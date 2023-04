BBP et Prinzly, architectes sans complexes

À eux deux, ils symbolisent sans doute une grande partie de ce qu’aura été le rap français des années 2010. En façonnant le son d’artistes majeurs comme PNL ou Damso, BBP et Prinzly se sont imposés en tant que producteurs aux sons reconnaissables et identifiables. Leur méthode : repousser les limites de leur genre, et s’ouvrir autant que possible à des sonorités en dehors du rap. Dans un environnement musical de plus en plus saturé, les deux producteurs auront ainsi réussi à tirer leur épingle du jeu, au point même d’aujourd’hui se lancer dans des aventures musicales sous leur propre nom, aux tonalités rap pour Prinzly, et soul électronique pour BBP (qui utilise le nom de Sandor Waïss sur ce projet). Une bonne occasion de les faire se rencontrer pour évoquer leur travail auprès des autres et aujourd’hui auprès d’eux même, entre désir d’innovation et d’émancipation.

