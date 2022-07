ISHA – Life after death

Dans son titre « La Réincarnation de Biggie », single du premier album d’ISHA Labrador bleu sorti en avril 2022, la référence à la défunte légende du rap américain n’est pas anodine (« J’ai pris l’flow à Biggie, j’rappe comme un New-Yorkais », crânait déjà le rappeur belge dans « Durag »). Mais elle l’est peut-être bien moins que l’idée de réincarnation et même plutôt de résurrection, pour un homme qui a laissé un temps la bière mener sa vie et un rappeur qui a failli mettre sa carrière en bière avant de « reprendre [son] destin en main » (« Domamamaï »).

Des cendres et des tessons de Psmaker a émergé ISHA, rappeur qui « chante la poésie des grands boulevards » (« Au grand jamais »). Il s’est éloigné de la rue pour mieux observer ceux qui y sont comme ceux qui n’y sont plus et les conséquences de la violence contemporaine et celle d’hier, dans les villes de Belgique et de France où il a traîné son regard taiseux comme dans son Congo d’origine. Depuis 2017, ISHA a sorti une série de trois EPs remarquée, les LVA (pour La Vie augmente), une note d’intention (Faites pas chier j’prépare un album) et enfin un premier album officiel ; un parcours discographique émaillé de couplets lumineux en featuring. Dans ce mix Life after death, Bachir compile les facettes d’un artiste intimiste autant que viscéral, qui préfère sourire aux fantômes plutôt que sur les photos.

Tracklist :

Isha – « Maudit »

Isha – « La Réincarnation de Biggie »

Isha – « Yipiya »

Isha – « On sourit pas sur les photos »

Isha – « Définition d’un OG »

Isha – « Domamamaï »

F.L.O, Roméo Elvis, Isha – « Ça pourrait être toi »

Isha – « Justifié »

L’Or du Commun & Isha – « Nos gènes »

Interlude – « Notorious »

Sheldon & Isha – « Top boy »

Georgio & Isha – « Dans mon élément »

Golgoth & Isha – « Drippin »

Isha – « À plat ventre »

Limsa d’Aulnay & Isha – « Starting block »

Isha – « BLAZI BLAZA »

Interlude – « Bien trop racaille pour être dans la hype »

Isha – « Durag »

Lalcko & Isha – « Black boy »

Zesau, Isha & Djalito – « Fout la merde »

Isha – « Décorer les murs »

Isha & Makala – « 243 Mafia »

Isha & Dinos – « Idole »

Isha – « L’augmentation – Pt. 2 »

Le mix contient des extraits du documentaire ISHA, sourire aux fantômes de Street Press et de l’émission Le Code d’Apple Music.