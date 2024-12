Rétrographie : Mike & Keys

Producteurs emblématiques du rap US depuis quinze ans (Nipsey Hussle, Dom Kennedy, Buddy…), Mike & Keys reviennent sur leurs parcours et discographie.

This podcast is available in original English version here.

En une quinzaine d’années de carrière, Mike & Keys sont devenus des références dans la production hip-hop outre-Atlantique. Ils ont défini le son de Get Home Safely de Dom Kennedy, Slauson Boy 2 de Nipsey Hussle, Harlon & Alondra de Buddy, How Did I Get Here de Dave East. Ils ont également placé des compositions pour Snoop Dogg, BJ The Chicago Kid, Tha Dogg Pound, Casey Veggies, Dr. Dre, Blxst. Avec quelques autres producteurs, J-Keys et Money Mike ont permis de redéfinir l’esthétique du rap sud-Californien, avec en point d’orgue l’album Victory Lap du regretté Nipsey Hussle en 2018, point d’équilibre entre les nouvelles sonorités plus aériennes, vaporeuses des années 2010, et vingt ans de groove nerveux de la grande ère de Los Angeles.

De passage en début d’année à Londres et Paris pour rencontrer et collaborer avec des artistes européens, Mike & Keys ont pris le temps d’échanger dans ce podcast sur leur parcours, leur héritage musical, leur rencontre et les productions les plus marquantes de leur discographie.

Le podcast avec Mike & Keys est disponible en version originale et en version doublée en français.

