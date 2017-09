En 2013, Moontroop sortait Triple Star Tape. Et le monde n’était pas prêt pour le projet, à moins que ce ne soit l’inverse. Trop complexe, inégal, assez décousu, ce premier long format du collectif avait un peu déçu, là où les morceaux annonciateurs du disque avaient pourtant réussi à créer une vraie attente. Il aura donc fallu quatre années au crew pour se remettre en ordre de marche. Ses contours apparaissent moins flous que par le passé : les Belges Rob Really et A.C. sont toujours au micro mais la production est confiée cette fois à un seul homme, l’Allemand Q-Cut, là où elle était partagée entre plusieurs beatmakers sur Triple Star Tape. Plus d’homogénéité côté musique donc, ce qui permet à Moontroop de frapper là où on l’attendait déjà il y a quatre ans, avec un album dense, cohérent et étrange.

Le morceau « The Dirty Something », qui donne donc son titre au projet, arrive dès la seconde piste et donne le ton de ce qui va suivre. Les bruits bizarres, les effets sur les voix, les scratches nerveux se cumulent à des nappes sonores inquiétantes. La dose d’expérimentation est suffisante pour sortir des sentiers battus mais pas non plus excessive au point que le résultat ne devienne inécoutable. Un subtil équilibre qui rappelle que sans maîtrise, la créativité n’est rien elle non plus. Une certaine linéarité ajoute au climat menaçant de l’album, nourri également par des extraits de vieux films de science-fiction. Par moment, les ambiances étouffantes pratiquées par des boute-en-train états-uniens comme $ha Hef ou Da$h ne sont pas si loin (« A Call from Dr. Gonzo », « Black Klad »). La tension ne retombe légèrement que lors du mélancolique « The Edge » ou sur « Sellers Market », récit sur le business de la fumette un peu plus animé que le reste du disque.