Le rap américain du deuxième trimestre 2022

Retours sur les derniers albums de Kendrick Lamar, Vince Staples et Westside Boogie, ponctués des coups de coeur de la rédaction et de leur invitée.

Attendu depuis son DAMN. en 2017, Kendrick Lamar est revenu avec Mr. Morale & The Big Steppers, double album dense, complexe, qui divise depuis sa sortie. Ce cinquième album est-il à la hauteur des ambitions de Kendrick ? Pourquoi divise-t-il autant ?

Autres enfants de la grande ère de Los Angeles, Vince Staples et Westside Boogie ont sorti respectivement RAMONA PARK BROKE MY HEART et MORE BLACK SUPERHEROES, deux albums marqués par une forme d’introspection de trentenaires ou presque, sur une musique plutôt douce et ensoleillée. Mais leur pari est-il réussi ?

À retrouver dans ce podcast :

00:00: Générique

01:30 : Mr. Morale & The Big Steppers de Kendrick Lamar

37:34 : You Can’t Kill Me de 070 Shake, le coup de coeur de Nawii

38:51 : Where’s Joog? de JoogSzn, le coup de coeur de Léon

40:26 : This One Is On Me de Dub Aura, le coup de coeur de Pap’s

43:19 : RAMONA PARK BROKE MY HEART de Vince Staples et MORE BLACK SUPERHEROES de Westside Boogie

01:05:56 : Get Wet Radio de ZelooperZ, le coup de coeur de Brice

01:09:33 : learn 2 swim de redveil, le coup de coeur de ShawnPucc

1:11:33 : Reason to Smile de Kojey Radical, le coup de coeur Beufa

