Le rap français du premier trimestre 2019

Retour sur l’actualité trimestrielle du rap français à travers un podcast de plus d’une heure rassemblant la rédaction de L’Abcdr.

Promis dès l’annonce de sa sortie à un succès populaire, le deuxième album de Ninho, Destin, confirme que le rappeur du 91 est l’une des nouvelles stars du rap français. Mais au-delà des chiffres, que vaut vraiment ce quatrième disques en autant d’années ?

Affranchis de Fianso, la compilation 93 Empire, Fruit du démon de Soolking, et ce trimestre, En esprit de Heuss l’Enfoiré : le label Affranchis Music de Fianso s’est installé en un an avec plusieurs disques remarqués. Qu’est-ce qui fait l’identité musicale de ce label ?

Avec les sorties des nouveaux albums de TripleGo, de LayLow et de PNL (dont le Deux frères est sorti le jour de l’enregistrement de cette émission), le rap français a repris de l’altitude avec des mélodies en apesanteur. Que valent ces albums ? Y a-t-il un « nuage rap » à la française ?

Ponctués par les coups de cœur de la rédaction, voici les débats qui ont animé ce podcast de L’Abcdr du Son consacré au premier trimestre 2019 du rap français.

À retrouver dans ce podcast :

05:20 : le cas Ninho, entre Destin et formatage

28:43 : Y a-t-il une esthétique Affranchis Music ?

57:43 : PNL, TripleGo, Laylow, existe-t-il un « cloud rap » français ?

Un programme animé par Raphaël Da Cruz (abcdrduson.com / Twitter : @RphlDC), avec, par ordre de prise de parole :

Ouafa (abcdrduson.com / Twitter : @OuafaFC)

B2 (abcdrduson.com / Twitter : @CeGenreDeB2)

zo. (abcdrduson.com / Twitter : @zo_point)

Manue (abcdrduson.com / Twitter : @EKharinos)

Narjes (abcdrduson.com / Twitter : @narjesbahhar)

