterre, le groupe s’arrête. Je me connecte avec un ami de Kid Creme, qui s’appelle Mehdi et qui connaissait aussi bien Foster et S.Kaa. Il était souvent dans le home-studio de Kid Creme et il décide de fonder Bulldozer Prod. Plus tard, il deviendra mon manager. C’est avec lui que je fais mon premier maxi en 2003 : Branleur de service. En faisant ce maxi, c’est pour moi le début de quelque chose de plus professionnel. J’ai un projet à vendre, donc une raison d’aller voir les médias et qu’ils viennent me voir. Idem pour les concerts, j’ai un petit projet à faire écouter pour fixer des dates. Bref, j’existais un peu plus et ça a commencé à bouger en Belgique pour moi.

Je me fais aussi connaître en participant à des scènes ouvertes, des battles, du slam. Quelque chose qui a joué en ma faveur, c’est que j’avais un côté déjà très décalé, presque un peu comédien. Quand je faisais des battles ou des concerts dans la première moitié des années 2000, je les ponctuais de petits sketchs, de mises en scène. Je ne m’en rendais pas vraiment compte puisque la notion de stand-up nous était complètement étrangère à l’époque, mais quelque part, j’en insérais un petit peu dans ce que je faisais. Quand j’ai eu ce succès un peu grandissant en Belgique, l’une des choses qui m’a le plus fait connaître, c’est le concours Musiques à la Française. J’avais ponctué mes apparitions de pas mal de ces interludes humoristiques. Elles ont participé à mon succès et finalement, j’ai gagné la moitié des prix en jeu cette année-là [En 2005, NDLR]. Comme le jury était en partie composé de personnalités artistiques ou médiatiques, ça m’a encore fait gagner en notoriété. En fait, à cette époque ce n’était pas très difficile de sortir du lot, de se démarquer. Tout le monde était dans le même premier degré. Dès que tu en sortais un peu, dès que tu faisais un truc un peu fou, c’était remarqué. À l’époque, je ne me reconnaissais déjà pas dans les codes du rap. Je ne rappais pas pour dire des choses, c’était vraiment le côté musical qui me plaisait. Mais très vite, on m’a rattrapé en m’expliquant que dans le rap, il fallait dire des choses aux gens, avoir du fond, être revendicateur. Je ne me sentais pas du tout en adéquation avec ces codes, pas du tout légitime même pour tout te dire. Je venais d’une ville plutôt huppée sur le papier. Mon père était commissaire et je suis blanc. D’une certaine manière, les planètes étaient mal alignées dès le départ. Je pense que j’ai eu ce besoin de me tourner vers l’humour pour éviter ce côté engagé un peu facile et balayer cette absence de légitimité que je m’imposais. De l’autre, j’ai quand même des avis, j’avais envie de dire des choses. Du coup je me suis retrouvé non pas dans un entre-deux mais à alterner en permanence l’un ou l’autre. Un morceau marrant, un morceau plus personnel. Je pense que j’avais pris la zone humoristique un peu par dépit, par recherche d’originalité aussi, car je savais que j’étais assez différent. Mais je me suis finalement demandé si je ne m’étais pas falsifié. Du coup je suis parti également vers des titres plus sérieux. Bref, à ce moment-là, j’avais déjà pris l’habitude de faire l’essuie-glace. J’ai finalement été très vite un artiste dispersé, illisible… [Il cherche ses mots, NDLR] un peu schizophrénique.

C’est un peu dans cet état d’esprit que je commence à enregistrer les maquettes du Fils du commissaire [Son premier album, NDLR]. Je les enregistre chez un ami Waterlotois qui s’appelle Dimitry Ghion qui produira la plupart du disque. Il était très en avance sur son temps, avait entamé très tôt la transition vers le home studio, la production sur PC. Il faisait des instrus depuis 1998. Chez lui, je recontre Ozan avec qui il était ami. Lui est l’un des fondateurs de Street Fabulous et on a commencé à un peu bosser ensemble. De fil en aiguille, comme il était en connexion avec un éditeur qui se prénommait Benjamin et qui bossait en partenariat avec Because, il a décidé d’aller leur faire écouter mes maquettes. J’ai rencontré le label, on est en 2006 et je signe mon premier et unique contrat en tant que rappeur.

Pendant que je finalise les maquettes du Fils du commissaire, je décide de faire une chanson un peu plus club. C’est l’époque où le rap commence à oser aller vers ce genre d’ambiance, et de mon côté, je trouvais ça bien, plus ouvert à quelque chose de mélodique. Ce morceau, c’est « Les Blancs ne savent pas danser. » Il est à contre-courant des autres titres que j’ai maquettés. Même si j’avais multiplié pas mal d’exercices de style, ça restait un format assez classique, c’est à dire une rythmique à 90 BPM. Là je pars vers quelque chose à 115 BPM, je n’écris qu’un couplet et le refrain. La maquette de ce morceau atterrit avec les autres chez Because. Mon directeur artistique va présenter mes titres qui ne sont pas encore finalisés à Laurent Bouneau, chez Skyrock. Quand il écoute les maquettes, Laurent Bouneau dit à mon D.A : « ce dernier morceau, « Les Blancs ne savent pas danser », si tu me le complètes, je te le rentre en rotation. » Là tu penses bien que la maison de disques connaît son intérêt. Moi aussi. J’ai donc écrit les couplets manquants. On est allés en studio fissa pour faire une version propre et complète du morceau.