Le rap américain du premier trimestre 2019

La tragique et brutale disparition de Nipsey Hussle le 31 mars a profondément touché la scène du rap américain et des millions de fans. Au-delà de son image d’entrepreneur philanthrope, quel héritage musical laisse le rappeur de Crenshaw, après une quinzaine d’années de carrière ?

Le succès du premier album de Juice WRLD, Death Race for Love, confirme une tendance : l’encrage d’une musique hybride qu’on étiquette « l’emo rap ». Qu’est-ce qui caractérise, réunit et sépare la musique d’artistes comme Juice WRLD, Post Malone et Lil Uzi Vert ?

En un trimestre, le plutôt moribond label d’Eminem, Shady Records, a sorti deux albums : celui de l’éternel rookie Boogie, et celui du presque vétéran Yelawolf. Que valent ces disques, et que disent-ils de la dynamique de ce label qui fête ses vingt ans cette année ?

Ponctués par les coups de cœur de la rédaction, voici les débats qui ont animé ce podcast de L’Abcdr du Son consacré au premier trimestre 2019 du rap américain.

04:09 : L’héritage musical laissé par Nipsey Hussle

: L’héritage musical laissé par Nipsey Hussle 38:42 : L’emo rap, c’est quoi ?

: L’emo rap, c’est quoi ? 59:19 : Boogie, Yelawolf : que valent les dernières sorties Shady Records ?

