Georgio et Laura Felpin, retour à la 75eme

Après avoir passé du temps au sein de la 75eme Session au début des années 2010, Georgio et Laura Felpin ont tracé leurs routes dans le rap et la comédie avec succès. Le temps d’un podcast, ils prennent le temps de se recroiser.

Cela faisait dix ans qu’ils ne s’étaient pas revus. Pas parce qu’ils étaient fâchés, mais plutôt parce que leurs vies sont parties dans des directions séparées. Georgio et Laura Felpin ont pourtant passé du temps ensemble au début des années 2010, au sein de la 75eme Session. Un collectif aujourd’hui salué pour ce qu’il a apporté à la scène parisienne du rap français, à Georgio comme pour beaucoup d’autres, et au sein duquel la comédienne Laura Felpin s’est faite une place pendant quelques temps.

Contactée par un certain Népal à l’époque où elle chantait, celle que l’on a vu ces derniers mois jouer la comédie dans la série Le Flambeau (Canal+), sur scène avec son spectacle Ça Passe, et bientôt au cinéma dans le film Les Complices, a en effet traîné à son arrivée à Paris avec toute cette bande de rappeurs, qui lui donnait l’impression d’être « avec des gars de Mulhouse », sa région natale. Et si aujourd’hui la comédienne les croise moins, elle continue de suivre leurs parcours. Une bonne occasion de réunir le rappeur, de retour avec son dernier album Années sauvages en février, et la comédienne, en tournée avec son spectacle, pour évoquer pendant une heure leur histoire commune, leur rapport à l’écriture et à la scène, ou la place du chant dans leur vie.

