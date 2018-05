Le rap français du premier trimestre 2018

La rédaction est de retour au micro et fait le bilan du premier trimestre rap. Après les Etats-Unis, c’est le rap français qui est à l’honneur dans ce deuxième podcast. Au programme : les coups de coeur de la rédaction, suivis de débats sur les disques marquants du début d’année, le succès d’une « pop-urbaine » à la française, et le retour sur scène des vétérans NTM et Secteur Ä.

Un programme animé par Raphaël Da Cruz (abcdrduson.com / Twitter : @rphlDC), avec, par ordre de prise de parole :

Baptiste Biarneix-Devalois (abcdrduson.com / Twitter : @CeGenredeB2)

zo. (abcdrduson.com / Twitter : @zo_point)

Narjes Bahhar (abcdrduson.com & Trace / Twitter : @narjesbahhar)

Ouafa Mameche (OKLM & Éditions Faces Cachées / Twitter : @OuafaFC)

Brice Bossavie (abcdrduson.com / @BriceBossavie)

Aurélien Chapuis (abcdrduson.com / @lecaptainnemo)

Sébastien Darvin (abcdrduson.com / @Shawnpucc)

SLurg (abcdrduson.com & Edutainment / Twitter : @SLurg)

Un podcast enregistré le 13 avril 2018 avec l’aimable participation technique de Binge Audio.

Un grand merci à Joël Ronez et Quentin Bresson de Binge Audio pour leur soutien et leur patience.